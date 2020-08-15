Советские балерины, которые сделали карьеру в кинематографе

Считается, что для того, чтобы стать актером, мало иметь талант. Для успеха на этом непростом творческом поприще нужно много учиться и оттачивать свое мастерство годами. Но бывают и исключения, когда в кино приходят люди из других сфер искусства и становятся любимцами зрителей. Больше всего везло в этом отношении красивым и грациозным балеринам, которых любили брать на ответственные роли советские кинорежиссеры.



Выбор мэтров кино объяснить несложно — артистки балета не только привлекательны внешне, но и очень трудолюбивы. Для них несколько репетиций в день и многочасовое оттачивание движений у станка — ежедневная работа, поэтому взаимодействовать с балеринами на съемочной площадке просто и приятно.



Галина Беляева

Наталья Седых

Наталья Аринбасарова

Илзе Лиепа