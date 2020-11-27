Кем стали дети, которые снимались в популярной рекламе 1990-х – 2000-х

Диана Шпак

Диана Шпак тогда и сейчас | Фото: eg.ru

Диана Шпак в сериале *Люба, дети и завод*, 2005 | Фото: allstars.pp.ru

Диана Шпак | Фото: batona.net

Диана Шпак тогда и сейчас | Фото: adme.ru

Диана Шпак | Фото: batona.net

Андрей Чадов, Мария Шалаева и Вячеслав Манучаров

Андрей Чадов и Мария Шалаева в рекламе шоколадного батончика, 1998 | Фото: msn.com

Андрей Чадов в рекламе 1990-х гг. и в наши дни | Фото: peoples.ru

Мария Шалаева тогда и сейчас | Фото: showbizzz.net

Вячеслав Манучаров тогда и сейчас | Фото: showbizzz.net

Вячеслав Манучаров, Мария Шалаева и Андрей Чадов | Фото: 7days.ru

Джош Бейтсон и Гюнтер Эурингер

*Шоколадный мальчик* Джош Бейтсон | Фото: adme.ru

*Шоколадный мальчик* Джош Бейтсон | Фото: peopletalk.ru

Джош Бейтсон в наши дни | Фото: peopletalk.ru

Джош Бейтсон в наши дни | Фото: crispy.news

Гюнтер Эурингер | Фото: wi-fi.ru

Гюнтер Эурингер | Фото: molva33.ru