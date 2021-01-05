Бюджетное самодельное мыло, которого хватит на год

1. Основные преимущества этого рецепта

Стирать можно не только магазинными, но и натуральными средствами. /Фото: greenbelarus.info

Набор средств, который понадобится для изготовления хозяйственного мыла дома. /Фото: youtube.com

2. Как сделать домашнее мыло для стирки и уборки

Процесс изготовления домашнего мыла. /Фото: youtube.com

Заключительная часть приготовления. /Фото: youtube.com

3. Использование и хранение домашнего мыла для стирки

Созданное средство подходит для любой стирки. /Фото: atlant.by

Хозяйственное мыло очень полезно в быту, как и его самодельные аналоги. /Фото: ostrnum.com