Простой уральский способ, как отпугнуть мышей и крыс от дома

Мыши, крысы и все прочие грызуны – это очень плохие соседи по даче. Избавляться от них нужно как можно быстрее при появлении первых же признаков того, что пищащие создания имели наглость объявиться и на вашем участке. Грызуны разносят болезни, портят урожай и отделку построек, а в некоторых случаях даже нападают на человека и домашнюю скотину. Процесс дератизации с использованием ядов и мышеловок не самый приятный для самого хозяина. К счастью, решить проблему можно иначе.
Мыши - очень плохие соседи. |Фото: ok.ru.
Существует огромное количество способов извести грызунов на дачном участке. Однако, далеко не все они подходят подавляющему большинству граждан. Кто-то не готов убивать мышей и крыс при помощи ловушек, кто-то в прицепе боится приближаться даже к пойманным мышам, кто-то не доверяет ядам. Благо, существует и другие способы борьбы и в данном случае речь идет вовсе не о котах, хотя последние действительно вносят огромный вклад в изничтожение вредителей.
В борьбе помогут травы. |Фото: znajkakhranit.ru.
Лучше всего просто не подпускать мышей к дому и хозяйственным постройкам. Дело в том, что все грызуны-вредители не переносят некоторых запахов. Главным помощником на данном поприще для хозяев будет мята, полынь, бархатцы. Букетики перечисленных трав стоит развесить в сарае или доме. В случае с последним лучше всего помещать букеты в подпольном пространстве, рядом с продухами. Крысы и мыши не переносят запаха этих трав и убегают от него, как ошпаренные.
Мыши не любят запаха золы. |Фото: krrot.net.
Аналогичным образом можно использовать обычную печную золу. Она рассыпается рядом с продухами и в подпольном пространстве. Грызуны не любят горелый запах золы, так как она наводит их на мысли об огне. Последнего боятся абсолютно все животные на земле. Наконец, некоторые хозяева сжигают в сарае или под полом дома несколько клочьев овечьей шерсти. После такой процедуры несколько дней будет стоять крайне неприятный запах, зато мышей после такого не встретишь целый год.
Запах горелой шерсти также пугает грызунов. ¦Фото: YouTube.
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