Советские балерины, которые сделали карьеру в кинематографе

Считается, что для того, чтобы стать актером, мало иметь талант. Для успеха на этом непростом творческом поприще нужно много учиться и оттачивать свое мастерство годами. Но бывают и исключения, когда в кино приходят люди из других сфер искусства и становятся любимцами зрителей. Больше всего везло в этом отношении красивым и грациозным балеринам, которых любили брать на ответственные роли советские кинорежиссеры.
Выбор мэтров кино объяснить несложно — артистки балета не только привлекательны внешне, но и очень трудолюбивы. Для них несколько репетиций в день и многочасовое оттачивание движений у станка — ежедневная работа, поэтому взаимодействовать с балеринами на съемочной площадке просто и приятно.
Галина Беляева
Актрису, подходящую для исполнения главной женской роли в фильме «Мой ласковый и нежный зверь» ассистенты режиссера Эмиля Лотяну искали полгода. Перед ними стояла непростая задача, так как автор картины хотел видеть девушку, одновременно похожую на Татьяну Самойлову, Людмилу Савельеву и Одри Хепберн. Было проведено множество отборов и среди сотен претенденток все же удалось найти ту, единственную. Выбор пал на студентку Воронежского хореографического училища Галину Беляеву, которая не имела к кино ни малейшего отношения. Во время съемок Галина доставила Лотяну немало огорчений, так как из-за отсутствия актерского опыта и юного возраста девушка была очень зажата и терялась перед камерой. Но благодаря целеустремленности и врожденному обаянию балерина все же справилась с непростой ролью. Кинодебют Беляевой был удачным и после премьеры фильма девушка проснулась знаменитой.
После завершения съемок девушка планировала вернуться в балет, но этому помешал ее роман с Эмилем Лотяну. Они начали встречаться, а потом поженились и режиссер уговорил супругу поступить в Щукинское училище и выучиться на актрису. Получив профессию, Галина много снималась в кино и играла на сцене Московского театра имени Маяковского. Несмотря на успех, она признается, что всегда скучала по балету и не раз задумывалась о том, правильно ли поступила, предав детскую мечту. Брак с Лотяну оказался непрочным и пара рассталась через пять лет. Галина Беляева и сейчас много снимается в кино и играет в театре.
Наталья Седых
Родители Наташи хотели, чтобы девочка занималась фигурным катанием, но в спортивной школе тренер посоветовал им отдать девочку на балет. Благодаря хорошим данным Седых приняли в престижную балетную школу при Большом театре, после которой она окончила хореографическое училище. Режиссер фильма «Морозко» Александр Роу, увидев Наташу, ни секунды не сомневался, что она просто создана для главной роли в этой сказке. Когда начались съемки, Седых было всего 15 лет и она сразу стала любимицей съемочной группы. Все старались помочь девушке, поддержать ее в нелегкой работе, которая была для нее в диковинку. Сама Наталья позднее призналась, что безумно влюбилась в исполнителя роли Иванушки Эдуарда Изотова. Мужчина был гораздо старше ее, а кроме этого был женат. Возможно, он даже не подозревал о том, что его напарница испытывает к нему чувства, а может просто не подавал виду. Фильм-сказка «Морозко» стал настоящим звездным часом для Седых и предложения от режиссеров посыпались одно за другим. Девушка сыграла еще в нескольких картинах, но потом приняла непростое решение и вернулась в балет. Вместе с труппой Большого театра балерина объездила весь мир и спустя 20 лет завершила свою карьеру. После этого Седых снялась еще в нескольких картинах, но в 2010 году твердо решила оставить кино.
Наталья Аринбасарова
То, что она станет балериной, Наталья Аринбасарова решила в раннем детстве. Она обожала балет «Лебединое озеро» и когда его показывали по телевизору смотрела затаив дыхание. Девочка постоянно донимала родителей требованиями отдать ее в балетную школу и они сдались. Наталья начала посещать Алма-Атинскую школу искусств, а затем поступила в Академическое хореографическое училище Большого театра. Однажды режиссер Андрей Кончаловский выбрал для роли Алтынай в фильме «Первый учитель» девушку из училища, где училась Наталья. Но в спешке никто не записал фамилию счастливицы и вспомнить, кого отобрали, не получилось. Почему то большинство решило, что выбранной режиссером танцовщицей была именно Аринбасарова и ее отправили сниматься в кино. Балерину утвердили на роль и она настолько блестяще сыграла Алтынай, что получила кубок Вольпи на кинофестивале в Венеции в 1966 году. Во время съемок у девушки вспыхнул роман с Андреем Кончаловским и пара поженилась. Вскоре у них родился сын Егор, который продолжил режиссерско-актерскую династию.
Наталья Аринбасарова закончила ВГИК и потом много снималась. В ее творческом багаже более 70 картин, которые знают и любят в России и других странах. Актриса считает, что именно балет дал ей важное для актеров чувство прекрасного и научил работать не покладая рук.
Илзе Лиепа
Как и многие другие девочки, Илзе с детства мечтала о балете. Это совсем неудивительно, так как ее отец, Марис Лиепа, посвятил свою жизнь танцу и достиг в своем деле больших высот. Девушка закончила Московское академическое хореографическое училище и педагогическое отделение ГИТИСа, после чего начала работать в Большом театре. В кинематографе Лиепа дебютировала в 1984 году в фильме Юрия Горковенко «Герой ее романа». Роль была эпизодической, но она открыла новые грани таланта Илзе. После этого женщина снялась еще в 16 кинокартинах и сыграла множество ролей на драматической сцене. Сегодня Илзе Лиепа ведет авторскую передачу «Балет FM» на радио «Орфей», руководит собственной студией пилатеса и пишет книги. Последней ролью в кино для нее стал фильм «Мешок без дна», снятый в 2017 году.
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