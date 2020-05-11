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Почему чернеют и сохнут края листьев у комнатных растений

Чаще всего в холодное время года можно столкнуться с тем, что кончики домашних растений начинают загадочным образом чернеть. Для того, чтобы хоть как-то помочь цветам, следует сначала понять, почему вообще такое происходит. В большинстве случаев столь негативное явление вызвано одной из пяти следующих причин. Почему чернеют и сохнут края листьев у комнатных растений

1. Низкая влажность воздуха


Почему чернеют и сохнут края листьев у комнатных растений Низкая влажность воздуха в помещении – первая и едва ли не самая главная причина сохнущих и чернящих листьев у растений. В большинстве случаев ничего с этим поделать нельзя, так как после запуска отопительных приборов показатель влажности почти сразу же опускается до 30 процентов. А это почти экстремальная величина для многих цветов. Только кактусы способны переживать такое безболезненно.

2. Высокая температура


Почему чернеют и сохнут края листьев у комнатных растений Слишком высокая температура воздуха (особенно вкупе с низкой влажностью) может привести к почернению и засыханию листьев растений. По этой причине очень важно следить за тем, чтобы в зимний период полоска термометра не опускалась в жилище ниже 16 градусов и не переваливала за 20 градусов. Оптимальной температурой для большинства комнатных растений будет 18 градусов по Цельсию. Особенно осторожным нужно быть тем, кто использует в доме дополнительные отопительные приборы.

3. Сквозняк


Почему чернеют и сохнут края листьев у комнатных растений Холодный воздух из форточки способствует стремительному увяданию и почернению листьев. Чаще всего достаточно пары минут для запуска разрушительного процесса. По этой причине очень важно или переставлять горшки с растениями или изначально ставить их в те места, где точно не будет холодного воздуха.

4. Проблемы с корнями


Почему чернеют и сохнут края листьев у комнатных растений Чаще всего в зимний период листья чернеют именно из-за проблем с корнями, а именно – их загнивания. Оно в свою очередь может случаться из-за своих собственных причин. В первую очередь – это неправильный, чрезмерный полив растений. Также причиной загнивания может стать тяжелая, плотная земля в горшке. Наконец, растение может просто просквозить холодным воздухом, что также негативным образом может отразиться на корневой системе.

5. Вода


Почему чернеют и сохнут края листьев у комнатных растений Наконец, причиной почернения кончиков листвы может быть обычная вода. Чаще всего почернение начинается тогда, когда хозяева принимаются использовать холодную воду. Если вода для полива набирается из-под крана, то настоятельно рекомендуется дать ей отстояться в течении двух суток в открытой емкости. Это необходимо для сокращения количества хлора, а также оседания содержащихся в воде тяжелых солей. Кроме того, температура жидкости должна стать комнатной.

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Почему чернеют и сохнут края листьев у комнатных растений
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