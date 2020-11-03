15 необычных хобби звезд кино

«Когда остаются игрушки одни, во что, интересно, играют они?» – спрашивали герои детского мультфильма. Мы немного переиначим эту фразу и спросим: а чем занимаются актеры в то время, когда не разучивают роли, не судятся с папарацци и не летают на съемки? В конце концов на что идут гигантские гонорары звезд кино? Мы вспомнили лишь несколько примеров хобби актеров и актрис, которые помогают звездам расслабиться, отдохнуть, а иногда и серьезно посорить деньгами.
Бен Аффлек
Имея немалые деньги, доступные для развлечений, можно позволить себе спустить кое-что на азартные игры. Бен Аффлек, впрочем, человек слишком серьезный для пустых трат, поэтому рулетке, однорукому бандиту и костям он предпочитает покер и даже считается весьма успешным игроком в среде профессионалов. Крупнейшим достижением Аффлека стала победа на турнире штата Калифорния с призом в 365 тысяч долларов. Но не только серьезными играми известен Бен, вместе со своими друзьями он с удовольствием участвует в благотворительности. Например, все деньги от соревнования по покеру среди звезд, в число которых кроме Аффлека входили еще Мэтт Деймон и Леонардо Ди Каприо, были распределены по образовательным фондам.
Джонни Депп
Мы бы нисколько не удивились, если бы узнали, что в куклы любит играть Тим Бертон – миры его фильмов похожи на большие кукольные домики, а персонажи отличаются необыкновенным обликом. Но сейчас речь пойдет о музе Бертона – актере Джонни Деппе. Да, капитан Джек Воробей как-то признался, что любит возиться с куклами Барби, выбирать им одежду, аксессуары, мебель и дома. Правда, актер сразу оговорился, что занимается он этим исключительно в рамках домашних игр с дочкой, но кто знает, не продолжаются ли переодевания, когда в доме уже все спят?
Рики Джервэйс
Британский комик Рики Джервэйс лишь на людях ведет себя как не скованный никакими рамками циник и жесткий насмешник, вне сцены или кадра это вполне респектабельный английский джентльмен. И хобби у него подобающее – искусство. Правда, гонораров большому знатоку живописи на покупку лучших образцов арта, видимо, не хватает, поэтом Джервэйс пишет картины сам. И считается вполне добротным пейзажистом. Дома актер соорудил крупную студию и пишет в ней полотна с городскими видами.
Анджелина Джоли
Образцово-показательная мать с кучей ребятишек Анджелина Джоли заставит удивленно вскинуть брови любого, кто впервые знакомится с ее увлечением – актриса коллекционирует холодное оружие. Будущую звезду фильмов о Ларе Крофт подтолкнула к необычному коллекционированию собственная мать – в 12 лет Джоли купили первый кинжал, и пошло-поехало. Сейчас коллекция актрисы уже весьма внушительна, в нее входят смертоносные клинки различных временных пластов: от античных образцов до современных ножей и кортиков.
Вин Дизель
Вот вы наверняка думаете, что все свое детство и юность Вин Дизель провел в качалке, а на самом деле будущий актер в младые годы был тем еще нердом. Дизель является одним из самых больших и старых поклонников игры «Подземелья и драконы» – с 1970-х он рубится в виртуальных схватках меча и магии, а имя персонажа Дизеля в игровом мире – Мелькор – даже вытатуировано на теле актера. Хобби звезды не осталось незамеченным – Вин Дизель сперва написал предисловие к книге, посвященной 30-летию игровой вселенной D&D, а затем сыграл главную роль в фильме «Последний охотник на ведьм», во многом опирающемся на сюжеты игры.
Леонардо Ди Каприо
Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда долгое время не мог получить заветную статуэтку – приз Американской киноакадемии, и это постепенно сублимировалось в увлечение Лео коллекционированием игрушечных фигурок с героями фильмов и игр. Учитывая безразмерный кошелек Лео, его коллекция росла очень быстро, настолько быстро, что актер стремительно собрал один из крупнейших мировых наборов героев «Звездных войн». Сейчас актер слегка поостыл к своей былой страсти и время от времени распродает игрушки на аукционах. Хотите иметь дома R2D2 из рук Ди Каприо? Следите за рекламой аукционных контор.
Николас Кейдж
Большой фанат Супермена и всего, что с ним связано, Николас Кейдж является владельцем одной из самых крупных и дорогих коллекций, посвященных комиксовому супергерою. Жемчужиной собрания Кейджа был раритетный выпуск комикса Action Comics #1 в отличном состоянии, приобретенный им в 1997 году за 110 тысяч долларов. Увы, актеру в связи с финансовыми трудностями в 2011 году с книжечкой пришлось расстаться, благо что выручил Кейдж за нее аж 2,16 миллиона. Главного же экземпляра коллекции у Николаса не отнять – актер назвал своего сына Кал-Элом в честь Супермена, и это навсегда.
