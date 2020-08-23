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Как избавиться от неприятных запахов в квартире

Создаем чистоту и свежесть с помощью различных натуральных средств — от специй до уксуса.

Как избавиться от неприятных запахов в квартире

Специи


Добавьте пару соцветий гвоздики, цедру апельсина, щепотку корицы и имбиря в кипящую воду и дайте ей некоторое время постоять на огне. Это позволит наполнить ваш дом уютными пряными ароматами, которые продержатся ни один день.

Уксус


Раствор уксусной кислоты прекрасно удаляет неприятные запахи — достаточно расставить несколько емкостей по комнате и оставить их на некоторое время. Чтобы избавиться от запаха сигаретного дыма, смочите полотенце в растворе уксуса и пройдитесь по комнатам, активно им размахивая.

Сода


С помощью пищевой соды можно легко и быстро избавиться от застарелого запаха, исходящего от деревянной или пластиковой разделочной доски. Пропитайте поверхность содовым раствором и оставьте ее на 30 минут. Затем прополосните доску горячей водой и протрите ее половинкой лимона.

Лимон


Лимонный сок — первое средство по уходу за микроволновой печью. Добавьте 2 чайные ложки в стакан воды, поместите его в микроволновку и включите прибор на 10 минут. После окончания программы оставьте емкость еще на 10 минут, а затем протрите внутренний отсек печи чистой тряпочкой, пропитанной этим же раствором.


Как избавиться от неприятных запахов в квартире

Ваниль


Чтобы избавиться от посторонних запахов в холодильнике, поместите в камеру кусочек ваты с нанесенным на него экстрактом ванили или открытый контейнер с молотым кофе.

Сухие духи


Ароматическая смесь из сухих лепестков — прекрасный способ наполнить воздух тонким и нежным цветочным ароматом. В ожидании гостей вы может припустить лепестки в мультиварке, добавив немного воды, или создать декоративный венок, который также будет выполнять роль ароматизатора.
Для этого вам понадобится основа для венка из пенопласта, которую можно приобрести в любом магазине товаров для рукоделия. Смажьте поверхность клеем и обильно посыпьте ее сухими цветочными лепестками. После того, как венок высохнет, прикрепите к нему петлю из декоративной ленты.

Соль


Ничто так не справляется с запахом гари и дыма, как обыкновенная поваренная соль. Забыли обед на плите? Не беда! Посыпьте сгоревшую массу солью и не заливайте посуду водой до ее полного остывания.

Как избавиться от неприятных запахов в квартире

Наполнитель для кошачьего туалета


Возможно, это прозвучит странно, но это один из самых эффективных методов избавления от неприятных запахов, которые иногда возникают в гардеробном шкафу. Если от вашей одежды пахнет сыростью и чем-то несвежим, установите на полке емкость с наполнителем для кошачьего туалета — результат не заставит себя долго ждать!

Ароматическое саше


Если у вас остались порванные колготки, не спешите их выбрасывать! Используйте их для создания домашнего ароматического саше. Наполните капроновую ткань любимыми травами или ватой, пропитанной эфирными маслами. Завяжите узел на обоих концах саше или аккуратно зашейте его края.
Домашние растенияЦветы и растения в горшках естественным образом очищают воздух от вредных примесей, пыли и неприятных запахов. Отдайте предпочтение декоративному бамбуку, алоэ и азалии.
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