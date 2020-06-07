Почему чехи едят поганку, а болгары елду?

Продолжаю серию постов о ложных друзьях переводчика. Сегодня мы поговорим о том, почему гречка по-чешски называется pohanka /поғанка/, а по-болгарски – елда.

В старофранцузском это имя стало звучать как Paien и вместе с норманнским завоеванием попало в Англию, где стало фамилией, которая сейчас пишется как Payne или Paine и омофонично слову pain «боль». Именно поэтому она досталась двум колоритным персонажам – майору Пейну и Максу Пейну (Max Payne звучит как max pain «максимальная боль»).

Кстати, это paganus сохранилось в итальянском как прилагательное pagano «языческий», которое, что интересно, используется и в качестве имени (Pagano), даже есть такие католические святые. От имени Pagano образованы фамилии Paganini и Paganel.

Начну с того, что сходство чешской поганки с нашей неслучайно. В латыни были слова pagus «село, деревня» и paganus «сельский, деревенский; неучёный» (а также «штатский, невоенный»). После христианизации Западной Римской империи paganus приобрело ещё одно значение – «языческий» или «язычник». Предположительно, это было связано с тем, что новая религия быстрее укрепилась в городах, а сельская местность дольше сохраняла традиционные верования.

Латинское paganus сравнительно рано было заимствовано славянами: словенское pogan, чешское pohan и польское poganin означают «язычник».

Такое же значение оно имело и в древнерусском. Вот что, согласно Повести временных лет, Ольга сказала византийскому императору Константину:

Азъ погана есмь, да аще мя хощеши крестити, то крѣсти мя самъ, аще ли — то не кресщюся «Я язычница; если хочешь крестить меня, то крести меня сам — иначе не крещусь».

Со временем, по вполне понятным причинам, в некоторых славянских языках это слово и образованные от него стали приобретать негативные коннотации. Так, по-болгарски поганец – это и «язычник», и «поганец, мерзавец», по-сербохорватски поганин /пóганин/ также «язычник» и «мерзавец». В древнерусском у слова поганый сначала появилось значение «нечестивый, нечистый», а затем также «непристойный, неприличный» и «грязный, скверный, отвратительный». Наконец первоначальное значение было утрачено.

Но вернёмся к гречке. В Европу она пришла с Востока, что получило отражение в её названиях в ряде европейских языков:

итальянский: grano saraceno /грано сарачéно/ «сарацинское зерно»;

испанский: trigo sarraceno /триго сарасэно/ «сарацинская пшеница»;

португальский: trigo-sarraceno /тригу сарасэну/ «сарацинская пшеница» или trigo-mourisco /тригу моуришку/ «мавританская пшеница»;

французский: sarrasin /саразэн/ «сарацинский»;

финский: tattari;

эстонский: tatar;

армянский: հնդկացորեն /хәндкацˣорэн/ «индийская пшеница».

В литературном немецком гречку называют в основном Buchweizen /бухвайцн/, то есть, «буковая пшеница» (ср. английское buckwheat), но есть и вариант Heidekorn «языческое зерно». Под язычниками, конечно, подразумеваются арабы или татары. Из немецкого заимствовано словенское название гречки – ajda /áйда/.

Чехи последовали немецкому примеру и окрестили гречку словом pohanka. В диалектах встречается также название tatarka.

А вот наша поганка была так названа в связи с ещё одним новым значением слова поганый в русском – «несъедобный». В диалектах «поганые грибы» и «поганая рыба» – это те виды грибов или рыбы, которые не употребляют в пищу. В некоторых русских говорах поганым грибом или поганкой называют мухомор или боровик. В других говорах слово поганка утратило первоначальное значение и стало обозначать и те грибы, которые едят – опёнок, дождевик, сыроежку и лисичку.

Перейдём к болгарской елде. Для начала стоит сказать, что графика не должна сбивать нас с толку, и в литературном болгарском это слово произносится как /э́лда/.

Как обычно, сначала поищем аналогичные названия в соседних и/или родственных языках. Таковые есть, это македонское хелда и сербохорватское хељда. При этом х- в истории болгарского не выпадал, а вот в македонском и части сербохорватского ареала ещё как, ср. болгарское ухо, македонское уво и сербохорватское ухо / уво. Значит, уже сама фонетика форм елда, хелда и хељда указывает на то, что они являются заимствованиями. Согласно версии, изложенной в «Болгарском этимологическом словаре» (1: 489), источником является турецкое helda «гречка», которое само заимствовано из персидского halda с тем же значением. Правда, в современных литературных турецком и фарси гречку называют чёрной пшеницей (karabuğday и گندم سیاه /гандум сийах/ соответственно), но, вероятно, речь идёт об устаревших или диалектных названиях.

К нам, полякам (gryka), литовцам (grikis) и латышам (griķi) гречка попало, понятное дело, из Греции. Да и у болгар помимо елды есть также слово «гречка».

Что касается этимологии русской елды, то с ней связана одна интересная история. В русском переводе этимологического словаря Макса Фасмера было вымарано несколько матерных слов. Однако елды в оригинале не было, и переводчику, талантливому отечественному этимологу Олегу Николаевичу Трубачёву, удалось «контрабандой» её добавить.

Немецкое издание словаря: