Не надо так! 9 ошибок с микроволновкой, которые не так безобидны, как кажется

Если у вас есть микроволновка, то наверняка вам приходилось сталкиваться с неприятными сюрпризами и неожиданностями.
9 способов использовать микроволновую печь неправильно
Очень важно знать эти правила, ведь стоит допустить ошибку и кроме того, что ваша печь может просто загореться, она ещё и превратит полезную пищу в совершенно непригодную!
Размораживание мяса
Опасность этого процесса в том, что при разморозке наружные части мяса сильно перегреваются, тогда как внутри кусок остается замороженным. Это может привести к росту опасных бактерий.
- Лучше позаботится о мясе заранее и оставить его размораживаться на ночь в холодильнике!
Готовить яйца в скорлупе
Готовя яйца в микроволновке вы рискуете получить яичный взрыв, ведь при нагревании жидкость расширяется, а плотная скорлупа мешает этому. В результате вам придется долго отмывать микроволновку от потеков недоваренного яйца
- Если же вы разогреваете очищенные яйца, то проколите его зубочисткой в нескольких местах.
Ни в коем случае не разогревайте в микроволновке перец-чили, в печи он выделяет пар, который может привести к ожогу глаз как только вы откроете микроволновку! Для его приготовления можно использовать лишь плиту или духовку.
Греть грудное молоко
Микроволновые излучения уничтожат иммуно-стимулирующие белки, в которых нуждается растущий малыш. Кроме того, при нагревании в микроволновке молоко нагревается неравномерно, в результате ваш малыш может сильно обжечь рот.
- Молоко лучше подогреть на водяной бане.
Сушить одежду
Да, некоторые додумались и до этого. Но проблема в том, что микроволновка не испаряет влажность, как сушилка. Опыт показал, что после 3 минут в микроволновке носки начинают дымиться и плавиться!
Пластиковая посуда
Наверняка вы не раз слышали об этом, но мы внесем важные уточнения! При нагревании пищи в пластиковой посуде, в неё попадают вредные химикаты. Они настолько опасны, что могут вызвать рак печени, генетические мутации и бесплодие. Это уже не шутки.
Пища в упаковке
Помещая что-либо в упаковке прямо в печь, вы рискуете взорвать содержимое пакета. Не ленитесь и переложите содержимое в безопасную емкость! Ну или, по крайней мере, проколите пакет в нескольких местах.
Изюм в микроволновке – миф
Изюм и виноград вообще не предназначены для готовки в микроволновке. Он быстро начинает дымиться и может взрываться. Вряд ли вам захочется потом кушать такое блюдо. Если разогревать готовые кексы с изюмом, то проблем не возникнет, однако не удивляйтесь запаху горелого!
- Но вы легко можете размягчить изюм с помощью микроволновой печки. Для этого поставьте стеклянную тарелку с водой, положите туда изюм и накройте крышкой. Оставьте на 40 секунд.
- Будьте внимательны, чтобы не включить пустую микроволновку, магнетрон, который приводит в работу прибор, может спровоцировать возгорание;
- чтобы избежать взрыва – не используйте посуду с малейшей позолотой и другой металлической росписью или деталями.
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