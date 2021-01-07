Художница-новатор пишет сочные и смелые картины, совмещая сразу несколько стилей: Жаннет Гишар-Бюнэл

В современном мире живописи постоянно идут творческие эксперименты. И так как культура перформанса требует всегда чего-то нового и необычного, художники воплощают в своих работах самые невероятные идеи, совмещая разные стили, порой даже несовместимые. И сегодня в нашей публикации яркая и потрясающая галерея картин одной из преуспевших в новаторском искусстве художниц. Ее имя - Жаннет Гишар-Бюнэль. Думается, что сочные и смелые картины, перекликающиеся со стилями прошлого века и созвучные нашему времени, впечатлят и мало кого оставят равнодушными.
Жаннет Гишар-Бюнэль - современная французская художница. | Фото: art-veranda.ru.
Жаннет Гишар-Бюнэль (Jeannette Guichard-Bunel) - современная французская художница, чьи картины с большим успехом выставлялись на 68-м Каннском фестивале, в ведущих галереях мира и в выставочных залах работает в популярных направлениях прошлого века: сюрреалистическом, поп-арт и пин-ап. При этом микс стилей она "вкусно" приправляет техническим приемом «oil glacis», позволяющим создавать многослойность и многоплановость картин.
Мерлин Монро. В технике «oil glacis». Автор: Jeannette Guichard-Bunel. | Фото: http://art-veranda.ru.
Объединив в единое целое, казалось бы, несовместимое, Жаннет создала свой уникальный авторский стиль, вызывающий у некоторых ностальгию, у других - незабываемые впечатления от экскурса в прошлое, а у третьих - восхищение от нового взгляда на изобразительное искусство.
В своих картинах Гишар-Бюнэль очень смело использует узнаваемые образы стиля пин-ап, поп-арт, комикс сочетая их с сюрреалистическими композиционными и пространственными техническими приемами.
Немного из истории используемых художественных направлений
1. Сюрреализм. Это направление в искусстве, сложившееся в 1920-х годах в художественной культуре западного авангардизма, когда некоторые художники начали представлять публике мир в искаженном виде в сравнении с реальным. Сочетая действительность, сновидения и фантазии, они увлекали зрителей в путешествие по своим картинам, которые были похожими на сон.
Пин-ап в технике «oil glacis». Автор: Jeannette Guichard-Bunel. | Фото: art-veranda.ru.
2. Пин-ап. И если понятие "сюрреализм" - во всех на слуху, то понятие "пин-ап" - не столь распространено и, поэтому хотелось бы более подробно остановиться на этом стиле. Пин-ап - в переводе с английского прикалывать или пришпиливать. Шире это понятие трактуется так - плакат, прикалываемый на стену. Как правило, изображена на нем красивая, часто полуобнажённая девушка в кокетливой или сексуальной позе. Это модель, чьи растиражированные изображения стали знаковым явлением западной поп-культуры со средины прошлого века.
Пин-ап в технике «oil glacis». Автор: Jeannette Guichard-Bunel. | Фото: art-veranda.ru.
Невзирая на то, что термин - «пин-ап» впервые был употреблен в 1940-х, его начальное практическое использование корнями уходит в 19 век. Данный стиль прослеживается по крайней мере уже с 1890-х, когда картинки для пришпиливания вырезались из журналов и газет. Нередко такие изображения печатались и в календарях, предназначенных для прикалывания на стену.
Пин-ап в технике «oil glacis». Автор: Jeannette Guichard-Bunel. | Фото: art-veranda.ru.
А вот к средине 20 столетия плакаты, нарисованные в фривольном стиле, начали выпускать целенаправленно. Тиражируемый образ секс-символа впоследствии стал использоваться и в рекламных целях. Тем не менее, изображения в стиле пин-ап были во многом произведениями искусства, часто изображавшими идеализированную версию того, как именно должна выглядеть красивая или привлекательная женщина.
Поп-арт в технике «oil glacis». Автор: Jeannette Guichard-Bunel. | Фото: art-veranda.ru.
3. Поп-арт. Это художественное направление, зародившееся в середине 1950-х годов в Великобритании, а затем перекочевавшее в США и получившее там наиболее широкое распространение. Поп-арт стал дерзким вызовом традиционной живописи, поскольку в нем художники делали ставку на изображения, предназначенные для массовой культуры, включая рекламу, комиксы, обыденные предметы и новости.
О многослойной технике «oil glacis»
А теперь о главном, о том, что объединяет практически все работы французской художницы, о ее
изобретательной технике - «oil glacis», за счет которой ее работы получаются глубоко пространственными. С одной стороны, они легки благодаря использованию пастельных оттенков и иллюзии полупрозрачных изображений. А с другой - картины ярки и очень колоритны, что создается за счет насыщенных броских плакатных красок, перекочевавших в живопись художницы из вышеперечисленных художественных направлений.
Следует отметить, что используемая техника "oil glacis" является очень трудоемкой и вместе с тем очень эффектной. Именно она позволяет достигнуть иллюзии глубины пространства в живописи через слои прозрачности. Для этого художница использует различного рода трафареты и специальное приспособление распыляющее краску - аэрограф. Стоит отметить, что такого эффекта нельзя добиться другими методами. Поэтому, именно этот художественный прием стал базой большинства картин Жаннет Гишар-Бюнэль.
Поп-арт в стиле Роя Лихтенштейна. Автор: Jeannette Guichard-Bunel. | Фото: http://vissage.ru.
Она не боится цвета, пробуя всевозможные его сочетания и привлекая внимание зрителя кричащими локальными красками. Творческую свободу художнице дает лавирование между разными стилями, которые сливаются воедино в ее живописи. Но наибольшей броскостью отличаются картины, использующие стилистику поп-арта Роя Лихтенштейна, где Жаннет также применяет свой особенный метод полупрозрачного изображения, делая его глубоко многоуровневым. За верхним слоем, видим, как сквозь тяжелый туман, виднеются образы, более спокойные, приближенные к пин-ап стилистике.
И, наконец, образный ее стиль, подчеркнутый пин-апом и поп-артом оригинален и узнаваем благодаря умелому сочетанию фигуративной подачи элементов сюрреализма, которые перекликаются с символизмом, поэтичностью и юмором .
О художнице
Трио музыкантов. Автор: Jeannette Guichard-Bunel. | Фото: art-veranda.ru.
Художница Жаннет Гишар-Бюнэль родилась в 1957 году в Шербурге (Франция). С раннего детства питала интерес к живописи. Получив в 1986 году художественное образование, стала профессиональным художником. На сегодняшний день Jeannette Guichard-Bunel живет на побережье художников Artprice, там же и оттачивает свой профессионализм, экспериментируя с различными стилями.
Жаннет является членом Дома художников, членом общества авторов графических и пластических искусств, она членом Национальной академии изобразительного искусства. Художница добилась больших результатов в сфере современного искусства. Ее работы на сегодняшний день представлены в лучших французских галереях Парижа, Версаля, Гренобля, Авранша, а также в зарубежных странах — Германии, Бельгии, Швейцарии, Венгрии.
Женщина в синей шляпе. Автор: Jeannette Guichard-Bunel. | Фото: art-veranda.ru.
Подытоживая вышесказанное, хотелось бы сказать, что каждый художник, прежде всего, создает иллюзию. Он буквально заставляет зрителя поверить в то, что на простом холсте влюбленные признаются в чувствах друг другу, или же в то, что вот-вот рухнут стены Помпеи, а также во многие другие задумки автора. Жаннет Гишар-Бюнэль также по-своему строит иллюзии. Она заставляет поверить публику в то, что холст многомерный. Игра цветов скрывается в глубине, а на поверхности тонкая или броско разрисованная вуаль прикрывает основное изображение. Она отдает предпочтение рассуждениям, чтобы зритель мог анализировать и выходить за рамки видимого.
Зимние метаморфозы. Автор: Jeannette Guichard-Bunel. | Фото: art-veranda.ru.
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