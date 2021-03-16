Шапки из «Иронии судьбы», или Какие головные уборы носили советские люди

Шапки-ушанки как у Жени и Ипполита были очень популярны во времена СССР.

1. Женя

Женя Лукашин носил кроличью шапку-ушанку / Фото: svadba1000.ru

2. Надя

3. Ипполит

Импозантный мужчина Ипполит носил норковую шапку-ушанку / Фото: stolicaonego.ru

4. Галя

В своей белоснежной пуховой шапке Галя напоминала Снежную королеву / Фото: mk.ru

5. Таня и Валя

Кроличья шапка Тани и головной убор из чернобурки Вали как нельзя лучше подчеркнули характеры героинь / Фото: img.rosbalt.ru