Маленькое сообщество под названием «Плавучие города Серениссимы» включает в себя три пирамидальные конструкции, сооружённые из старой мебели и прочей рухляди. Инициатором этого проекта выступила американская уличная художница, представляющаяся именем Свун (Swoon переводится с английского как «обморок).







Надо сказать, что это далеко не первый флот мусорных плотов . До этого были «Плавучие города Свичбэк» (2006) и «Мисс Роквэй Армада» (2008), которые можно было видеть в водах Гудзона и Миссисипи.



В 2009 году моряки-хиппи отправились в путешествие по Европе. Курс был проложен по прибрежным водам Словении и каналам Венеции. Материалом для плотов послужила старая мебель, корпусы отслуживших своё автомобилей и прочая рухлядь



Этот арт-проект стал захватывающим приключением для каждого из его участников. И куда бы они ни приплыли, везде неизменно вызывали большой интерес и восторг местного населения. Плоты тут же превращались в импровизированные концертные площадки, где устраивались импровизированные музыкальные и театрализованные представления.















































































































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