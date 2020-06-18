Правильная дезинфекция салона автомобиля

Современные реалии заставляют нас по-новому осмыслить, как мы дезинфицируем и чистим наши руки и окружающие предметы. В период социальной дистанции многие люди вынуждены пользоваться личным автомобилем будь то поездка на работу, к врачу или доставка продуктов престарелым родственникам. Сравнительно недавно ученые выяснили, что дольше всего вирус сохраняется на стальных и пластиковых поверхностях, которых в автомобиле достаточное количество. На этих поверхностях бактерии могут жить до двух недель.



Согласно исследованиям большинство автомобилистов чистят салон один раз в год, а некоторые не делают этого ни когда. Однако, каждый раз, когда вы садитесь в автомобиль и прикасаетесь к рулю, дверным ручкам, переключателю передачи, регулятору сидения, радиоуправлению, окнам, держателю стаканов, на руках остаются сотни тысяч невидимых бактерий и риск заражения возрастает в геометрической прогрессии. Как продезинфицировать салон автомобиля и сократить вероятность заражения? Об этом в нашем обзоре.



1. Ежедневная чистка рулевого колеса

2. Использование эффективных дезинфицирующих средств

3. Не использовать агрессивные химикаты

4. Правильно чистить сенсорные дисплеи

5. Использование пылесоса для чистки салона