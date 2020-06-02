Любопытное о Bitcoin

Bitcoin был одной из самых популярных тем 2017 года, когда про криптовалюты начали говорить все: школьники, студенты, политики, министры, священники, компьютерщики и блогеры. Да, разумеется, сейчас его цена резко упала. Но так ли упал ваш интерес к нему? Это легко проверить с помощью наших фактов про биткойн, прочитав которые вы сможете понять, интересна ли эта тема вам так, как ранее, или нет.



Факт №1 Создателя Биткойна вовсю ищет Агенство Национальной безопасности США. Это не сложно сделать с их вычислительными мощностями и возможностями. Исследуя огромное количество хранящихся интернет-писем, можно определить цифровой почерк человека. Версий много, но считают, что Сатоши Накомото - профессор математики Шиничи Мочизуки. Возможно, что это Хэл Финни, человек, который первым получил биткойн-перевод (к сожалению, в 2014 году этот человек умер т бокового амиотрофического склероза). Также есть мнение, что АНБ давным-давно нашла Накомото, просто не торопится делиться информацией со СМИ. Факт №2 В 2013 году журнал Business Insider объявил Сатоши победителем номинации «Самый впечатляющий человек года», что не совсем корректно, потому что личности Сатоши точно никто не знает, и им может оказаться группа организаций.

Факт №3 Например, многие считают, что Сатоши Накамото - это всего лишь сокращение нахваний огромных корпораций: Samsung, Toshiba, Nakamichi, Motorola. Факт №4 Номинация Сатоши Накамото на нобелевскую премию. Тем не менее, в 2015 году Сатоши Накомото был номинирован на Нобелевскую премию. Факт №5 Впервые Биткойн был описан в небольшом девятистраничном пособии , с которым вы можете ознакомиться здесь . Факт №6 Первоначально в коде Bitcoin было около 14 тысяч строк кода чистого C++. Однако на настоящий момент около 72 тыс из 80 тыс написано на этом языке. Факт №7 Более половины, а именно 64 процента биткойнов ещё ни разу не участвовали в каких либо транзакциях. Сейчас, даже не смотря на спад, многие верят, что цена криптовалюты пойдёт в гору, и тогда они смогут запросто продать нажитое. Факт №8 Всего лишь 21 млн монет Биткойна можно добыть, произойдёт это, по подсчётам экспертов, к 2140 году и ранее. Факт №9 Джeймc Xoуeлc однажды купил 7500 биткойнов, а после выбросил жёсткий диск. Спустя время, когда Биткойн взлетел в цене Джеймс пытался найти на свалке ключ к утраченным 30 миллионам долларов, но безуспешно Факт №10 В 2013 году ФБР заработала 48 миллионов долларов продав разом 144 000 биткойнов. Факт №11 У биткойнов есть физическое воплощение в виде золотых монеток с буквой B. Однако не думайте, что они имеют какую-либо цену. Биткойн сугубо виртуальная валюта, не имеющая никаких материальных аналогов. Так, например, мужчина из Обнинска купил пару биткойнов “по дешёвке” за 1000 рублей, а потом обнаружил, что их нельзя обменять на “нормальные” биткойны. Более подробно вы можете прочитать в новостях. Факт №12 В среднем каждый новый блок создаётся за 10 минут. Факт №13 При создании биткойн-сеть использует SHA256-шифрование. Факт №14 Университет Никосии на Кипре первый в мире начал принимать плату за обучение в биткойнах. Факт №15 Космическая компания Virgin Galactic также активно работает с Bitcoin. Факт №16 90 процентов всех адресов имеют на счету менее 0,1 биткойна. Факт №17 Одна биткойн-транзакция поглощает в 3994 раза больше энергии чем транзакция по банковской карте. Факт №18 С 1 апреля 2017 года оплата биткойном является легальным методом оплаты в Японии.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: