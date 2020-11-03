15 необычных хобби звезд кино

«Когда остаются игрушки одни, во что, интересно, играют они?» – спрашивали герои детского мультфильма. Мы немного переиначим эту фразу и спросим: а чем занимаются актеры в то время, когда не разучивают роли, не судятся с папарацци и не летают на съемки? В конце концов на что идут гигантские гонорары звезд кино? Мы вспомнили лишь несколько примеров хобби актеров и актрис, которые помогают звездам расслабиться, отдохнуть, а иногда и серьезно посорить деньгами.



Бен Аффлек

Джонни Депп

Рики Джервэйс

Анджелина Джоли

Вин Дизель

Леонардо Ди Каприо

Николас Кейдж

Мила Кунис

Лесли Манн

Лиам Нисон

Уилл Смит

Бен Стиллер

Квентин Тарантино

Меган Фокс

Том Хэнкс