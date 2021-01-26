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В каких случаях неуместно дарить орхидею

Чувственные, загадочные и аристократичные орхидеи по праву считаются королевами цветочного мира. Красивая женщина с орхидеями — это, согласитесь, пир для глаз. Но вот дарить королевский цветок, как оказалось, далеко не всегда уместно. Почему так? Разбираемся.

В каких случаях неуместно дарить орхидею

КОРОЛЕВСКИЙ ЦВЕТОК


Орхидея на языке цветовКитайский философ Конфуций писал, что «знакомство с хорошим человеком равносильно посещению комнаты, наполненной множеством орхидей… Они вызывают чувство спокойствия, радости и гармонии».

В каких случаях неуместно дарить орхидею
А вот в средневековой Европе королевский цветок вызывал совсем другие ассоциации. В то время были очень популярны эликсиры из клубней растения, усиливающие любовное влечение.
Сегодня считается, что на языке цветов орхидеи соответствуют нежной страсти и искренней любви. Флористы нередко используют их, чтобы передать эти чувства. Вероятно, поэтому в платье, украшенном орхидеями, выходила замуж будущая королева Великобритании принцесса Елизавета.

В каких случаях неуместно дарить орхидею
Из трех видов орхидей был составлен и ее свадебный букет. По мнению королевского двора, они олицетворяли молодость, аристократизм и красоту. А в контексте букета невесты служили символом любви, чувственности и многодетности.
Оттенки орхидейУ каждого оттенка орхидей есть свое особое значение.

Белая


Олицетворяет почтение, невинность. Часто присутствует в свадебных композициях.

В каких случаях неуместно дарить орхидею

Темно-красная


Помогает стать увереннее, символизирует смелый шаг навстречу новой любви.

В каких случаях неуместно дарить орхидею

Желтая


Символ дружбы, радости, новых начинаний. Подходит для подарка коллеге.

В каких случаях неуместно дарить орхидею

Розовая


Женственность, утонченность, восхищение. Можно подарить подруге.

В каких случаях неуместно дарить орхидею

Синяя


Символ духовного развития и созерцания.
Орхидеи в подарокОрхидеи — прекрасные цветы, которым всегда рады женщины. Их дарят на свадьбу, мамам в честь рождения ребенка, они идеально подходят для свиданий.

В каких случаях неуместно дарить орхидею

Но дарить цветок, символизирующий страсть, начальнице или коллеге неуместно. Это может вызвать ненужные толки в коллективе.

В каких случаях неуместно дарить орхидею

Цветок в горшке лучше дарить, когда точно знаешь, что человек любит ухаживать за растениями и это не будет ему в тягость.

Орхидеи и королевская семья Великобритании


В Сингапуре существует красивая традиция дарить королевским персонам символ государства — названную в их честь орхидею. Каждый такой цветок — это гибридная орхидея, на выращивание которой уходит до 5 лет кропотливого труда.

Так, в 2012 году Кэтрин Миддлтон и принц Уильям посетили ботанический сад Сингапура, где им представили названный в их честь гибрид бело-лиловой орхидеи Vanda William Catherine.

Глядя на цветок, герцог пошутил, что «расцветка этого цветка отлично сочетается с платьем Кэтрин». Герцогу также показали белоснежную орхидею, названную в честь его матери — принцессы Дианы.

Не так давно на ежегодной цветочной выставке в Челси (Chelsea Flower Show) свой именной гибрид орхидеи получила в подарок и королева Великобритании Елизавета II.

В каких случаях неуместно дарить орхидею

Как ты уже понял, в сочетании с цветом орхидеи способны говорить за нас. Это отличный способ поделиться чувствами, оставаясь при этом сдержанным. Правильно выбранный, такой подарок будет оценен по достоинству, а дарящий вознагражден за изысканный вкус.
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