Мощь и величие китайской промышленности

Китайские товары заполонили торговые точки во всем мире, но продукция из Китая – это не только безвкусные и дешевые безделушки. Китайское производство дарит миру много по-настоящему полезных товаров, а в некоторых отраслях Китай является безусловным лидером.
Судостроение
Китай строит ежегодно суда суммарным водоизмещением — 766 миллионов тонн. Это — 45.1 % мирового производства
Уголь
Китай добывает ежегодно 1.8 миллиардов тонн угля. Это — 48.2 % мирового производства.
Свинина
49.8 % мирового производства, более 56.6 миллиона тонн
Первая пятерка производителей свинины (тонн)
1 Китай 56 600,00
2 ЕС-27 22 450,00
3 Соединенные Штаты 11 001,00
4 Бразилия 3 333,00
5 Российская Федерация 2 560,00
Цемент
1.8 миллиарда тонн, что составляет — 60% мирового производства
Обувь
12.6 миллиардов пар. Это более чем 63 % мирового производства.
Мобильные телефоны
70.6 % мирового производства — это более 1.77 миллиарда мобильников ежегодно.
Солнечные батареи
С их помощью производится ежегодно 21.8 миллионов kW электроэнергии. Это — 80 % мирового производства электроэнергии с помощью солнечных батарей.
Энергосберегающие лампы
4.3 миллиарда ламп — это более 80 % мирового производства.
Кондиционеры
Свыше 80 % мирового производства кондиционеров.
Персональные ЭВМ
286.2 миллиона — 90.6 % мирового производства..
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