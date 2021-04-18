С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...
  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...

Как при помощи бумажных полотенец добиться идеальной корочки на мясе, или 7 полезных хитростей на ку


Если перед запеканием промокнуть мясо бумажной салфеткой, у него получится золотистая корочка

Если перед запеканием промокнуть мясо бумажной салфеткой, у него получится золотистая корочка

Во время любого застолья хочется, чтобы все прошло идеально. Приготовление ужина - трудоемкий и достаточно нервный процесс, ведь каждое блюдо должно получится вкусным и аппетитным, а кухня - остаться в чистоте. Novate.ru подскажет, как при помощи обычных бумажных полотенец сэкономить время на готовку и уборку. Гости будут в восторге!

1. Мясо


Промакивать можно не только замаринованное мясо, но и свежее, чтобы убрать излишки влаги / Фото: ydoo.info

Промакивать можно не только замаринованное мясо, но и свежее, чтобы убрать излишки влаги / Фото: ydoo.info

 

Редкое застолье обходится без мясных блюд, поэтому важно знать некоторые хитрости. Во-первых, обязательно заранее замаринуйте курятину, говядину или свинину, чтобы мясо получилось сочным и нежным. Если хотите запечь блюдо с аппетитной золотистой корочкой, перед тем, как отправить его в духовку, промокните полотенцем. Так вы удалите излишки маринада и он не подгорит.

2. Нарезка


Салат дольше сохранит свежесть, если перед выкладыванием на тарелку он будет храниться обернутым в салфетку / Фото: images.boredomfiles.com

Салат дольше сохранит свежесть, если перед выкладыванием на тарелку он будет храниться обернутым в салфетку / Фото: images.boredomfiles.com

 

Лучшее украшение для сырной или колбасной тарелки - подложка из зеленых листьев салата. Однако продукт довольно капризный, быстро увядает и бледнеет.
Чтобы листья салата подольше оставались яркими и сочными, промойте их, немного просушите, оберните в полотенца и положите в пакет. Бумажные салфетки впитают лишнюю влагу и предотвратят порчу продукта на тарелке. Подобный лайфхак можно использовать и с другой зеленью. Благодаря такой хитрости сырно-колбасная нарезка будет выглядеть аппетитно весь вечер.

3. Жареные блюда


Чтобы после прожарки удалить излишки жира, выложите котлеты минут на 10 на бумажные полотенца / Фото: img1.liveinternet.ru

Чтобы после прожарки удалить излишки жира, выложите котлеты минут на 10 на бумажные полотенца / Фото: img1.liveinternet.ru

 

Любите жарить мясо, котлеты, овощи, рыбу на сковороде, но боитесь, что получится слишком жирно? Сразу после завершения приготовления выложите продукты не в кастрюлю, а на тарелку, застеленную бумажными полотенцами. Подождите минут 10, пока излишки жира впитаются в салфетки. Так блюдо сохранит максимально натуральный вкус. После этого можно переложить их в кастрюлю. Салфетки стоит использовать многослойные, поскольку они лучше впитывают жидкости.

4. Хлеб


По возможности покупайте хлеб в бумажной упаковке или придя домой оберните его бумажным полотенцем / Фото: nastroy.net

По возможности покупайте хлеб в бумажной упаковке или придя домой оберните его бумажным полотенцем / Фото: nastroy.net

 

Не всегда получается купить хлеб перед ужином и приходится делать это заранее. Однако так хочется, чтобы он оставался свежим даже на следующий день. В таком случае купите хлеб и сразу по приходу домой заверните его в бумажные полотенца и оставьте на кухонном столе. Лучше не хранить хлебобулочные изделия в целлофановом пакете. Из пластика плохо испаряется влага, соответственно, хлеб быстро станет черствым или заплесневеет.

5. Алкоголь


Оберните бутылку влажным бумажным полотенцем и поставьте в холодильник / Фото: gastronom.ru

Оберните бутылку влажным бумажным полотенцем и поставьте в холодильник / Фото: gastronom.ru

 

Если нужно быстро охладить шампанское или вино, а под рукой нет ведерка и льда, на помощь придет уже знакомое бумажное полотенце. Оберните бутылочку с алкоголем по периметру влажной салфеткой и отправьте в холодильник хотя бы на пару минут. Лайфхак подойдет для любых напитков, а чем больше они постоят в холоде, тем лучше.

6. Готовые блюда


Чтобы разогреть блюда без потери сочности и насыщенного аромата, прикройте тарелку бумажными полотенцами / Фото: cdn.megalife.net.ua

Чтобы разогреть блюда без потери сочности и насыщенного аромата, прикройте тарелку бумажными полотенцами / Фото: cdn.megalife.net.ua

 

Не переживайте, что приготовленные заранее блюда будут не такими вкусными, как свежие. Если их правильно разогреть, продукты сохранят сочность и насыщенность аромата. Выложите блюдо на тарелку, а сверху прикройте бумажной салфеткой и поставьте в микроволновку. Это намного удобнее, чем накрывать еду крышкой и не нужно тратить время на мытье лишней посуды и отмывание печки от жирных брызг.

