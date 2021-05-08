Пистолет для ЦРУ: оружие, которые должно было помочь американцам против советских разведчиков

Сразу после начала Второй мировой войны между СССР и США развернулась самая настоящая шпионская война. Новое противостояние ставило перед обеими сторонами конфликта новые вызовы, которые требовали соответствующих решений. Примерно в одно и то же время в двух супердержавах решаются на создание нового «полностью» бесшумного пистолета специально для разведки. Для американских конструкторов этот опыт стал фактически первым и уникальным.
Первоначально пистолет делали для Морской пехоты. /Фото: udachnyj-enot.com.ua.
В 1950-е годы потребность в оружии с глушителями резко возросла, так как во всю разгорелась холодная война между СССР и США. Сопровождалась она масштабным противостоянием разведок. Специальные задачи требовали специального снаряжения. В итоге, именно в 1960-е годы получают широкое распространение пистолеты с интегрированным глушителем. СССР в этом плане несколько отставал. ПБ появился только в 1967 году, впрочем у КГБ уже до этого были неплохие глушители, пускай и съемные. Отечественный БРАМИТ появился еще в 1929 году.
Оружие было действительно неплохим. /Фото: wpristav.ru.
Американцы же пошли несколько дальше. В 1942 году они создали для нужд армейской разведки пистолет с интегрированным глушителем под названием High Standard HDM. В основу конструкции данного оружия легли такие известные пистолеты как Welrod и Colt M1911A1. Однако, в годы Второй мировой войны новый пистолет широкого распространения не получил. Только в 1945 году, когда союзнические отношения между страной Советов и капиталистической Америкой быстро трансформировались в противостояние, High Standard HDM попал на службу к ЦРУ, которое стало остро нуждаться в подобном пистолете для проведения скрытных операций.
Пистолет на вооружение взяли ЦРУ. /Фото: 3djuegos.com.
Пистолет имел габариты 351х127 мм при длине ствола в 171 мм. Прицельные приспособления у High Standard HDM были только механическими. Весил снаряженный патронами пистолет 1.3 кг. Питаться оружие могло от магазинов на 8 или 10 патронов. В качестве основного калибра использовался винтовочный .22 Long Rifle (5.6 мм). Начальная скорость пули из этого оружия достигала 329 м/с. В свое время этот пистолет демонстрировали лично Франклину Рузвельту. В 1960 году в СССР пропал первый образец HDM. Такой пистолет был в выкладке сбитого над территорией СССР пилота-шпиона Гэри Пауэрса.
Пилот-разведчик Гэри Пауэрс. /Фото: ya.ru.
Последний раз пистолет использовался во время иракской кампании США в 1991 году. Сегодня ему на смену пришли более совершенные образцы, однако официально High Standard HDM с вооружения снят не был.
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