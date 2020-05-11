Почему чернеют и сохнут края листьев у комнатных растений

Чаще всего в холодное время года можно столкнуться с тем, что кончики домашних растений начинают загадочным образом чернеть. Для того, чтобы хоть как-то помочь цветам, следует сначала понять, почему вообще такое происходит. В большинстве случаев столь негативное явление вызвано одной из пяти следующих причин.
1. Низкая влажность воздуха
Низкая влажность воздуха в помещении – первая и едва ли не самая главная причина сохнущих и чернящих листьев у растений. В большинстве случаев ничего с этим поделать нельзя, так как после запуска отопительных приборов показатель влажности почти сразу же опускается до 30 процентов. А это почти экстремальная величина для многих цветов. Только кактусы способны переживать такое безболезненно.
2. Высокая температура
Слишком высокая температура воздуха (особенно вкупе с низкой влажностью) может привести к почернению и засыханию листьев растений. По этой причине очень важно следить за тем, чтобы в зимний период полоска термометра не опускалась в жилище ниже 16 градусов и не переваливала за 20 градусов. Оптимальной температурой для большинства комнатных растений будет 18 градусов по Цельсию. Особенно осторожным нужно быть тем, кто использует в доме дополнительные отопительные приборы.
3. Сквозняк
Холодный воздух из форточки способствует стремительному увяданию и почернению листьев. Чаще всего достаточно пары минут для запуска разрушительного процесса. По этой причине очень важно или переставлять горшки с растениями или изначально ставить их в те места, где точно не будет холодного воздуха.
4. Проблемы с корнями
Чаще всего в зимний период листья чернеют именно из-за проблем с корнями, а именно – их загнивания. Оно в свою очередь может случаться из-за своих собственных причин. В первую очередь – это неправильный, чрезмерный полив растений. Также причиной загнивания может стать тяжелая, плотная земля в горшке. Наконец, растение может просто просквозить холодным воздухом, что также негативным образом может отразиться на корневой системе.
5. Вода
Наконец, причиной почернения кончиков листвы может быть обычная вода. Чаще всего почернение начинается тогда, когда хозяева принимаются использовать холодную воду. Если вода для полива набирается из-под крана, то настоятельно рекомендуется дать ей отстояться в течении двух суток в открытой емкости. Это необходимо для сокращения количества хлора, а также оседания содержащихся в воде тяжелых солей. Кроме того, температура жидкости должна стать комнатной.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии