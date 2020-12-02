3 надежных способа строительства домов, которые прошли проверку тысячелетиями

1. Пещерные дома и целые города

Первобытные люди нашли универсальный способ обзавестись надежным домом – поселиться в пещере. | Фото: vecherniy.kharkov.ua/ russia-open.com.

blogspot.com/ vprokate.su. В Крыму сохранилось очень много пещерных поселений, правда их посещают только туристы. | Фото: livepohod.blogspot.com/ vprokate.su.

Скальный монастырь «Гроты Майцзишань» и дома пещерного города Лёсс (Китай). | Фото: architime.ru/ pinterest.de.

Пещерным домам на северо-востоке Ирана уже более 700 лет. | Фото: ca-irnews.com/ mygazeta.com.

Пещерные дома и деревни Каппадокии (Турция). | Фото: novamett.ru/ spletnik.ru.

Современная сказочная пещера Малибу и берберские жилища-пещеры в Матматы. | Фото: helpintourism.com/ mymalibubeach.com.

2. Дома-полусферы

Реконструкция кельтского круглого дома времен железного века в Уэльсе и сохранившиеся древние шалаши в Аквитании (Франция). | Фото: ru.wikipedia.org/ liveinternet.ru.

Хоган – традиционное жилище индейского племени навахо и круглый ледяной дом иглу, до сих используемый эскимосами северных регионов планеты. | Фото: factroom.ru/ berlogos.ru.

Пальясо – традиционное испанское жилище и уникальный городок итальянский Альберобелло, круглые дома которого называются трулли. | Фото: pinterest.com/ vokrugsveta.ru.

Ультрасовременные купольные дома завоевывают все большую популярность. | Фото: lavang.ru/ drive2.ru.

3. Дом на сваях

Музей под открытым небом в Ульдингене на болотистых берегах Боденского озера (Германия). | Фото: nashi-progulki.ru.

Так выглядят традиционный свайные дома камбоджийцев и некоторых регионов Китая. | Фото: travelask.ru/ tripadvisor.ru.

Дом на сваях легко установить и над обрывом или построить его … многоэтажным. | Фото: dompodrobno.ru/ ksoftware.livejournal.com.