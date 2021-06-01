Кто и зачем выпускал фейк-декреты о национализации русских женщин на заре становления советского гос

Нашумевший фейк-декрет «Об отмене частного владения женщинами» и его чёткий порядок обобществления представительниц прекрасного пола

Миф о том, что большевики после революции якобы «обобществили всех женщин» — одна из самых живучих «черных легенд»./Фото: cs6.livemaster.ru

Чем закончилось для саратовца Михаила Уварова распространение фейк-декрета

Уваров создал фейк-декрет для того, чтобы высмеять анархистов и взгляды части из них на семью и брак, но такая затея имела для него печальные последствия./Фото: avatars.mds.yandex.net

Русские женщины – собственность буржуазии?

Мужчин, желающих провести время во «Дворце любви» Хватов называл «семейными коммунарами» и брал с них деньги за посещения, сам же пользовался услугами приглянувшихся «коммунарок» бесплатно./Фото: images.complex.com

Как дискредитировали большевиков фейк-декреты

Реакция официальных властей на эти фейк-декреты была резко отрицательной – в губернии, где выдавались такие «документы», Ленин направлял телеграммы с указанием «арестовать виновных, наказать мерзавцев и оповестить население об этом»./Фото: e-history.kz