Мила Кунис
Сложно себе представить, но еще совсем недавно одна из самых привлекательных и желанных звезд Голливуда Мила Кунис мало чем отличалась от пузатых мужиков, просиживающих диваны в домах своих родителей в окружении пивных бутылок и пачек с чипсами. Нет, актриса не страдала алкоголизмом, она всего лишь «подсела» на онлайн-игру World of Warcraft. Даже сама Мила в определенный момент поняла, что круглосуточное бдение за своим персонажем очень близко к наркотическому пристрастию, и поспешила «соскочить», хотя, по собственным словам, набрала к тому времени внушительные скиллы и левелы. Теперь все, что актриса себе позволяет, – ферма в Facebook, и никаких войн.
Лесли Манн
В то время как другие ее коллеги даже свое свободное время проводят в помещениях со спертым воздухом, звезда комедий «Немножко беременна» и «Сорокалетний девственник» Лесли Манн отдыхает на свежем воздухе. Выходить из дома ее заставляет увлечение ездой на одноколесном велосипеде. Впервые удивительный транспорт ей был подарен на десятый день рождения, и с тех пор Манн регулярно совершенствует свои навыки – она умеет кататься задом наперед и прыгать с бордюров. «Я весьма хороша в этом, – говорит актриса. – Хотя звучит это, конечно, очень по-ботански…»
Лиам Нисон
Сколько угодно может молодиться Лиам Нисон в своих фильмах, но годы берут свое. Вот и хобби у этого актера вполне такое стариковское – рыбалка. «Я люблю сниматься, но каждую свободную минуту я стараюсь провести с семьей, и вот тогда я с удовольствием рыбачу вместе с детьми», – говорит актер. От глаз вездесущих репортеров увлечение Нисона не ускользнуло – его часто приглашают на специальные телепроекты, посвященные «водной охоте». «Недавно я порыбачил в Новой Зеландии в рамках одной из программ. Было здорово, хотя две камеры перед носом очень раздражают», – сетует Лиам Нисон.
Уилл Смит
Актеру, снявшемуся в добром десятке фантастических фильмов с оружием самых невиданных форм и возможностей в руках, частенько дома хочется чего-то более приземленного. Уилл Смит, например, от фантастики отдыхает, занимаясь классическим фехтованием. Забавно, но темнокожего актера на работу шпагой подсадил коллега – Том Круз, а затем вместе они привлекли к своей забаве и футболиста Дэвида Бэкхема. Теперь время от времени троица собирается в особняке Круза и устраивает настоящие зарубы.
Бен Стиллер
Актеры нередко признаются в том, что являются поклонниками каких-то классических фильмов или франшиз, но обычно это всего лишь дань уважения истокам. Бен Стиллер отличается от большинства тем, что является не просто фанатом «Звездного пути», он смело именует себя подлинным «трекки», то есть активным участником различных сходок, конвентов и мероприятий поклонников фантастической франшизы. Пока, увы, мечта актера сыграть в одном из фильмов вселенной «Стартрека» не сбылась, но Стиллер продолжает лелеять надежду войти когда-нибудь в команду «Энтерпрайза».
Квентин Тарантино
Чудачество культового режиссера «Криминального чтива» и «Джанго освобожденного» не ограничивается одними лишь его фильмами – за пределами съемочной площадки Квентин Тарантино столь же непредсказуем и странен, как и в павильоне. Например, коллекционирует Квентин вещи, которые многим кажутся рухлядью, – старинные настольные игры. Сподвижников у Тарантино не так много, поэтому, если у вас дома завалялись бабушкины игрушки, в которых потеряны фишки или кубики, вы вполне можете попробовать продать их знаменитому постановщику. А что? Пусть играет.
Меган Фокс
Судьба не всегда складывается так, как мы бы того хотели. Меган Фокс, например, стала звездой «Трансформеров», в то время как сама актриса признается в своей любви к Толкиену и его «Властелину Колец». «Я большая поклонница произведений Толкиена и очень люблю анонимно обсуждать их и фильмы по ним в Сети», – признается актриса. Под чужим именем Фокс активно участвует в дискуссиях на фанатских сайтах, посвященных «Властелину Колец» и «Хоббиту». Жаль, что в произведениях Толкиена так мало женских персонажей, кто знает, возможно, красотка Меган могла бы стать неплохой эльфийкой.
Том Хэнкс
Образец американского актера-интеллигента Том Хэнкс и увлечение имеет весьма благородное – звезда фильмов «Форрест Гамп» и «Шпионский мост» коллекционирует винтажные пишущие машинки. В поле интересов актера входят те устройства, которые увидели свет в предвоенные годы, причем Хэнкс не только собирает машинки, но и чинит их в случае поломки. Порой актер даже берет парочку экземпляров с собой на съемки – мелкий ремонт помогает ему расслабиться после работы. Знания актера пригодились и современникам – Хэнкс выступил консультантом программистов, изготовивших эмулятор пишущей машинки для iPad.
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