7. Меньше уборки


Вытирайте все загрязнения сразу же, чтобы перед приходом гостей было меньше уборки/ Фото: fb.ru

Вытирайте все загрязнения сразу же, чтобы перед приходом гостей было меньше уборки/ Фото: fb.ru

 

Мало просто приготовить ужин, нужно еще убрать комнату и накрыть на стол. Если застолье проходит на кухне, то тем более важно соблюдать аккуратность при готовке. Старайтесь сразу же вытирать бумажными салфетками все брызги, капли и подтеки, чтобы не тратить драгоценное время на уборку перед приходом гостей. Например, бутылку с растительным маслом или другими жидкостями лучше предварительно обернуть полотенцем, чтобы не оставить пятен.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как при помощи бумажных полотенец добиться идеальной корочки на мясе, или 7 полезных хитростей на ку

И не забудьте:
Как при помощи бумажных полотенец добиться идеальной корочки на мясе, или 7 полезных хитростей на куПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Как при помощи бумажных полотенец добиться идеальной корочки на мясе, или 7 полезных хитростей на ку

Читать
Картофель, запеченный в чесночном масле с сыром – готовлю на каждый праздник – очень вкусно
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Картофель, запеченный в чесночном масле с сыром – готовлю на каждый праздник – очень вкусно

Желейный торт без выпечки с лаймовым вкусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Желейный торт без выпечки с лаймовым вкусом

Голубцы с мясом и рисом
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Голубцы с мясом и рисом

Сначала не поверила что такое возможно. Спасибо сестре за этот рецепт. Жаркое в тесте.
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Сначала не поверила что такое возможно. Спасибо сестре за этот рецепт. Жаркое в тесте.

Жаркое в тесте отличная идея для воскресного обеда. Это блюдо можно готовить на любом тесте, кроме дрожжевого и слоёного, а лучше всего –...
Однажды добавила в котлеты “секретный” ингредиент: семья была в восторге
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Однажды добавила в котлеты “секретный” ингредиент: семья была в восторге

Вкусные котлетки с начинкой: теперь любимый мой рецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Вкусные котлетки с начинкой: теперь любимый мой рецепт

Рецепт пасхи: три необычные идеи
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Рецепт пасхи: три необычные идеи

Как приготовить вкусные трубочки с сыром в лаваше
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Как приготовить вкусные трубочки с сыром в лаваше

Мясные трубочки с начинкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Мясные трубочки с начинкой

Мясо по-французски с грибами и без майонеза: бесподобно вкусно и не калорийно!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Мясо по-французски с грибами и без майонеза: бесподобно вкусно и не калорийно!

Облегченный вариант полюбившегося многим из нас мяса по-французски! Если вы не сторонник употребления майонеза, особенно в больших количе...
Банановый хлеб с творожной начинкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Банановый хлеб с творожной начинкой

Соевая спаржа по-корейски
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Соевая спаржа по-корейски

6 рецептов, за которые кондитер готов продать душу. Лучшие кремы для тортов
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

6 рецептов, за которые кондитер готов продать душу. Лучшие кремы для тортов

Запеканка с курицей и овощами
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Запеканка с курицей и овощами

Меня привлекло забавное название печенья в парижской кулинарной книге, и рецепт оказался шедевром
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Меня привлекло забавное название печенья в парижской кулинарной книге, и рецепт оказался шедевром

Хумус с базиликом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Хумус с базиликом

О хумусе можно всегда говорить только с восхищением. Многие знакомы с этим блюдом, а вот хумус приготовленный с базиликом, это потрясающе...
Паштет из печеного чеснока и нута
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Паштет из печеного чеснока и нута

Делаем мясной фарш: 5 хитростей от поваров
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Делаем мясной фарш: 5 хитростей от поваров

Сказочно вкусный десерт с фруктами без выпечки
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Сказочно вкусный десерт с фруктами без выпечки

Маринованные яйца
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Маринованные яйца

Любимый апельсиновый кулич, простой, мягкий и ароматный
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Любимый апельсиновый кулич, простой, мягкий и ароматный

Завтрак «Черничные ночи» с сыром камамбер
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Завтрак «Черничные ночи» с сыром камамбер

Когда пюрешка ВКУСНЕЕ котлет!!! 4 блюда из двух стаканов вкуснее праздничных блюд!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Когда пюрешка ВКУСНЕЕ котлет!!! 4 блюда из двух стаканов вкуснее праздничных блюд!

Усадьба Мураново отметит день рождения с вафлями по рецепту Тютчевых
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Усадьба Мураново отметит день рождения с вафлями по рецепту Тютчевых

Рецепт зефирного крема
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Рецепт зефирного крема

Колбаски из свинины и сыра: ресторанный повар делится рецептом
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Колбаски из свинины и сыра: ресторанный повар делится рецептом

Чем опасна ресторанная еда?
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ Кухня

Чем опасна ресторанная еда?

Хлебцы с баклажанами и перцем
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Хлебцы с баклажанами и перцем

РЕЦЕПТ ДНЯ: Тыква с рисом и изюмом
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

РЕЦЕПТ ДНЯ: Тыква с рисом и изюмом

Хачапури - лучший рецепт / Готовим дома.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Хачапури - лучший рецепт / Готовим дома.

Мармелад из помидор
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Мармелад из помидор

Кипятим уксус и заливаем прямо в трубу: хитрость опытных сантехников
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

Кипятим уксус и заливаем прямо в трубу: хитрость опытных сантехников

8
Карп без костей: готовим по совету корейца
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Карп без костей: готовим по совету корейца

Картина дня

наверх