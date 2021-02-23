Автоматический пистолет Калашникова: почему оружие знаменитого конструктора сегодня не используется

Потребность в автоматическом пистолете назрела после Второй мировой войны. |Фото: war-time.ru.

В конкурсе участвовало множество конструкторов. |Фото: forum.guns.ru.

Конструкция Калашникова уступила соревнование Стечкину. |Фото: goodfon.ru.

Так что на вооружение пистолет не пошел. ¦Фото: firearmsnews.com.