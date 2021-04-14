Согласно последним исследованиям – около 40% людей страдают аллергиями. И число их последние годы стремительно растет. Нередко аллергию могут вызывать даже те бытовые предметы, реакция на которые раньше была нейтральной. Например, постельные принадлежности.

Если после контакта с подушкой у вас есть один или несколько симптомов из нижеперечисленного:



покраснение кожи, зуд, высыпания;

насморк, отечность носовой полости, чихание;

покраснение глаз, слезоточивость, дискомфорт в глазах;

трудности с дыханием, хрип, кашель, бронхоспазм.





Это может быть признаком наличия аллергии. Учтите, что такие симптомы могут провоцировать и другие заболевания, например простудные. Потому не лишним будет измерить температуру – при аллергии она не повышается. А также сдать кожные пробы и сделать анализ крови, чтобы специалисты подтвердили или опровергли ваши подозрения.



Кому нужны антиаллергенные подушки?

Какую антиаллергенную подушку выбрать?

Ортопедические подушки для аллергиков и астматиков

На какие наполнители чаще всего бывает аллергия?

Полезные советы

Гипоаллергенная подушка – хорошее приобретение не только для тех, кто выявил у себя реакции на старые постельные принадлежности, но и для всех аллергиков в принципе. Дело в том, что перечень аллергенов со временем расширяется и лучше заблаговременно защитить себя от проблем со здоровьем. Тем более, что цены на гипоаллергенные и антиаллергенные подушки сегодня не настолько высоки, чтобы пренебрегать такой профилактикой.Постельные принадлежности из нейтральных материалов необходимы людям:с ослабленным иммунитетом;испытывающим проблемы с дыханием, астматикам;в пожилом возрасте.Это лучший выбор для деток, так как их иммунитет еще только формируется и антиаллергенные изделия станут хорошей профилактикой появления заболевания в дальнейшем.Если раньше найти хорошую гипоаллергенную подушку было настоящим квестом, то сегодня их выбор просто огромен. Производители понимают высокий спрос на такие изделия и предлагают безопасную продукцию в самых разных категориях, от бюджетных до премиальных.Если средства позволяют – лучшим выбором будет шелк. Это натуральный материал, который обладает потрясающими эксплуатационными свойствами, не дает развиваться никакой патогенной флоре и фауне.Искусственные наполнители разные по качеству, но практически все они безопасны для аллергиков и астматиков. Если помимо безопасности для здоровья вы хотите получить изделие долговечное, комфортное в использовании и простое в уходе, то лучше всего подойдет:искусственный лебяжий пух;холлофайбер; вспененный пенополиуретан;силикон.А если вы стеснены в средствах и ищете что-то максимально бюджетное, то подойдет и синтепон. Его также можно стирать в стиральной машинке, но синтепоновая подушка быстрее теряет форму, чем вышеперечисленные наполнители, так как со временем сбивается в комки. Впрочем, благодаря низкой стоимости вы сможете при необходимости заменить ее на новую, не сильно ущемляя свой бюджет.Гипоаллергенными и антибактериальными свойствами обладают бамбуковые подушки. К тому же волокна бамбука хорошо впитывают влагу и очень быстро ее испаряют, а еще противостоит размножению микроорганизмов.Многие ортопедические подушки подходят для аллергиков. Это мемори форм из вспененного пенополиуретана, а также гелевые изделия с анатомической поддержкой, которые дополнительно имеют охлаждающий эффект. Снижение температуры замедляет метаболизм, уменьшает возбудимость иммунной системы.Наиболее небезопасные наполнители для чувствительных людей имеют натуральное происхождение. В первую очередь это пух и перо. При этом реакция может проявиться не сразу, а спустя некоторое время использования, когда частички наполнителя станут пробиваться сквозь чехол и наволочку. Эти же частицы могут спровоцировать проблемы с дыханием. Неприятные реакции часто провоцируют:шерсть;латекс;химия;полезные добавки.Не стоит покупать спальные принадлежности, если от них исходит неприятный или химический запах. Даже если продавец уверяет вас, что он скоро выветрится. Подобная продукция опасна не только для аллергика, но и для полностью здорового человека. Остерегайтесь так называемых полезных добавок в виде лечебных трав или специфических пропиток.Аллергические реакции может провоцировать не только материал и наполнитель подушки, но и пылевые клещи, микроорганизмы, которые могут жить внутри. Потому важно не только выбрать качественное и подходящее по всем параметрам изделие, но и своевременно за ним ухаживать:проветривать;просушивать на солнце;стирать;сдавать в химчистку.Если вы знаете, что склонны к аллергии, полезным дополнением будет специальный противопылевой чехол, который надевается под наволочку и защищает внутренности подушки от проникновения сторонних частиц.