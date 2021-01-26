В каких случаях неуместно дарить орхидею

Чувственные, загадочные и аристократичные орхидеи по праву считаются королевами цветочного мира. Красивая женщина с орхидеями — это, согласитесь, пир для глаз. Но вот дарить королевский цветок, как оказалось, далеко не всегда уместно. Почему так? Разбираемся.







КОРОЛЕВСКИЙ ЦВЕТОК

Белая

Темно-красная

Желтая

Розовая

Синяя

Орхидеи и королевская семья Великобритании

Орхидея на языке цветовКитайский философ Конфуций писал, что «знакомство с хорошим человеком равносильно посещению комнаты, наполненной множеством орхидей… Они вызывают чувство спокойствия, радости и гармонии».А вот в средневековой Европе королевский цветок вызывал совсем другие ассоциации. В то время были очень популярны эликсиры из клубней растения, усиливающие любовное влечение.Сегодня считается, что на языке цветов орхидеи соответствуют нежной страсти и искренней любви. Флористы нередко используют их, чтобы передать эти чувства. Вероятно, поэтому в платье, украшенном орхидеями, выходила замуж будущая королева Великобритании принцесса Елизавета.Из трех видов орхидей был составлен и ее свадебный букет. По мнению королевского двора, они олицетворяли молодость, аристократизм и красоту. А в контексте букета невесты служили символом любви, чувственности и многодетности.Оттенки орхидейУ каждого оттенка орхидей есть свое особое значение.Олицетворяет почтение, невинность. Часто присутствует в свадебных композициях.Помогает стать увереннее, символизирует смелый шаг навстречу новой любви.Символ дружбы, радости, новых начинаний. Подходит для подарка коллеге.Женственность, утонченность, восхищение. Можно подарить подруге.Символ духовного развития и созерцания.Орхидеи в подарокОрхидеи — прекрасные цветы, которым всегда рады женщины. Их дарят на свадьбу, мамам в честь рождения ребенка, они идеально подходят для свиданий.Но дарить цветок, символизирующий страсть, начальнице или коллеге неуместно. Это может вызвать ненужные толки в коллективе.Цветок в горшке лучше дарить, когда точно знаешь, что человек любит ухаживать за растениями и это не будет ему в тягость.В Сингапуре существует красивая традиция дарить королевским персонам символ государства — названную в их честь орхидею. Каждый такой цветок — это гибридная орхидея, на выращивание которой уходит до 5 лет кропотливого труда.Так, в 2012 году Кэтрин Миддлтон и принц Уильям посетили ботанический сад Сингапура, где им представили названный в их честь гибрид бело-лиловой орхидеи Vanda William Catherine.Глядя на цветок, герцог пошутил, что «расцветка этого цветка отлично сочетается с платьем Кэтрин». Герцогу также показали белоснежную орхидею, названную в честь его матери — принцессы Дианы.Не так давно на ежегодной цветочной выставке в Челси (Chelsea Flower Show) свой именной гибрид орхидеи получила в подарок и королева Великобритании Елизавета II.Как ты уже понял, в сочетании с цветом орхидеи способны говорить за нас. Это отличный способ поделиться чувствами, оставаясь при этом сдержанным. Правильно выбранный, такой подарок будет оценен по достоинству, а дарящий вознагражден за изысканный вкус.