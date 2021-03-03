15 новых развивающих книг для детей

Современные книжные новинки из раздела «Познавательная литература для детей» зачастую даже взрослых заставляют бросить все дела и засесть за учебу. О математике, физике, русском языке и литературе, истории, природоведении, музыке и географии из этих книг можно узнать куда больше, чем из академических учебников. Причем обучающие занятия подойдут как для школьника, так и малышам — их уроки счета, письма и чтения легко превращаются в веселую игру. Интересные книги, которые если не заменят занятия в саду и школе, то точно сделают их гораздо более увлекательными
П.И. Багин «В лесу»
Рекомендуемый возраст: от 3 лет
Издательство: «Мелик-Пашаев»
Художник Петр Иванович Багин написал и нарисовал красивую, интересную и полезную книгу-картинку – настоящую энциклопедию животных среднерусского леса. Разворотные иллюстрации про каждый из месяцев года в жизни обитателей леса – медведей, оленей, рысей и лис. Открывая книгу, дети и родители отправляются на прогулку по лесу, во время которой можно узнать, как вылупляются птенцы, в кого превращаются головастики, кто как проводит зиму и сколько длится зимняя спячка. А на прогулке их сопровождает очень внимательный гид, котрый с въедливостью зоолога изучил обитателей леса и подсказывает, в какой момент стоит остановиться и посмотреть на снегиря, а когда присесть на корточки и увидеть, как лиса играет с лисятами. И веселее урок природоведения может проходить только в настоящем лесу.
Наталья Винокурова, Лариса Зайцева «Тетрадка на выходные. 1 класс»
Рекомендуемый возраст: 5-7 лет
Издательство: Clever
Первый год в школе, пожалуй, самый непростой. Чтобы развеселить уставшего первоклассника, авторы придумали пособие для занятий на выходных в течение всего года. Ребенку потребуется всего 20-25 минут в неделю для выполнения веселых заданий, направленных на развитие внимания, памяти, речи, быстроты реакции, логики и мелкой моторики рук. Составители тетради обещают, что все это поможет детям развить навыки, чтобы легче и эффективнее учиться в школе и не бояться на уроках. В серии планируется выпуск тетрадей для остальных трех классов начальной школы.
Лора Овердек «Математика перед сном. Для малышей и детишек постарше»
Рекомендуемый возраст: от 2 лет
Издательство: «Карьера Пресс»
Мама троих детей Лора Овердек решила прививать детям любовь к математике с двух лет. Она подумала, что если малыши так любят слушать перед сном сказки, то наверняка им придутся по душе и математические задачки. На вопрос критиков, не перевозбудятся ли дети на ночь глядя, автор напоминает про лучший способ уснуть – посчитать овец. Идея книги началась с веселой математической рассылки среди детей друзей – условия задачек с дрессировщиками дельфинов, помидорами для кетчупа, скейтбордистами и американскими горками сразу пришлись детям по вкусу. Рассылка быстро выросла до группы на Facebook и сайта, а потом материала накопилось достаточно для выпуска двух книг. Задачки разделены на три уровня сложности в зависимости от возраста ребенка, ответы даются внизу страницы.
Дженифер Адамс, Элисон Оливер «Литературные дудлы»
Рекомендуемый возраст: от 7 лет
Издательство: «Манн, Иванов и Фербер»
С детьми, которые не любят читать, постоянно приходится придумывать что-то особенное, чтобы заинтересовать их книгами. «Литературные дудлы» — то, что нужно для игры фантазии, творчества и обучения. Это книга, в которой можно создавать свои рисунки по мотивам знаменитых литературных произведений — рисовать на полях, сочинять собственные истории и даже самостоятельно заканчивать произведения известных авторов. Может, учитель литературы и возмутится таким свободным отношением к классикам, но зато это отличный способ познакомить ребенка с Шекспиром и Толстым, Мелвиллом и Киплингом. Потому что ни в одном школьном сочинении не будет задания нарисовать крольчью нору, в которую попала Алиса, стать имидж-консультантом Анны Карениной, написать признание в любви в стиле «Ромео и Джульетты». Ну а любителей методических занятий утешит то, что здесь есть много полезных фактов о писателях и их произведениях. Которыми можно потом блеснуть во время школьного урока литературы.
