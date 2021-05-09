С нами не соскучишься!

7 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...
  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...
  • Алексей Сафронов
    ...судьба Любой империи такова! 600 лет, это много...Почему распалась ...

10 самых сексуальных моделей 90-х

90-е были, пожалуй, золотыми годами модельного бизнеса. Знаменитые журналы Vogue и Cosmopolitan начали использовать на своих обложках новый тип девушек — супермоделей, которые были сексуальны во всех отношениях.

Эта десятка — лучшие из лучших. Сколько бы времени ни прошло, их имена будут знать, их лица и тела — помнить, а их образы — обожествлять.

10 самых сексуальных моделей 90-х

10 самых сексуальных моделей 90-х

1. Тайра Бэнкс, 1973 г.р., Калифорния, США.

Имя Тайры Бэнкс не теряет своей популярности уже более двух десятилетий. Среди огромного числа стильных супермоделей, талантливых актрис и певиц, обаятельных телеведущих она выделяется своим индивидуальным шармом, талантом и харизматичностью, которые четверть века назад заставили некрасивую школьницу искать свой собственный путь к вершинам славы.

10 самых сексуальных моделей 90-х

2. Ева Герцигова, 1973 г.р., Чехия.

Как и многие модели, Ева пробует себя в кино. Ее дебют был довольно удачным, если считать удачей работу с Жераром Депардье. Режиссер фильма «Между ангелом и бесом» Жан-Мари Пуаре восхищался способностью Евы к перевоплощению. Ее также можно было увидеть в фильме «Инферно» Эллен фон Унверт.

10 самых сексуальных моделей 90-х

3. Стефани Сеймур, 1968 г.р., Калифорния, США.

В 1991 и 1994 году Стефани Сеймур стала моделью журнала Playboy. В 1998 году она написала книгу Stephanie Seymour’s Beauty Secrets for Dummies.

В 2000 году заняла 91-е место среди самых сексуальных женщин планеты. В 2006 году была участницей рекламной кампании Gap.

10 самых сексуальных моделей 90-х

4. Хелена Кристенсен, 1968 г.р., Дания.

Хелена является известной датской супермоделью, участницей конкурса «Мисс Вселенная» и бывшим «ангелом» Victoria’s Secret.

10 самых сексуальных моделей 90-х

5. Эль Макферсон, 1964 г.р., Австралия.

У этой девушки, которой уже исполнился 51 год, в сфере моды прижилось необычное прозвище. Ее называют Тело. Помимо модельной карьеры, австралийка Эль стала актрисой и дизайнером.

10 самых сексуальных моделей 90-х

6. Кристи Тарлингтон, 1969 г.р., Калифорния, США.

Одна из легендарных топ-моделей 90-х, актриса, спортсменка, главный редактор британского журнала «Йога». Более десяти лет Кристи входила в пятерку самых красивых и высокооплачиваемых манекенщиц мира.

10 самых сексуальных моделей 90-х

7. Наоми Кэмпбелл, 1970 г.р., Великобритания.

Эту девушку окрестили самой стервозной моделью мира. Она же считает себя добрым и терпеливым человеком и мечтает о большой любви. В общем, черная и пушистая…

10 самых сексуальных моделей 90-х

8. Клаудия Шиффер, 1970 г.р., Германия.

25 августа исполнилось 45 лет немке Клаудии Шиффер, которая долгие годы носила титул самой красивой девушки мира и самой высокооплачиваемой модели.

10 самых сексуальных моделей 90-х

9. Синди Кроуфорд, 1966 г.р., Иллинойс, США.

49-летняя супермодель является матерью двоих детей, и уже ее 13-летняя дочь начала свою карьеру в мире моды. Синди известна не только как супермодель, также она попробовала себя в качестве ведущей MTV и актрисы. А по ее фитнес-видео женщины ведут свои домашние тренировки вот уже многие годы.

10 самых сексуальных моделей 90-х

10. Кейт Мосс, 1974 г.р., Великобритания.

Фешен-икона 90-х, британка Кейт известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Начав карьеру в нежном возрасте 14 лет, девушка всегда оставалась на гребне волны, несмотря на череду связанных с ее именем скандалов.

©

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Во избежание слухов»: Певцов сообщил об уходе Ольги Дроздовой из «Современника»

Читать
“У Олега Янковского в день было по три женщины, он не пропускал ни одной юбки”, – Евгений Морозов
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

“У Олега Янковского в день было по три женщины, он не пропускал ни одной юбки”, – Евгений Морозов

Барнаульцы отмечают День Победы песнями и плясками. Фото и видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Барнаульцы отмечают День Победы песнями и плясками. Фото и видео

Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс

10 самых сексуальных моделей 90-х
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

10 самых сексуальных моделей 90-х

Счастливый Киркоров тесно прижался к длинноволосому красавцу
Материал, выбранный редакторами МиртесенMiloMarket

Счастливый Киркоров тесно прижался к длинноволосому красавцу

Оперная певица Агунда Кулаева: В День Победы я продолжаю семейные традиции
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Оперная певица Агунда Кулаева: В День Победы я продолжаю семейные традиции

Илон Маск признался в наличии синдрома Аспергера в эфире шоу на NBC
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Илон Маск признался в наличии синдрома Аспергера в эфире шоу на NBC

