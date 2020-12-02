3 надежных способа строительства домов, которые прошли проверку тысячелетиями

Человек с незапамятных времен настойчиво стремился обустроить себе убежище, которое смогло бы защитить его и от непогоды, и от непрошенных гостей. По этой причине строительство домов является главным делом каждого на протяжении уже не одного тысячелетия. За это время в разных странах мира наработаны особые технологии, которые позволяют создавать крепкие жилища. Сегодня мы рассмотрим 3 самых распространенных и надежных способа строительства, которые прошли долгосрочную проверку.
1. Пещерные дома и целые города
Первобытные люди нашли универсальный способ обзавестись надежным домом – поселиться в пещере. | Фото: vecherniy.kharkov.ua/ russia-open.com.
Начиная с древности, человек научился использовать то, что создала природа. Сначала люди обживали природные пещеры и скальные полости, но со временем научились вырубать туннели, различные камеры и огромные залы как в мягкой почве, так и твердых породах. Подобные дома служили надежным укрытием и от бушующей непогоды или невыносимой жары, а также могли выдерживать любой натиск как диких животных, так и себе подобных воинствующих особей.
В Крыму сохранилось очень много пещерных поселений, правда их посещают только туристы. | Фото: livepohod.blogspot.com/ vprokate.su.
Подобные дома не одно тысячелетие были надежным кровом как для отдельно взятой семьи, так и для целого племени. Об этом свидетельствуют археологические исследования. Так, например, в Денисовой пещере, что на Алтае, был обнаружен культурный слой, который достигает нескольких десятков метров. И так дела обстоят и в других уголках планеты, где только существуют скальные образования, ведь это, по сути, самый простой способ иметь крышу над головой.
Скальный монастырь «Гроты Майцзишань» и дома пещерного города Лёсс (Китай). | Фото: architime.ru/ pinterest.de.
Интересный факт от редакции Novate.ru: В это сложно поверить, но на данный момент только в Китае в пещерах до сих пор проживает около ...30 млн человек. Начиная с древности племена и общины обживали и природные полости и создавали в толще глины на отвесных обрывах целые города, села и даже монастыри высоко в горах. Современные «пещерные» люди ведут вполне себе привычную для всех нас деятельность, а вот живут в самых настоящих земляных или скальных пещерах, которые стараются комфортно обустроить. Как оказалось, в таких регионах как провинция Shanxi или неподалеку от Чжан Шеньян можно встретить благоустроенные гроты, в которых есть сверхсовременная система вентиляции, водопровод, канализация и отопление.
Пещерным домам на северо-востоке Ирана уже более 700 лет. | Фото: ca-irnews.com/ mygazeta.com.
Пещерные дома и деревни Каппадокии (Турция). | Фото: novamett.ru/ spletnik.ru.
В других странах мира тоже можно встретить вполне современные дома, обустроенные в самых настоящих пещерах – это и особняк Слипперов в каменоломнях неподалеку от речки Миссисипи, и многоуровневый дом в пещере Арканзаса, и сказочная пещера в Малибу (США). На Анатолийском плато, например, раскинулся пещерный город Невшихер и дома в пещерах Каппадокии (Турция), все они до сих пор заселены и стали настоящей достопримечательностью, к которой устремляются толпы туристов. Также стоит вспомнить и экзотические пещерные дома в Андалусии (Испания), и берберские жилища-пещеры в Матматы (Тунис), и французскую коммуну Louresse-Rochemenier, древние пещерные дома в Иране и т.д.
Современная сказочная пещера Малибу и берберские жилища-пещеры в Матматы. | Фото: helpintourism.com/ mymalibubeach.com.
2. Дома-полусферы
Реконструкция кельтского круглого дома времен железного века в Уэльсе и сохранившиеся древние шалаши в Аквитании (Франция). | Фото: ru.wikipedia.org/ liveinternet.ru.
Круглые дома люди начали строить еще в доисторические времена. Это подтверждается исследованиями экспериментальной археологии, ведь остатки первых подобных жилищ были найдены на территории Западной Европы. По предположению ученых-исследователей построены они были еще до завоевания этих земель римлянами (II в. до н. э. — I в. н. э.). В этой части мира полукруглые или цилиндрические дома строились либо из камня, либо с помощью установки столбов с последующей соединяющей обмазкой и конической крышей или покатой крышей (все зависело от местности и природных материалов).
Хоган – традиционное жилище индейского племени навахо и круглый ледяной дом иглу, до сих используемый эскимосами северных регионов планеты. | Фото: factroom.ru/ berlogos.ru.
Со временем подобная технология распространилась по всем континентам и странам. Найдены не только подтверждения, но и уцелевшие экземпляры на территории Кипра (селение Хирокития), в Полинезии, в Восточной Азии, в Южной Африке и Папуа — Новой Гвинее (Океания), а также на американском континенте. Куполообразные строения популярны далеко на севере, и в регионах с засушливым климатом, и даже в пустынях.
Пальясо – традиционное испанское жилище и уникальный городок итальянский Альберобелло, круглые дома которого называются трулли. | Фото: pinterest.com/ vokrugsveta.ru.
Глядя на обширную географию, становится понятно, что такой формы жилье строили неспроста, ведь изобретательные люди всегда знали толк в практичности и экономичности. На протяжении многих веков народы разных климатических зон опробовали различные формы и виды строений, по ходу жизни усовершенствуя технологию создания.
Ультрасовременные купольные дома завоевывают все большую популярность. | Фото: lavang.ru/ drive2.ru.
На данный момент доподлинно известно, что круглые дома довольно привлекательны с психологической точки зрения, они более гармонично вписываются в окружающую среду, более экономичны в обслуживании (значительно уменьшаются теплопотери и дольше сохраняется комфортная температура), рациональны в использовании полезной площади, обладают хорошей устойчивостью к внешним воздействиям, выдерживают сильные механические нагрузки, легко противостоят землетрясениям и сильным ураганам, а также хорошо влияют на акустику дома, за счет чего повышается естественная шумоизоляция и пропадает эхо внутри сооружения.
3. Дом на сваях
Музей под открытым небом в Ульдингене на болотистых берегах Боденского озера (Германия). | Фото: nashi-progulki.ru.
Казалось бы, дома на сваях не так популярны и причислять их к самому надежному строительству, опробованному веками нет резона, но это не совсем так. Скорее сказать совсем не так. Подобные конструкции издревле были жизненно необходимы в тех регионах, где существует постоянная угроза подтопления, а таких мест на земле более чем достаточно. Одно из первых поселений на территории Западной Европы, например, было найдено в местечке Ульдинген на болотистых берегах Боденского озера (Германия). Историки предполагают, что оно было возведено 4 тыс. лет до нашей эры(!).
Так выглядят традиционный свайные дома камбоджийцев и некоторых регионов Китая. | Фото: travelask.ru/ tripadvisor.ru.
Также жилища на сваях устанавливались в горных или заболоченных регионах, ведь там найти ровную/устойчивую площадку и сделать в ней фундамент под строительство дома вовсе не представляется возможным. Даже если местность и была более или мене пригодной для жизни всегда существовала угроза разорения съестных припасов дикими животными. По этой причине крестьяне, которые тяжело трудились, выращивая урожай, после сбора старались его надежно спрятать и от подступающей воды, и от назойливых зверей.
Дом на сваях легко установить и над обрывом или построить его … многоэтажным. | Фото: dompodrobno.ru/ ksoftware.livejournal.com.
И это, не говоря о современных проектах, которые удивляют своими невероятными возможностями установкой фантастических форм жилых домов или инновационных инженерных конструкций посреди бушующего океана и даже над глубокой пропастью.
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