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Плавучие города Серениссимы

Маленькое сообщество под названием «Плавучие города Серениссимы» включает в себя три пирамидальные конструкции, сооружённые из старой мебели и прочей рухляди. Инициатором этого проекта выступила американская уличная художница, представляющаяся именем Свун (Swoon переводится с английского как «обморок).

Плавучие города Серениссимы

Надо сказать, что это далеко не первый флот мусорных плотов . До этого были «Плавучие города Свичбэк» (2006) и «Мисс Роквэй Армада» (2008), которые можно было видеть в водах Гудзона и Миссисипи.

В 2009 году моряки-хиппи отправились в путешествие по Европе. Курс был проложен по прибрежным водам Словении и каналам Венеции. Материалом для плотов послужила старая мебель, корпусы отслуживших своё автомобилей и прочая рухлядь

Этот арт-проект стал захватывающим приключением для каждого из его участников. И куда бы они ни приплыли, везде неизменно вызывали большой интерес и восторг местного населения. Плоты тут же превращались в импровизированные концертные площадки, где устраивались импровизированные музыкальные и театрализованные представления.

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы

Плавучие города Серениссимы


 

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