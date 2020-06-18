Правильная дезинфекция салона автомобиля

Современные реалии заставляют нас по-новому осмыслить, как мы дезинфицируем и чистим наши руки и окружающие предметы. В период социальной дистанции многие люди вынуждены пользоваться личным автомобилем будь то поездка на работу, к врачу или доставка продуктов престарелым родственникам. Сравнительно недавно ученые выяснили, что дольше всего вирус сохраняется на стальных и пластиковых поверхностях, которых в автомобиле достаточное количество. На этих поверхностях бактерии могут жить до двух недель.
Согласно исследованиям большинство автомобилистов чистят салон один раз в год, а некоторые не делают этого ни когда. Однако, каждый раз, когда вы садитесь в автомобиль и прикасаетесь к рулю, дверным ручкам, переключателю передачи, регулятору сидения, радиоуправлению, окнам, держателю стаканов, на руках остаются сотни тысяч невидимых бактерий и риск заражения возрастает в геометрической прогрессии. Как продезинфицировать салон автомобиля и сократить вероятность заражения? Об этом в нашем обзоре.
1. Ежедневная чистка рулевого колеса
По мнению специалистов, руль — это самая грязная часть автомобиля. Как на смартфон или клавиатурe компьютера на него оседает самое большое количество бактерий. Особенно, это касается семейных автомобилей или авто для перевозки пассажиров. Поэтому перед каждой поездкой необходимо тщательно обрабатывать блок рулевого управления. Из опыта китайских автомобилистов можно рекомендовать использование дезинфицирующих салфеток или обычных медицинских санитайзеров. Вместе с рулем ежедневной обработке подлежат все места соприкосновения с руками: • переключатель передач; • регулятор сидения; • дверные ручки; • сенсорные кнопки; • передняя панель в салоне; • держатель стаканов. Производить обработку салона необходимо в перчатках и с использованием салфетки из микрофибры.
2. Использование эффективных дезинфицирующих средств
Специалисты утверждают, что вирус можно уничтожить используя не только специальные дезинфицирующие средства, но и обычный мыльный раствор, содержащий воду и хозяйственное мыло. Вирус очень хрупкий и тонкий слой жира способен защитить поверхность от его попадания внутрь. Независимо от выбранного средства следует после обработки протереть поверхность сухой салфеткой. Необходимо учитывать, что обработке подлежит вся поверхность и если остаются необработанные участки, то вся дезинфекция сводится к нулю. По мнению специалистов, не следует использовать чистящие средства, содержащие ацетон, спирт или керосин. Они не только негативно влияют на органы дыхания, но и неэффективны в борьбе с вирусом. Для дезинфекции салона автомобиля также подойдут салфетки для снятия макияжа. Средства по уходу за кожей лица содержат увлажняющие компоненты, которые идеально подходят для оплетки руля и кожаного салона. Среди эффективных средств - кондиционеры для кожаных изделий. Активные вещества, входящие в их состав, убивают микробы. Вместе с тем, они способствуют уменьшению поверхностного натяжения воды, что позволяет средству проникать даже в труднодоступные микротрещины.
3. Не использовать агрессивные химикаты
Специалисты клининговых компаний не советуют использовать для чистки салона средства, содержащие перекись водорода или хлора. Приобретая средство для чистки необходимо внимательно смотреть на состав. С одной стороны средства, содержащие хлор или перекись водорода, отлично уничтожают бактерии, но с другой стороны такой состав нанесет непоправимый ущерб пластмассовым поверхностям в салоне автомобиля. Нежелательно также использовать очистители на основе аммиака. Приборная панель из винила, обработанная таким средством, становится липкой при воздействии света и тепла. Стеклоочистители также не подходят для сенсорных экранов, повреждая их антибликовое покрытие. Если под рукой нет специальных чистящих средств, то можно использовать обычный мыльный раствор, который не навредит поверхностям и защитит от вируса. Вместе с тем, не стоит прилагать большие усилия при чистке, чтобы не удалить краску с поверхностей. Все работы необходимо проводить в перчатках, маске и специальной одежде.
4. Правильно чистить сенсорные дисплеи
Сенсорные дисплеи в автомобиле — это деликатные поверхности, требующие особого ухода. На них также оседает пыль и невидимые микробы. Поэтому протирать дисплей необходимо ежедневно. Чистящие средства с содержанием спирта или аммиака категорически не подходят. Опытные автомобилисты советуют использовать жидкость для чистки очков. Существуют также специальные салфетки для сенсорных экранов, которые не только удаляют загрязнение, но и защищают от быстрого оседания пыли на поверхность монитора.
5. Использование пылесоса для чистки салона
Чистка салона пылесосом также входит в круг обязательных мероприятий по дезинфекции. Лучше всего для этих целей подойдет компактный автомобильный пылесос. Сначала удалите из салона все ненужные вещи и коврики. Сжатым воздухом выдуваем мусор из труднодоступных мест. Уборку пылесосом начинаем с пространства под сиденьями. При необходимости грязь удаляем щеткой. Затем при помощи кисточки и пылесоса чистим сиденья. Заключительный этап — очистка ковриков от пыли и грязи. После уборки пылесосом можно обработать сиденья и панели специальными чистящими средствами.
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