Бюджетное самодельное мыло, которого хватит на год

Самодельное хозяйственное мыло — это не только забота о натуральности и своем здоровье, но и значительная экономия. Для его создания не понадобится много времени и особых ингредиентов, а вот минимальный расход позволит пользоваться этим средством довольно долго, даже не экономя. Приятный аромат и отменная эффективность в отношении удаления любых пятен — несомненные преимущества этого самодельного мыла. Вот несколько практических советов по его созданию.
1. Основные преимущества этого рецепта
Стирать можно не только магазинными, но и натуральными средствами. /Фото: greenbelarus.info
Используя несколько простых ингредиентов, можно сделать хозяйственное мыло, которое будет безопасным и обеспечит одежде свежий аромат, который напоминает весенний бриз. Существенным плюсом этого рецепта можно считать экономию. Стирка этим хозяйственным мылом сэкономит значительную сумму денег, которую пришлось бы потратить на порошок и кондиционер для белья. Если сразу сделать заготовку на год, то траты не ударят больно по кошельку.
Ингредиенты для изготовления домашнего хозяйственного мыла
Набор средств, который понадобится для изготовления хозяйственного мыла дома. /Фото: youtube.com
Этот рецепт домашнего мыла для стирки стоит попробовать один раз, чтобы потом он вошел в постоянный арсенал составляющих для качественной уборки. Ароматизаторы использовать не обязательно, особенно если в семье есть люди, чувствительные к запахам. Часть составляющих можно купить в обычном магазине, а другие заказать в интернете. Для создания натурального хозяйственного мыла дома понадобится:
• Мыло для стирки и пятновыводитель Fels Naptha — 3 кусочка;
• усилитель моющего средства и многоцелевое чистящее средство для дома Team Borax — 1 коробка;
• сода для стирки — 1 упаковка;
• пищевая сода — 2 стакана;
• универсальный пятновыводитель OxiClean — 2 упаковки;
• ароматизатор Pure Crystals in-wash (по желанию) — 1-2 флакона.
2. Как сделать домашнее мыло для стирки и уборки
Процесс изготовления домашнего мыла. /Фото: youtube.com
Большинство хозяек, которые попробовали этот рецепт мыла, никогда больше не возвращались к покупным моющим средствам. Для начала придется потратиться, около 2000 тысяч рублей, но на эту сумму можно сделать годовой запас моющего средства для стирки вещей большой семьи и уборки дома. Полученное средство нужно использовать по 2 столовые ложки для каждой загрузки стиральной машины.
Последовательность приготовления:
1. Для начала нужно из кусочка мыла сделать мыльные шарики. Они должны быть достаточно маленькими, чтобы быстро и полностью раствориться в стиральной машине во время стирки вещей. Сделать это можно с помощью блендера, кухонного комбайна или даже обычной терки, которая найдется на кухне.
2. Если выбор пал на блендер или комбайн, начать следует с измельчения кусочка мыла на более маленькие куски с помощью ножа. Чтобы содержимое комбайна не слипалось, можно добавить немного OxiClean. Взбиваем все, пока мыло не станет похоже на маленькие шарики.
Заключительная часть приготовления. /Фото: youtube.com
3. Далее нужно перемешать все ингредиенты моющего средства. Самый простой и быстрый способ пересыпать все в прочный и достаточно большой мешок для мусора. Отправляем сделанные гранулы хозяйственного мыла вместе с бурой, стиральной содой, пищевой содой, OxiClean и Purex Crystals (если используется) в большой пакет, затем завязываем его и помещаем в еще один мешок для мусора, чтобы исключить протечку.
4. После этого нужно хорошенько потрясти пакет, периодически переворачивая его, чтобы все содержимое тщательно перемешалось. Готово.
3. Использование и хранение домашнего мыла для стирки
Созданное средство подходит для любой стирки. /Фото: atlant.by
Теперь, когда мыло готово, его можно хранить в контейнере или банке с плотно закрывающейся крышкой. Если оно будет храниться в ванной комнате или другом помещении с повышенной влажностью, рекомендуется добавить несколько пакетов с кремнеземом, чтобы избежать порчи моющего средства. В зависимости от степени загрязнения белья можно использовать около 1-2 столовых ложек этого моющего средства на стирку. Вот более уточненные правила использования:
• Для обычной стирки необходимо 2 столовые ложки моющего средства.
• Для небольшой стирки хватит 1 и 1/2 столовые ложки моющего средства.
• Очень большая или сильно загрязненная стирка потребует 2 и 1/2 столовых ложек моющего средства.
Хозяйственное мыло очень полезно в быту, как и его самодельные аналоги. /Фото: ostrnum.com
Интересная информация: Считается, что первое мыло изобрели шумеры, примерно в 2500 году до нашей эры. Для этого они изготавливали мыльный раствор, который состоял из воды, древесной золы, а также растопленном в нем жире. Другая легенда гласит, что первое мыло было придумано в Древнем Египте, около 6 тысяч лет назад. Фактическое доказательство этой теории отражено на папирусах, найденных при раскопках долины реки Нила, где зафиксированы рецепты мыловарения. Однако даже многие годы до появления первого мыла делали нечто подобное ему для стирки одежды и мытья. Например, мазь из сала и золы бамбукового дерева, которой пользовались древние галлы. Популярны также были другие натуральные компоненты кора белого ореха, песок и мыльнянка.
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