Серия «Узнать за 30 секунд»
Рекомендуемый возраст: от 10 лет
Издательство: «Рипол-Классик»
В век бесконечных информационных потоков и гиперссылок издательство «Рипол-классик» выпустило любопытную серию экспресс-погружения в различные научные области. Все самое интересное в сжатом виде собрано командой экспертов. Древний Рим, фотография, квантовая физика, архитектура, астрономия, мозг, анатомия, религии, Библия – все эти сложные темы лакончино изложены в любопытных фактах, цифрах и ярких иллюстрациях. Книги подойдут для детей среднего и старшего школьного возраста и хороши тем, что позволят ребятам расширить кругозор и найти то, во что им по-настоящему захочется углубиться. Специально для детей дошкольного возраста в серии «За тридцать секунд» предусмотрены книги про землю, космос и научные открытия. Есть и практические задания, например, сделать горы из глины, пустить волну в чашке или понаблюдать за грозой.
Санжа Сильви «Профессии. Когда я вырасту, то стану…»
Рекомендуемый возраст: от 5 лет
Издательство: «Мелик-Пашаев»
Красочная книга для рассматривания и энциклопедия, которая хотя бы на некоторое время поможет ребенку дать ответ на самый, пожалуй, частый вопрос взрослых: «Кем ты будешь, когда вырастешь?». После прочтения книги у ребенка будет выбор из 300 вариантов профессий, и не факт, что родители одобрят его. Ведь, кроме общеизвестных профессий, там будут и такие редкие как либреттист, кинолог, агроном, пиротехник, завлит, энтомолог, хормейстер, бариста, портье, фельдшер, орнитолог, авиадиспетчер. Зато про каждую из них можно узнать все в деталях. Первый разворот про любую профессию — общая картинка в разрезе, а на втором развороте подробно рассказывается про работу любого специалиста в этой сфере. Главное, чтобы родители не удивлялись, когда ребенок начнет играть не в школу или в больницу, а в инженера космодрома, рабочего на стройплощадке или консультанта в художественной студии.
Николай Голь «Жизнь замечательных слов»
Ремомендуемый возраст: от 8 лет
Издательство: «Детское время»
Энциклопедия русского языка для любителей поиграть словами, которая говорит с детьми и взрослыми о родном языке так, как мало кто умеет, с юмором. Шутливо обыгрывается даже название книги — «Беллетризованная Этимологическая Малая Энциклопедия» – сокращенно «БЭМЭ». Автор книги Николай Голь, петербургский поэт, драматург, переводчик, рассказывает захватывающие истории о разных словах: немцах и куролесить, шантрапа и рында, доллар и шуры-муры. Параллельно в его рассказах появляются российские императоры, моряки, адмиралы и одинокие девицы. И получается не скучный урок русского языка с правилами и таблицей исключений, а путешествие по истории языка, который впитывал, как губка, французские, немецкие слова, приспосабливая их под чуткое народное ухо. Голь становится первооткрывателем слов, рассказывая читателям про остров Бикини, городок Вир, где начали исполнять водевили, и Вифлием, который когда когда-то британцы прозвали «бедламом». А напоследок автор предлагает отмечать дни рождения слов. В сентябре, например, свой юбилей отмечает слово «робот» — именно так художник Йозеф Чапек предложил назвать своих героев – искусственных рабочих – своему брату-журналисту Карелу Чапеку, который в тот момент писал пьесу «R.U.R.» – «Россумские Универсальные Роботы»
Kumon. Готовимся к школе
Рекокомендуемый возраст: от 2 лет
Издательство: «Манн, Иванов и Фербер»
В серии Kumon появляется все больше рабочих тетрадей и пособий для разных интересов и возрастов — от 2 лет и до средней школы. Kumon — японская система подготовки детей. Ее особенности заключаются в следующем: многие задания основаны на повторении, а соответственно и закреплении навыка. Но обязательно с веселыми картинками, разнообразными сюжетами, качественной печатью и бумагой. Задания даются с миниальным нарастанием сложности, тетрадь построена логично и увлекательно. Новая серия «Готовимся к школе» отлично подойдет детям от 4 лет и поможет развить полезные навыки — умение держать карандаш, рисовать, работать с ножницами, отличать геометрические фигуры, а главное, быть внимательным и аккуратным.