“Как рука поднялась?”: партнер Прокловой по фильму актер Никоненко рассказал о ней неприятную историю
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

“Как рука поднялась?”: партнер Прокловой по фильму актер Никоненко рассказал о ней неприятную историю

Ивлеева анонсировала шоу о малоизвестных городах России
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Ивлеева анонсировала шоу о малоизвестных городах России

Элджей и Ивлеева сняли обручальные кольца
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Элджей и Ивлеева сняли обручальные кольца

Черное сердце: 3 знака зодиака, любовные отношения которых звезды разрушат в мае
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Черное сердце: 3 знака зодиака, любовные отношения которых звезды разрушат в мае

Фото российских и зарубежных звёзд 20 лет назад и сегодня
Материал, выбранный редакторами МиртесенШоубиз- бессмысленный и беспощадный

Фото российских и зарубежных звёзд 20 лет назад и сегодня

Почему Владимир Шевельков не снимался 12 лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенШоубиз- бессмысленный и беспощадный

Почему Владимир Шевельков не снимался 12 лет

Малышева заявила об отсутствии толстых людей в блокадном Ленинграде
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша позиция

Малышева заявила об отсутствии толстых людей в блокадном Ленинграде

Шедевры классической музыки для начинающих
Материал, выбранный редакторами МиртесенХвастунишка

Шедевры классической музыки для начинающих

«Посылает всех, кто спрашивает про экс-супругу»: Евгения Лоза ответила на хамство Антона Батырева
Материал, выбранный редакторами МиртесенMozLife

«Посылает всех, кто спрашивает про экс-супругу»: Евгения Лоза ответила на хамство Антона Батырева

В Blackpink появится новая «солистка» и это… Ви из BTS
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Blackpink появится новая «солистка» и это… Ви из BTS

Россияне назвали свои любимые фильмы, книги и песни о войне
Материал, выбранный редакторами МиртесенBusiness FM

Россияне назвали свои любимые фильмы, книги и песни о войне

«Ему было 15!» — Юлианна Караулова вспомнила о жутком первом поцелуе
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Ему было 15!» — Юлианна Караулова вспомнила о жутком первом поцелуе

В США скончался легенда ритм-н-блюза Ллойд Прайс
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

В США скончался легенда ритм-н-блюза Ллойд Прайс

Болезни, бесплодие и годы забвения: жизнь и трагическая судьба певицы Аллы Иошпе
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Болезни, бесплодие и годы забвения: жизнь и трагическая судьба певицы Аллы Иошпе

Потап в стильном образе рассказал, почему до сих пор на сцене: "Я победил свой..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Потап в стильном образе рассказал, почему до сих пор на сцене: "Я победил свой..."

«Награды с собой не унести»: бывший возлюбленный Бузовой заикнулся о смерти
Материал, выбранный редакторами МиртесенMiloMarket

«Награды с собой не унести»: бывший возлюбленный Бузовой заикнулся о смерти

Юрий Никулин и еще 10 отечественных актеров-фронтовиков
Материал, выбранный редакторами Миртесен7дней.ru

Юрий Никулин и еще 10 отечественных актеров-фронтовиков

Соловьев дал совет раскритиковавшему Парад Победу актеру Назарову
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewsword

Соловьев дал совет раскритиковавшему Парад Победу актеру Назарову

«Беременна!» Друг раскрыл тайну Раисы Рязановой
Материал, выбранный редакторами Миртесен7дней.ru

«Беременна!» Друг раскрыл тайну Раисы Рязановой

Исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс умер в США на 89-м году жизни
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс умер в США на 89-м году жизни

Известный ритм-н-блюз исполнитель Ллойд Прайс умер США
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Известный ритм-н-блюз исполнитель Ллойд Прайс умер США

В США скончался исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

В США скончался исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс

«Он знал, что делал»: отец Гарри одним фото «вычеркнул» Меган Маркл из семьи
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Он знал, что делал»: отец Гарри одним фото «вычеркнул» Меган Маркл из семьи

«Вместе и творить легче»: у Приморского отделения Союза театральных деятелей — юбилей
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

«Вместе и творить легче»: у Приморского отделения Союза театральных деятелей — юбилей

Экс-муж Седоковой Максим Чернявский помог Тимати с выбором в «Холостяке»
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Экс-муж Седоковой Максим Чернявский помог Тимати с выбором в «Холостяке»

Книгу с переводами песен о ВОВ на языки народов Севера показали в Петербурге
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Книгу с переводами песен о ВОВ на языки народов Севера показали в Петербурге

Репетицию Манижи посчитали лучшей на "Евровидении"
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Репетицию Манижи посчитали лучшей на "Евровидении"

Волочкова разозлила фанатов эффектным фото на Мальдивах
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Волочкова разозлила фанатов эффектным фото на Мальдивах

9 страшных смертей во время съемок фильмов
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

9 страшных смертей во время съемок фильмов

В Корсакове состоялся концерт ко Дню Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Корсакове состоялся концерт ко Дню Победы

Советский актер Ариф Гулиев умер от COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Советский актер Ариф Гулиев умер от COVID-19

Выхаживали до последнего: от чего скончался народный артист Ариф Гулиев?
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Выхаживали до последнего: от чего скончался народный артист Ариф Гулиев?

Картина дня

наверх