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12 актуальных интерьеров, которые вдохновят на переделку собственной прихожей


Отличные идеи оформления маленькой прихожей.

Отличные идеи оформления маленькой прихожей.

Некоторые считают, что не стоит уделять время обустройству прихожей. Тем не менее, ей нужно уделять не меньше времени, чем остальным комнатам. Несколько рациональных советов точно помогут вам расставить правильные акценты в прихожей.

1. Светлые тона


Светлые тона и мелкие детали. | Фото: Так Просто!

Светлые тона и мелкие детали. | Фото: Так Просто!

Несмотря на то, что темные тона кажутся практичнее, в маленькой прихожей лучше остановиться на светлых, хорошо моющихся покрытиях. Также не стоит ограничиваться классическим шкафом. Обратите внимание на полки с выдвижными ящиками, а также на узкие консольные столики.

2. Система шкафчиков


Система ящиков и шкафчиков. | Фото: Pinterest.

Система ящиков и шкафчиков. | Фото: Pinterest.

Невысокий комод со встроенной скамьей и шкафчиками разных уровней, прекрасно впишется в интерьер небольшой прихожей и станет прекрасной альтернативой привычному высокому шкафу.

3. Минимализм


Минималистичный дизайн. | Фото: Gramho.com.

Минималистичный дизайн. | Фото: Gramho.com.

Минималистичный дизайн - лучший друг маленького пространства. Если минимализм вам кажется слишком скучным, придерживайтесь его в вопросе, касающемся мебели и обстановки. А вот отделку можно сделать интересной, сочетая различные фактуры и отделочные материалы.

4. Лаконичный стиль


Лаконичный дизайн прихожей. | Фото: Так Просто!

Лаконичный дизайн прихожей.
| Фото: Так Просто!

По мнению Novate.ru, на фото - пример стильного и лаконичного оформления маленькой прихожей. Светлая отделка в сочетании деревянной мебелью с серыми фасадами выглядит дорого и элегантно.

5. Фактуры


Сочетание разных фактур. | Фото: Pinterest.

Сочетание разных фактур. | Фото: Pinterest.

Небольшая прихожая, в которой удивительным образом удалось сочетать прохладную отделку под мокрый бетон и теплое натуральное дерево. Среди необычных деталей: мебель цвета натурального дерева, дополненная черной фурнитурой, невысокая скамейка с полкой для обуви и вешалка из реек.

6. Расширение пространства


Зеркальный шкаф - иллюзия пространства. | Фото: Pinterest.

Зеркальный шкаф - иллюзия пространства. | Фото: Pinterest.

Зеркальный шкаф - всегда отличная идея, если речь идет об узком коридоре. Можно выбрать модель с открытой нишей и встроенной скамейкой. Дополните предмет полоской подсветки и получите готовый законченный интерьер прихожей.

7. Уютный уголок


Уютный мягкий уголок. | Фото: Бетон.

Уютный мягкий уголок. | Фото: Бетон.

Главная деталь этой маленькой прихожей стала уютная ниша с мягкой фактурной отделкой, банкеткой, крючками для верхней одежды и подсветкой.

8. Продуманный дизайн


Светлая прихожая с эргономичной системой хранения. | Фото: Pinterest.

Светлая прихожая с эргономичной системой хранения. | Фото: Pinterest.

Маленькая, да удаленькая прихожая в светлых тонах, где все разложено по полочкам, а все почему? Да потому что, владельцы грамотно подошли к выбору системы хранения. Обувь тут храниться в банкетке-комоде, а верхняя одежда в узком платяном шкафу, а головные уборы и сумки в верхних шкафчиках.

9. Свет и цвет


Узкая прихожая с оригинальной мебелью. | Фото: Дизайн Эксперт.

Узкая прихожая с оригинальной мебелью. | Фото: Дизайн Эксперт.

Узкая прихожая, которая только благодаря мебели выглядит фантастически. Причем предметов мебели в ней всего три: открытая конструкция со скамьей, крючками для одежды, верхними и нижними шкафчиками, и светодиодной подсветкой, зарытый узкий шкаф серого цвета и узкая голубая полочка.

10. Классика жанра


Прихожая в классическом стиле. | Фото: Планировка квартир.

Прихожая в классическом стиле. | Фото: Планировка квартир.

Классическая прихожая с элементами стиля прованс. Из мебели тут только шкаф-купе с зеркальными дверями и табурет, но этого достаточно для комфортного существования.

11. Контрастные детали


Контрастные детали в интерьере узкой прихожей. | Фото: decorationinfo.ru.

Контрастные детали в интерьере узкой прихожей. | Фото: decorationinfo.ru.

Крошечная прихожая, которую удалось превратить в настоящий шедевр. По мнению Novate.ru, узкий современный шкаф с дверцами из белого матового стекла, ниша с зеркалом от пола до потолка и вешалка из грубого дерева, выглядят просто восхитительно.

12. Современные конструкции


Многофункциональная стенка. | Фото: Nizhny.Ru.

Многофункциональная стенка. | Фото: Nizhny.Ru.

Многофункциональная стенка, включающая в себя два узких пенала с открытыми нишами, диванчик, крючки для одежды и зеркало - стильная и эргономичная конструкция, которая отлично впишется в любой интерьер.

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12 актуальных интерьеров, которые вдохновят на переделку собственной прихожей

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