В каких случаях неуместно дарить орхидею

Чувственные, загадочные и аристократичные орхидеи по праву считаются королевами цветочного мира. Красивая женщина с орхидеями — это, согласитесь, пир для глаз. Но вот дарить королевский цветок, как оказалось, далеко не всегда уместно. Почему так? Разбираемся.
КОРОЛЕВСКИЙ ЦВЕТОК
Орхидея на языке цветовКитайский философ Конфуций писал, что «знакомство с хорошим человеком равносильно посещению комнаты, наполненной множеством орхидей… Они вызывают чувство спокойствия, радости и гармонии».
А вот в средневековой Европе королевский цветок вызывал совсем другие ассоциации. В то время были очень популярны эликсиры из клубней растения, усиливающие любовное влечение.
Сегодня считается, что на языке цветов орхидеи соответствуют нежной страсти и искренней любви. Флористы нередко используют их, чтобы передать эти чувства. Вероятно, поэтому в платье, украшенном орхидеями, выходила замуж будущая королева Великобритании принцесса Елизавета.
Из трех видов орхидей был составлен и ее свадебный букет. По мнению королевского двора, они олицетворяли молодость, аристократизм и красоту. А в контексте букета невесты служили символом любви, чувственности и многодетности.
Оттенки орхидейУ каждого оттенка орхидей есть свое особое значение.
Белая
Олицетворяет почтение, невинность. Часто присутствует в свадебных композициях.
Темно-красная
Помогает стать увереннее, символизирует смелый шаг навстречу новой любви.
Желтая
Символ дружбы, радости, новых начинаний. Подходит для подарка коллеге.
Розовая
Женственность, утонченность, восхищение. Можно подарить подруге.
Синяя
Символ духовного развития и созерцания.
Орхидеи в подарокОрхидеи — прекрасные цветы, которым всегда рады женщины. Их дарят на свадьбу, мамам в честь рождения ребенка, они идеально подходят для свиданий.
Но дарить цветок, символизирующий страсть, начальнице или коллеге неуместно. Это может вызвать ненужные толки в коллективе.
Цветок в горшке лучше дарить, когда точно знаешь, что человек любит ухаживать за растениями и это не будет ему в тягость.
Орхидеи и королевская семья Великобритании
В Сингапуре существует красивая традиция дарить королевским персонам символ государства — названную в их честь орхидею. Каждый такой цветок — это гибридная орхидея, на выращивание которой уходит до 5 лет кропотливого труда.
Так, в 2012 году Кэтрин Миддлтон и принц Уильям посетили ботанический сад Сингапура, где им представили названный в их честь гибрид бело-лиловой орхидеи Vanda William Catherine.
Глядя на цветок, герцог пошутил, что «расцветка этого цветка отлично сочетается с платьем Кэтрин». Герцогу также показали белоснежную орхидею, названную в честь его матери — принцессы Дианы.
Не так давно на ежегодной цветочной выставке в Челси (Chelsea Flower Show) свой именной гибрид орхидеи получила в подарок и королева Великобритании Елизавета II.
Как ты уже понял, в сочетании с цветом орхидеи способны говорить за нас. Это отличный способ поделиться чувствами, оставаясь при этом сдержанным. Правильно выбранный, такой подарок будет оценен по достоинству, а дарящий вознагражден за изысканный вкус.
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