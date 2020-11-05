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Идеи обустройства балкона

Лоджия и балкон — это такие же квадратные метры, как и вся остальная квартира. Почему бы не использовать их максимально эффективно? Вместо того, чтобы складировать ненужные вещи здесь, переделайте лоджию и балкон в функциональный и уютный уголок с креслом, стулом или даже целым диваном!
Добавьте шкафчик, комнатные растения и декор, дополнительно утеплите, чтобы здесь можно было находиться даже зимой, и наслаждайтесь результатом. Оцените 5 классных идей и много примеров, что можно сделать из типовой лоджии и балкона:

Обалденный кабинет для размещения рабочего места дома


Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона

Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона

Уютная зона отдыха



Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона

Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона

Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона

Уединенный уголок для чтения


Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона

Идеальный вариант для смежного балкона с кухней — барная стойка


Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона

Полноценная обеденная зона


Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
Идеи обустройства балкона
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Балконидеи
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