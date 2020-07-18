Как победить хищников при столкновении лицом к лицу

Знакомы ли вам эти разговоры, начинающиеся с вопросов типа: «Эй, а если бы на тебя напал медведь, ты смог бы отбиться?». Как правило, весь смысл таких рассуждений заключается в придумывании самого остроумного ответа: «Конечно, если бы медведь был пенсионного возраста, а я был бы вооружен старым-добрым гранатометом».



Однако есть люди, которые могут ответить на подобные провокационные вопросы коротким «Да». Неделю назад, охотник Чейз Доллво столкнулся лицом к лицу с двухсоткилограммовым гризли в пустыне Монтана. Медведь напал на него и сбил с ног, но прежде чем хищник успел довершить начатое и добить несчастного охотника, Чейз вспомнил давний совет, данный ему его бабушкой, и сунул правую руку в горло зверя, доведя его до удушья.



Узнав об этом неординарном случае, мы решили разузнать, как можно справиться с другими представляющими угрозу для человека хищниками, обитающими на нашей планете, и поделиться своими наблюдениями с вами.









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