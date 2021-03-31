Не надо так! 9 ошибок с микроволновкой, которые не так безобидны, как кажется

Если у вас есть микроволновка, то наверняка вам приходилось сталкиваться с неприятными сюрпризами и неожиданностями.

9 способов использовать микроволновую печь неправильно

Очень важно знать эти правила, ведь стоит допустить ошибку и кроме того, что ваша печь может просто загореться, она ещё и превратит полезную пищу в совершенно непригодную!

Размораживание мяса

Опасность этого процесса в том, что при разморозке наружные части мяса сильно перегреваются, тогда как внутри кусок остается замороженным. Это может привести к росту опасных бактерий.

Лучше позаботится о мясе заранее и оставить его размораживаться на ночь в холодильнике!

Готовить яйца в скорлупе

Готовя яйца в микроволновке вы рискуете получить яичный взрыв, ведь при нагревании жидкость расширяется, а плотная скорлупа мешает этому. В результате вам придется долго отмывать микроволновку от потеков недоваренного яйца