Как избавиться от неприятных запахов в квартире

Создаем чистоту и свежесть с помощью различных натуральных средств — от специй до уксуса.







Специи

Уксус

Сода

Лимон

Ваниль

Сухие духи

Соль

Наполнитель для кошачьего туалета

Ароматическое саше

Добавьте пару соцветий гвоздики, цедру апельсина, щепотку корицы и имбиря в кипящую воду и дайте ей некоторое время постоять на огне. Это позволит наполнить ваш дом уютными пряными ароматами, которые продержатся ни один день.Раствор уксусной кислоты прекрасно удаляет неприятные запахи — достаточно расставить несколько емкостей по комнате и оставить их на некоторое время. Чтобы избавиться от запаха сигаретного дыма, смочите полотенце в растворе уксуса и пройдитесь по комнатам, активно им размахивая.С помощью пищевой соды можно легко и быстро избавиться от застарелого запаха, исходящего от деревянной или пластиковой разделочной доски. Пропитайте поверхность содовым раствором и оставьте ее на 30 минут. Затем прополосните доску горячей водой и протрите ее половинкой лимона.Лимонный сок — первое средство по уходу за микроволновой печью. Добавьте 2 чайные ложки в стакан воды, поместите его в микроволновку и включите прибор на 10 минут. После окончания программы оставьте емкость еще на 10 минут, а затем протрите внутренний отсек печи чистой тряпочкой, пропитанной этим же раствором.Чтобы избавиться от посторонних запахов в холодильнике, поместите в камеру кусочек ваты с нанесенным на него экстрактом ванили или открытый контейнер с молотым кофе.Ароматическая смесь из сухих лепестков — прекрасный способ наполнить воздух тонким и нежным цветочным ароматом. В ожидании гостей вы может припустить лепестки в мультиварке, добавив немного воды, или создать декоративный венок, который также будет выполнять роль ароматизатора.Для этого вам понадобится основа для венка из пенопласта, которую можно приобрести в любом магазине товаров для рукоделия. Смажьте поверхность клеем и обильно посыпьте ее сухими цветочными лепестками. После того, как венок высохнет, прикрепите к нему петлю из декоративной ленты.Ничто так не справляется с запахом гари и дыма, как обыкновенная поваренная соль. Забыли обед на плите? Не беда! Посыпьте сгоревшую массу солью и не заливайте посуду водой до ее полного остывания.Возможно, это прозвучит странно, но это один из самых эффективных методов избавления от неприятных запахов, которые иногда возникают в гардеробном шкафу. Если от вашей одежды пахнет сыростью и чем-то несвежим, установите на полке емкость с наполнителем для кошачьего туалета — результат не заставит себя долго ждать!Если у вас остались порванные колготки, не спешите их выбрасывать! Используйте их для создания домашнего ароматического саше. Наполните капроновую ткань любимыми травами или ватой, пропитанной эфирными маслами. Завяжите узел на обоих концах саше или аккуратно зашейте его края.Домашние растенияЦветы и растения в горшках естественным образом очищают воздух от вредных примесей, пыли и неприятных запахов. Отдайте предпочтение декоративному бамбуку, алоэ и азалии.