Знаменитые актеры в своих первых фильмах и сейчас

Большинство из нас, даже не будучи заядлыми киноманами, прекрасно представляют, как выглядят ведущие голливудские актеры. Но помните ли вы, какими они были в своих первых ролях на большом экране? Когда и в каких фильмах впервые засветились? Кое-кто снимается чуть ли не с пеленок, тогда как другие актеры, которые, казалось бы, в кино уже целую вечность, начали сниматься сравнительно недавно. Предлагаем вам сравнить любимых актеров в одних из первых киноролей и в недавних фильмах, чтобы увидеть, насколько они изменились.













Леонардо Ди Каприо: «Жизнь этого парня» (1993) и «Выживший» (2015).







Анджела Бассетт: «Ребята с улицы» (1991) и «Падение Лондона» (2016).







Анджелина Джоли: «Хакеры» (1995) и «Лазурный берег» (2015).







Сэмюэл Л. Джексон: «Делай как надо» (1989) и «Тарзан. Легенда» (2016).







Брэд Питт: «Сокращая класс» (1989) и «Игра на понижение» (2015).







Кристиан Бэйл: «Мио, мой Мио» (1987) и «Игра на понижение» (2015).







Роберт Де Ниро: «Приветствия» (1968) и «Дедушка легкого поведения» (2016).







Сальма Хайек: «От заката до рассвета» (1996) и «Страшные сказки» (2015).







Мерил Стрип: «Охотник на оленей» (1978) и «Флоренс Фостер Дженкинс» (2016).







Джуди Денч: «Утром вчетвером» (1965) и «007: Координаты “Скайфолл”» (2012).

Сандра Буллок: «Исчезновение» (1993) и «Наш бренд — кризис» (2015).Дензел Вашингтон: «Точная копия» (1981) и «Великий уравнитель» (2014).Джек Николсон: «Плакса-убийца» (1958) и «Как знать…» (2010). Том Хэнкс : «Он знает, что вы одни» (1980) и «Голограмма для короля» (2016).Риз Уизерспун: «Человек на Луне» (1991) и «Красотки в бегах» (2015).Джулия Робертс: «Мистическая пицца» (1988) и «Финансовый монстр» (2016).Бенисио Дель Торо : «Лицензия на убийство» (1989) и «Убийца» (2015).Тараджи П. Хенсон: «Малыш» (2001) и «Срок жизни» (2016).Люси Лью: «Расплата» (1999) и «Железный кулак» (2012).Харрисон Форд: «Американские граффити» (1973) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015).Уилл Смит: «День в Городе Ангелов» (1992) и «Отряд самоубийц» (2016).Мэттью Макконахи: «Под кайфом и в смятении» (1993) и «Свободный штат Джонса» (2016).Дайан Китон: «Любовники и другие незнакомцы» (1970) и «Любите Куперов» (2015). Том Круз : «Отбой» (1981) и «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015).Холли Берри: «Только бизнес» (1991) и «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014).Джонни Депп: «Кошмар на улице Вязов» (1984) и «Алиса в Зазеркалье» (2016).Терренс Ховард: «Парк Сансет» (1996) и «Срок жизни» (2016).Джордж Клуни: «От заката до рассвета» (1996) и «Финансовый монстр» (2016).Морган Фриман: «Уличный парень» (1987) и «Иллюзия обмана 2» (2016).Кейт Уинслет: «Небесные создания» (1994) и «Три девятки» (2016).Бен Аффлек: «Под кайфом и в смятении» (1993) и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016).Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)