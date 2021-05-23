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5 продуктов, которые полезнее употреблять не в свежем виде, а в переработанном


5 продуктов, которые полезнее употреблять не в свежем виде, а в переработанном

Очень широко распространено мнение, что только свежие продукты являются гарантом здоровья и доктриной правильного питания. Но есть исключения. Материал расскажет о пяти продуктах, которые куда полезнее употреблять не в свежем, а переработанном виде.

1. Помидоры


Кто бы мог подумать, но... / Фото: delo.ua

Кто бы мог подумать, но... / Фото: delo.ua

 

Зимой тепличные помидоры на вкус точно трава, кроме того, сырые помидоры на регулярной основе противопоказаны гастритчикам, особенно на ночь. Но это далеко не единственные две причины, по которой стоит отдавать предпочтение не сырым помидорам, а такой их переработанной ипостаси, как томатная паста. Новозеландские ученые выяснили, что томатная паста более полезна, чем свежие помидоры. По словам специалистов, томаты с грядки не могут насытить организм достаточным количеством такого антиоксиданта, как ликопин.

Согласно проведённым масштабным исследованиям, при употреблении свежих томатов усваивается лишь небольшая часть ликопина - около 5 процентов. Всего же из томатов можно извлечь 75 процентов различных антиоксидантов, среди них - аскорбиновая кислота, фенольные смолы и ликопин. Томатная паста позволяет усвоить почти половину полезных веществ, содержащихся в томатах, потому как при термальной обработке из овощей выпаривается лишняя жидкость и остается больше полезного сухого вещества.

2. Укроп


Сушёный полезнее. / Фото: zen.yandex.ru

Сушёный полезнее. / Фото: zen.yandex.ru

 

Понятие живых витаминов из свежих фруктов и овощей нынче прочно ассоциируется с отличным иммунитетом, но свежий укроп - это исключение: употреблять его нужно с осторожностью, в небольших количествах. Дело в том, что содержащиеся в свежем укропе вещества (флавоноиды и др.) эффективно снижают давление. Перефразируя известный афоризм, что для гипертоников хорошо, то для гипотоников... Опасно! Зафиксированы случаи, когда люди с пониженным давлением после употребления в пищу свежего укропа начинали ощущать сильную сонливость, упадок сил, теряли сознание.

3. Хлеб


Сухари из него сотвори. / Фото: m-edi-a.ru

Сухари из него сотвори. / Фото: m-edi-a.ru

 

Если человек решает похудеть или удержать с трудом достигнутого с помощью жёстких диет результата, то прежде всего накладывает табу на хлебобулочные изделия. И совершенно зря. Актуальная в роковом 2020 году гонка иммунитетов включает постоянные разговоры о спасительной роли витамина D, который в виде биодобавки весьма недешевый. А ведь получить естественным путём данный жизнеспасительный витамин очень легко при включении в рацион хлеба. Но свежий хлеб (первые 72 часа после изготовления) не самая диетическая еда. Если же нарезать ломтики тонкими полосками и поставить на день-два в сухое место (на холодильник, например), то полученные сухарики будут уже с изменённым статусом: теперь это полезный продукт с высоким содержанием витамина D.

4. Виноград


Фрукт-ПУКт. / Фото: wikipedia.org

Фрукт-ПУКт. / Фото: wikipedia.org

 

Мало найдётся людей, которые хоть раз не пожаловались на тяжесть и прочие неприятности с ЖКТ после того, как покушали виноградику. Действительно, виноград запускает в кишечнике чрезмерные реакции брожения, в результате неполноценно усваивается. На заметку тем, кто желает поддерживать в тонусе сердечно-сосудистую систему: жизненно необходимый калий в достатке можно получить, включив в рацион изюм. Несомненный плюс: сушёный виноград безопасен для кишечника. Сплошная польза!

5. Слива


Чернослив полезнее. / Фото: supersadovnik.ru

Чернослив полезнее. / Фото: supersadovnik.ru

 

Плоды сливы имеют богатый состав микроэлементов, включая кальций и магний. А наличие рутина, большая часть которого сосредоточена в кожуре, способствует регулированию кровяного давление и благотворно влияет на тонус сосудов. Доказано, что рутин не разрушается при нагревании, поэтому сливовое варенье снабжает им организм так же, как и свежие плоды. Сливы обладают слабительным действием, но если свежие плоды употреблять человеку без проблем с ЖКТ, то высок риск метеоризма и поноса.

В результате диетологи смело утверждают: чернослив полезнее, чем свежая слива. Для его изготовления подходят только особые сорта сливы, применяются специальные технологии, позволяющие сохранять полезные свойства свежих плодов. Кроме того, как и в случае с виноградом и томатами в данном материале, из-за удаления воды на 100 г чернослива придется намного больше полезных веществ, чем на 100 г свежих плодов. Соответственно, эффект и полезные свойства будут сильнее.

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5 продуктов, которые полезнее употреблять не в свежем виде, а в переработанном

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