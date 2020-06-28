Мощь и величие китайской промышленности

Китайские товары заполонили торговые точки во всем мире, но продукция из Китая – это не только безвкусные и дешевые безделушки. Китайское производство дарит миру много по-настоящему полезных товаров, а в некоторых отраслях Китай является безусловным лидером.



Судостроение

Уголь

Свинина

Цемент

Обувь

Мобильные телефоны

Солнечные батареи

Энергосберегающие лампы

Кондиционеры

Персональные ЭВМ