История Kumon началась в Японии 50 лет назад, когда учитель по имени Тору Кумон решил помочь своему сыну Такеши в освоении математики. Он разработал серию коротких заданий, на выполнение которых его сын тратил менее чем 20 минут в день. Каждое следующее задание было чуть сложнее предыдущего, поэтому, выполняя их, Такеши шаг за шагом осваивал сложный для него предмет и обретал уверенность в себе. Увидев результаты, учитель разработал программу и по чтению, которая базировалась на том же методе. Сегодня на основе этих программ работают центры Kumon по всему миру.
Лена Шёберг «Горячие факты про лед»
Рекомендуемый возраст: от 4 лет
Издательство: «Самокат»
Кто-то купается в проруби, кто-то спит на ледяной кровати и любит слово «айс», а автор книг про лед умудряется через, казалось бы, такое простое явление поговорить о географии, истории, биологии и даже психологии – ведь понятия «ледяное сердце» и «ледяной тон» еще никто не отменял.
Эта занимательная книга и ее автор, художник Лена Шёберг в 2009 году победили на шведском конкурсе научно-популярных изданий. Здесь много забавных историй про то, откуда берустся соскульки, что такое ледник, как не провалиться под лед и как зимуют рыбы. Например, карась впадает в спячку и зимует в промерзающих до дна болотах и озерах без движения и без пищи. Факт, который наверняка пригодится желающим поймать карася зимой.
В 2014 году в «Самокате» вышла другая познавательная книга Лены Шёберг «Крутые факты о яйцах».
Джейми Роубак «Анатомия человека 360 градусов. Иллюстрированный атлас тела человека»
Рекомендуемый возраст: от 4 лет
Издательство: «Махаон»
Наглядный и красочный атлас тела создает реальный эффект присутствия внутри человеческого организма. Впечатляющая детализация достигнута благодаря новаторской технике компьютерного моделирования, которая позволила создать объемные изображения всех без исключения фрагментов «внутреннего мира» человека — от мышц и костей до тончайших срезов тканей и хитросплетений сосудистой системы. Атлас будет интересен для школьников и станет отличным подспорьем для выполнения уроков по биологии — размер книги близок к формату А3, а корешок не просто проклеен, а прошит, то есть страницы книги легко ксерокопировать без вреда для издания. Родители, увлекающиеся анатомией и медициной, наверняка найдут на страницах издания что-то новое для себя и проведут за рассматриванием атласа не один вечер.
Люси и Стивен Хокинг «Джордж и код, который не взломать»
Рекомендуемый возраст: от 7 лет
Издательство: «Розовый жираф»
«Джордж и код, который не взломать» Стивена и Люси Хокинг — это новая книга из космической эпопеи от семьи Хокингов, написанной для младших школьников. Снова приключения Джорджа и его лучшей подруги Энни, смертельные опасности, попытки спасти мир и наука, наука, наука. Неожиданно в городе начинают происходить странные вещи, банки бесплатно раздают деньги, в супермаркетах перестают работать кассы и еду люди получают тоже бесплатно, самолеты отказываются взлетать. Оказывается, один из главных компьютеров Земли подвергся хакерской атаке. А Джордж и Энни теперь должны отправиться в далекие галактики, чтобы выяснить, кто за всем этим стоит.
Один из главных физиков современности Стивен Хокинг и его дочь-журналистка Люси Хокинг выпускают уже четвертый бестселлер, который лучше учебников познакомит школьников с азами астрономии, астрофизики и космологии.
«Веселый алфавит. 66 цветных карточек-пазлов». Серия «Играем и учимся»
Рекомендуемый возраст: 3-5 лет
Издательство: Clever
В новую серию для самых маленьких вошли книги для развития логики, речи и навыков чтения. Как всегда, обучение у малышей происходит в виде игры. В наборах собраны красочные карточки, складывающиеся в пазлы, логопедическое лото, домино с веселыми животными для развития логики и ассоциативного мышления, а также постеры и наклейки с алфавитом. Карточки «Веселого алфавита» не только учат детей запоминать и писать буквы, но и развивают мелкую моторику и логику — пазлы нужно соединять друг с другом, а карточки — объединить в группы по категориям, например, найти овощи или животных. Кроме того, в дополнение к этой серии готовится к выходу лото «Мегалогика».
Ульф Сведберг «Круглый год»
Рекомендуемый возраст: от 5 лет
Издательство: «Белая ворона»
«Белая ворона» славится прежде всего серией-бестселлеров про Петсона и Финдуса, однако в издательстве выходят и книги про природу. «Круглый год» — познавательная история про девочку Майю, которая внимательно наблюдает за сменой времен года. В наше время суперскоростей и обилия гаджетов такая «прогулка» по лесу, пусть и рисованная, просто необходима раз в неделю каждому малышу. Юные читатели узнают, сколько лет самому старому дубу, сколько иголок у ежа, почему ласточки летают с открытым ртом, как пауки плетут паутину и испытывают ли боль дождевые черви, когда становятся наживкой. Кроме того, Майя научит детей делать подводный бинокль из консервной банки и расскажет, как заставить белые тюльпаны в вазе поменять цвет. Помимо интересных фактов по природоведению, «Круглый год» обучает важному – как остановиться, оглянуться вокруг, быть здесь и сейчас и наблюдать за удивительной гармонией природы.
Юлия Луговская «Пип дома»
Рекомендуемый возраст: от 1 года
Издательство: «Розовый жираф»
Смешные и простые карточки из серии «Просто читать» подойдут как для тех, кто впервые научился складывать слова, так и для малышей, которые еще не научились разговаривать. Забавные приключения мальчика Пипа описаны в тонких книжках-малютках очень удобного формата — небольшой квадрат, всего 6 страниц текста с крупным шрифтом. Юный читатель не успеет устать, как книга уже закончится и сразу захочется начать новую. И это тоже возможно — в комплект входят 5 книг о смешных приключениях дуршлага, вкусном обеде с наводнением и прятках в квартире.
А вообще, книга о том, что любое событие в жизни ребенка становится настоящим приключением. Бонусом для освоивших все рассказы читателей станет отдельная книга с тайными посланиями. Расшфировывать и зашифровывать собственные слова гораздо забавнее, чем выписывать буквы в прописях.
«Мой первый атлас мира»
Рекомендуемый возраст: от 3 лет
Издательство: «Махаон»
Атлас мира с 87 магнитами, больше похожий на увлекательную настольную игру по географии. На картонной карте будет интересно найти и отметить города, в которых семья побывала на летних каникулах. Кроме того, для любознательных первооткрывателей книга станет кругосветным путешествием, которое можно складывать как пазл, попутно заучивая мировые столицы, численность населения и ярких представителей флоры и фауны. Каждый континент снабжен подробным справочником с любопытными фактами: дети узнают, какой климат преобладает в Европе, где находится Буркина-Фасо и что за уникальный равнинный лес сохранился в Беловежской пуще. Атлас упакован в коробку и потому отлично подходит в качестве подарка.
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