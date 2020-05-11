Почему чернеют и сохнут края листьев у комнатных растений

Чаще всего в холодное время года можно столкнуться с тем, что кончики домашних растений начинают загадочным образом чернеть. Для того, чтобы хоть как-то помочь цветам, следует сначала понять, почему вообще такое происходит. В большинстве случаев столь негативное явление вызвано одной из пяти следующих причин.





1. Низкая влажность воздуха

2. Высокая температура

3. Сквозняк

4. Проблемы с корнями

5. Вода