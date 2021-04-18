Как при помощи бумажных полотенец добиться идеальной корочки на мясе, или 7 полезных хитростей на ку

Если перед запеканием промокнуть мясо бумажной салфеткой, у него получится золотистая корочка

1. Мясо

Промакивать можно не только замаринованное мясо, но и свежее, чтобы убрать излишки влаги / Фото: ydoo.info

2. Нарезка

Салат дольше сохранит свежесть, если перед выкладыванием на тарелку он будет храниться обернутым в салфетку / Фото: images.boredomfiles.com

3. Жареные блюда

Чтобы после прожарки удалить излишки жира, выложите котлеты минут на 10 на бумажные полотенца / Фото: img1.liveinternet.ru

4. Хлеб

По возможности покупайте хлеб в бумажной упаковке или придя домой оберните его бумажным полотенцем / Фото: nastroy.net

5. Алкоголь

Оберните бутылку влажным бумажным полотенцем и поставьте в холодильник / Фото: gastronom.ru

6. Готовые блюда

Чтобы разогреть блюда без потери сочности и насыщенного аромата, прикройте тарелку бумажными полотенцами / Фото: cdn.megalife.net.ua

7. Меньше уборки

Вытирайте все загрязнения сразу же, чтобы перед приходом гостей было меньше уборки/ Фото: fb.ru