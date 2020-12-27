Чем занимается сегодня единственный сын погибшего в 1990-х музыканта Игоря Талькова

Этот певец был уникальным явлением на эстраде, его композиции выделялись из общей массы особенной музыкальностью и глубоким смыслом. Но судьба отмерила талантливому певцу неполных 35 лет жизни. Когда Игорь Тальков трагически погиб, его сыну было всего 9 лет, и в то время он меньше всех понимал, что происходит. А родные люди, погрузившись в собственное горе, ничем не могли помочь мальчику, внезапно потерявшему самого дорогого человека.
Любимый сын
Игорь Тальков-младший с родителями. / Фото: www.duck.show
Семейная жизнь известного певца Игоря Талькова и его супруги Татьяны была далека от идеальной, но ради сына Игоря, появившегося на свет в 1981 году, они сохраняли видимость счастливой пары. А вот любовь их к сыну была неподдельной: мама и папа не чаяли души в ребёнке, никогда не оставляли без своего внимания и старались воспитать в нём, в первую очередь, настоящего человека.
Игорь Тальков с сыном. / Фото: www.kp.ru
В школу его отдали довольно рано, ещё в шестилетнем возрасте. Как со смехом вспоминает сам Игорь, он поздно начал говорить, уже лет в пять. И за год так достал всех окружающих своими бесконечными вопросами и разговорами, что его решили быстренько определить в школу, сначала с углублённым изучением английского, а позже в частную гимназию.
Игорь Тальков с сыном. / Фото: www.ampravda.ru
Игорь Тальков лично занимался с сыном, но, когда стал вникать в систему обучения, столкнулся с тем, что его собственные представления о науках, особенно гуманитарных, слишком отличаются от общепринятых норм.
Игорь Тальков с сыном. / Фото: www.yandex.net
Игорь Тальков, несмотря на многочисленные замечания в дневнике, отказывался делать сыну «приличную» стрижку, мотивируя тем, что мальчик носит такую причёску, которая ему нравится. И напоминал о том, что русским классикам длинная шевелюра никак не мешала создавать гениальные произведения. В ответ на замечания о том, что с перемены Игорь возвращается мокрым и красным, отвечал: он ребёнок и должен бегать, играть, выплёскивать энергию.
Игорь Тальков с сыном. / Фото: www.eg.ru
Не устраивала музыканта и форма подачи материала в учебниках. Он сам изучал историю и однажды внёс в книгу сына множество пометок красным карандашом. Родителя вызвали к директору школы и в результате долгой беседы младший Тальков стал заниматься дома. Целый год Игорь осваивал программу с приходящей учительницей.
Игорь Тальков с сыном. / Фото: www.yandex.net
Вообще жизнь Игоря-младшего была очень комфортной. Любящие родители, множество знакомых, отец, поющий под гитару… Маленький Игорь засыпал под отцовскую музыку, постоянно слушал его песни. В доме стояли музыкальные инструменты, а сын певца всё время подходил к ним и мечтал о том, как когда-то сыграет на этих инструментах что-то своё.
Игорь Тальков. / Фото: www.yandex.net
Ему было всего годика три, когда отец попросил сына спеть «В лесу родилась ёлочка». А потом, рассмеявшись, сообщил Игорю о том, что ему на ухо наступил большой медведь. И отвёл наследника в секцию тхэквондо.
Ему ещё не было 10, когда отца не стало. И всё в его жизни мгновенно изменилось.
Из крайности в крайность
Игорь Тальков-младший. / Фото: www.ampravda.ru
Мама как-то сразу растерялась, не представляя, что делать и как дальше жить. Несмотря на то, что в жизни у них далеко не всё было гладко, Игорь Тальков делал всё, чтобы Татьяна и сын чувствовали себя защищёнными.
Дядя и бабушка по отцовской линии, принимавшие участие в воспитании внука и племянника, после смерти Игоря Талькова как-то резко погрузились в религию. Они находили утешение в православном храме, ходили на все службы и Игоря-младшего приучали к жизни в вере.
Игорь Тальков. / Фото: www.zr.ru
Игорь вернулся в школу только спустя год после смерти отца. Дома он чувствовал себя совершенно свободно. После уроков, как все мальчишки, Игорь отправлялся познавать мир, бродил по улицам и подвалам в компании таких же сорванцов.
У дяди и бабушки он попадал совсем в другой мир. Там нужно было жить по определённым правилам. С утра, без завтрака, они все вместе отправлялись в храм, стояли службу, исповедовались, причащались. А мальчик боялся одновременно и Бога, и дьявола, даже мечтал поскользнуться и умереть сразу после службы.
Обретение себя
Игорь Тальков. / Фото: www.dvvedomosti.com
Но чем старше становился Игорь, тем больше он задумывался о смысле жизни, пытался найти ответы на множество вопросов, рождавшихся у него в голове. Позже стал изучать историю. А после, уже в подростковом возрасте, он почувствовал желание заняться музыкой и сел за отцовский синтезатор. Освоил сначала его, после научился играть на гитаре. Он создавал свои собственные мелодии, потом стал перекладывать на музыку слова. Увидев на столе забытую мамой отцовскую тетрадь, Игорь взял её в руки и смог прочесть не издававшиеся стихи папы. Позже появились две песни старшего Талькова на музыку младшего.
Игорь Тальков. / Фото: www.yandex.net
Игорь Тальков вырос и в полной мере ощутил себя носителем генов отца. Он влюбился в музыку, но получить профессиональное образование так и не смог. В институте современного искусства он проучился всего два месяца, из института культуры документы забрал всего через несколько дней. Ему показались неестественными попытки преподавать музыку, как математику, переводя и объясняя её на языке науки.
Тем не менее, музыке Игорь Тальков решил посвятить свою жизнь. Он не пытается никому ничего доказать, как не старается прославиться благодаря только фамилии. Он создаёт свою музыку, пишет песни и считает себя продолжателем дела отца. Себя он не считает лучше или хуже Игоря Талькова старшего. Просто он – другой.
Игорь Тальков. / Фото: www.gorodskoyportal.ru
Он выпустил только один альбом в жизни, в 2005 году, но затем решил выкладывать свои песни в сети Интернет, а не записывать новые диски. Его группа, созданная в 2009 году, носит символическое название «МирИмиР», отражающее его отношение к жизни. Игорь Тальков смог наладить отношения с певицей Азизой, которую все считают виновницей гибели отца, и даже пригласил её стать крёстной мамой своего сына.
Игорь Тальков с женой и сыновьями. / Фото: www.udivitelno.fun
Говорят, что у Игоря непростой характер, он слишком принципиален и бескомпромиссен, но сам исполнитель не считает это недостатком. Он дважды был женат, у него есть дочь Варвара от первого брака, проживающая с мамой в Берлине, и два сына, Святослав и Мирослав, которые живут вместе с папой и мамой, Светланой Зиминой.
Игорь Тальков отказался от употребления алкоголя и не ест продукты животного происхождения. В этом его целиком поддерживают жена и сыновья. При этом он не возводит еду в культ и никому не навязывает свои жизненные принципы, оставляя за другими людьми право сделать свой выбор.
Игорь Тальков. / Фото: www.vladtime.ru
И вот уже больше десяти лет Игорь Тальков каждый год в день трагической гибели своего отца даёт концерт в Санкт-Петербурге, на ступеньках дворца «Юбилейный», том самом, где в 1991 году прозвучал роковой выстрел.
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