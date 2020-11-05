Идеи обустройства балкона

Лоджия и балкон — это такие же квадратные метры, как и вся остальная квартира. Почему бы не использовать их максимально эффективно? Вместо того, чтобы складировать ненужные вещи здесь, переделайте лоджию и балкон в функциональный и уютный уголок с креслом, стулом или даже целым диваном!

Добавьте шкафчик, комнатные растения и декор, дополнительно утеплите, чтобы здесь можно было находиться даже зимой, и наслаждайтесь результатом. Оцените 5 классных идей и много примеров, что можно сделать из типовой лоджии и балкона:



Обалденный кабинет для размещения рабочего места дома

Уютная зона отдыха

Уединенный уголок для чтения

Идеальный вариант для смежного балкона с кухней — барная стойка

Полноценная обеденная зона