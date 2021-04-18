Как при помощи бумажных полотенец добиться идеальной корочки на мясе, или 7 полезных хитростей на ку

Если перед запеканием промокнуть мясо бумажной салфеткой, у него получится золотистая корочка
Во время любого застолья хочется, чтобы все прошло идеально. Приготовление ужина - трудоемкий и достаточно нервный процесс, ведь каждое блюдо должно получится вкусным и аппетитным, а кухня - остаться в чистоте. Novate.ru подскажет, как при помощи обычных бумажных полотенец сэкономить время на готовку и уборку. Гости будут в восторге!
1. Мясо
Промакивать можно не только замаринованное мясо, но и свежее, чтобы убрать излишки влаги / Фото: ydoo.info
Редкое застолье обходится без мясных блюд, поэтому важно знать некоторые хитрости. Во-первых, обязательно заранее замаринуйте курятину, говядину или свинину, чтобы мясо получилось сочным и нежным. Если хотите запечь блюдо с аппетитной золотистой корочкой, перед тем, как отправить его в духовку, промокните полотенцем. Так вы удалите излишки маринада и он не подгорит.
2. Нарезка
Салат дольше сохранит свежесть, если перед выкладыванием на тарелку он будет храниться обернутым в салфетку / Фото: images.boredomfiles.com
Лучшее украшение для сырной или колбасной тарелки - подложка из зеленых листьев салата. Однако продукт довольно капризный, быстро увядает и бледнеет. Чтобы листья салата подольше оставались яркими и сочными, промойте их, немного просушите, оберните в полотенца и положите в пакет. Бумажные салфетки впитают лишнюю влагу и предотвратят порчу продукта на тарелке. Подобный лайфхак можно использовать и с другой зеленью. Благодаря такой хитрости сырно-колбасная нарезка будет выглядеть аппетитно весь вечер.
3. Жареные блюда
Чтобы после прожарки удалить излишки жира, выложите котлеты минут на 10 на бумажные полотенца / Фото: img1.liveinternet.ru
Любите жарить мясо, котлеты, овощи, рыбу на сковороде, но боитесь, что получится слишком жирно? Сразу после завершения приготовления выложите продукты не в кастрюлю, а на тарелку, застеленную бумажными полотенцами. Подождите минут 10, пока излишки жира впитаются в салфетки. Так блюдо сохранит максимально натуральный вкус. После этого можно переложить их в кастрюлю. Салфетки стоит использовать многослойные, поскольку они лучше впитывают жидкости.
4. Хлеб
По возможности покупайте хлеб в бумажной упаковке или придя домой оберните его бумажным полотенцем / Фото: nastroy.net
Не всегда получается купить хлеб перед ужином и приходится делать это заранее. Однако так хочется, чтобы он оставался свежим даже на следующий день. В таком случае купите хлеб и сразу по приходу домой заверните его в бумажные полотенца и оставьте на кухонном столе. Лучше не хранить хлебобулочные изделия в целлофановом пакете. Из пластика плохо испаряется влага, соответственно, хлеб быстро станет черствым или заплесневеет.
5. Алкоголь
Оберните бутылку влажным бумажным полотенцем и поставьте в холодильник / Фото: gastronom.ru
Если нужно быстро охладить шампанское или вино, а под рукой нет ведерка и льда, на помощь придет уже знакомое бумажное полотенце. Оберните бутылочку с алкоголем по периметру влажной салфеткой и отправьте в холодильник хотя бы на пару минут. Лайфхак подойдет для любых напитков, а чем больше они постоят в холоде, тем лучше.
6. Готовые блюда
Чтобы разогреть блюда без потери сочности и насыщенного аромата, прикройте тарелку бумажными полотенцами / Фото: cdn.megalife.net.ua
Не переживайте, что приготовленные заранее блюда будут не такими вкусными, как свежие. Если их правильно разогреть, продукты сохранят сочность и насыщенность аромата. Выложите блюдо на тарелку, а сверху прикройте бумажной салфеткой и поставьте в микроволновку. Это намного удобнее, чем накрывать еду крышкой и не нужно тратить время на мытье лишней посуды и отмывание печки от жирных брызг.
7. Меньше уборки
Вытирайте все загрязнения сразу же, чтобы перед приходом гостей было меньше уборки/ Фото: fb.ru
Мало просто приготовить ужин, нужно еще убрать комнату и накрыть на стол. Если застолье проходит на кухне, то тем более важно соблюдать аккуратность при готовке. Старайтесь сразу же вытирать бумажными салфетками все брызги, капли и подтеки, чтобы не тратить драгоценное время на уборку перед приходом гостей. Например, бутылку с растительным маслом или другими жидкостями лучше предварительно обернуть полотенцем, чтобы не оставить пятен.
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