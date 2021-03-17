Свальбард: призрачный архипелаг

С нами не соскучишься!

Самая северная часть королевства Норвегии расположена в холодных глубинах Северного Ледовитого океана. Архипелаг Шпицберген (норвежцы предпочитают называть его Свальбард) принадлежит двум странам одновременно: на острове Западный Шпицберген есть даже населенный российский поселок, Баренцбург.









Китобойное прошлое

Вечная зима

Транспорт

Русский поселок

Лонгиербюен