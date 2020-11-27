Кем стали дети, которые снимались в популярной рекламе 1990-х – 2000-х

Иногда рекламные ролики настолько удачны, что смотрятся, как мини-фильмы, а их герои становятся любимцами публики. С этими очаровательными детскими лицами у поколения 1990-2000-х гг. наверняка ассоциируются собственные детские годы. Герои рекламы любимых лакомств давно выросли, и некоторым из них удалось стать настоящими звездами кино и социальных сетей.
Диана Шпак
Диана Шпак тогда и сейчас | Фото: eg.ru
Помните рекламу сока начала 2000-х гг., где отец говорил дочери: «Деточка, ты же лопнешь!», а она ему отвечала: «А ты налей и отойди»? Звезда этого рекламного ролика Диана Шпак получила приз за лучший женский образ на XIII Московском международном фестивале рекламы в 2003 г. С 3-х лет она числилась в списках юных моделей актерских агентств, ее фотографии появлялись на обложках журналов и книг для детей. Ее наверняка помнят и по еще одной фразе из рекламы: «Слива лиловая, спелая садовая». Она вела себя на площадке так раскрепощенно, что от новых предложений не было отбоя.
Диана Шпак в сериале *Люба, дети и завод*, 2005 | Фото: allstars.pp.ru
Диана Шпак | Фото: batona.net
После этого на нее обратили внимание кинорежиссеры и начали приглашать на съемки. С 7 лет она начала сниматься в кино и за 5 лет кинокарьеры сыграла 7 ролей, самой известной из которых стала роль дочери главной героини в сериале «Люба, дети и завод». Кроме того, Диана стала ведущей в интеллектуальном шоу «Сокровища нации» вместе с Марком Тишманом.
Диана Шпак тогда и сейчас | Фото: adme.ru
В последние годы Диана Шпак живет в Лос-Анджелесе, где пишет книги о проблемах современной молодежи и учится на факультете режиссуры. «Может быть, именно опыт съемок в детском возрасте и повлиял на выбор профессии, но теперь я уже буду по ту сторону кадра», – говорит Диана.
Диана Шпак | Фото: batona.net
Андрей Чадов, Мария Шалаева и Вячеслав Манучаров
Андрей Чадов и Мария Шалаева в рекламе шоколадного батончика, 1998 | Фото: msn.com
Троих подростков из рекламы шоколадного батончика 1998 г. наверняка запомнили многие: два парня настойчиво спрашивали у девушки, какие ей нравятся парни – светленькие или темненькие, а она им отвечала: «Мне нравятся умные, но вам это не грозит!» Тогда никто из них наверняка не предполагал, что всех впереди ждет успешная актерская карьера. Рекламный слоган «Только для тех, кто вправду крут!» оказался для этих подростков пророческим. Сегодня их имена знакомы тысячам зрителей – это Андрей Чадов, Мария Шалаева и Вячеслав Манучаров.
Андрей Чадов в рекламе 1990-х гг. и в наши дни | Фото: peoples.ru
После окончания школы Андрей Чадов преподавал танцы, а через несколько лет решил поступить в Щукинское театральное училище, откуда позже перевелся в Щепкинское, где уже учился его брат Алексей. Сегодня оба они – одни из самых востребованных актеров российского кино.
Мария Шалаева тогда и сейчас | Фото: showbizzz.net
Мария Шалаева после школы без труда поступила во ВГИК, но со второго курса была отчислена за прогулы и неуспеваемость, о чем она позже очень жалела. Правда, отсутствие образование не помешало ей добиться успехов в профессии. Через 4 года после съемок в рекламе батончика она начала сниматься в кино. Сегодня в фильмографии 39-летней актрисы уже более 50 работ, за которые она получила несколько престижных кинопремий.
Вячеслав Манучаров тогда и сейчас | Фото: showbizzz.net
Наверное, сложнее всего узнать в темненьком пухлощеком подростке стройного красавца, звезду современного театра, кино и телевидения Вячеслава Манучарова. Через 5 лет после съемок в этом рекламном ролике он окончил Шукинское театральное училище. Еще во время учебы он начал сниматься в сериале «Простые истины». А после этого неожиданно сменил имидж и сбросил лишние килограммы. Говорят, это произошло из-за безответной влюбленности в однокурсницу. Сегодня на его счету уже более 40 ролей в фильмах и сериалах, среди которых самыми известными стали «Закон и порядок», «Папины дочки», «Анна Каренина», «Отблески», «Ласковый май», «Содержанки». Помимо этого, Вячеслав Манучаров стал успешным телеведущим и продемонстрировал талант пародиста в телешоу «Большая разница».
Вячеслав Манучаров, Мария Шалаева и Андрей Чадов | Фото: 7days.ru
Джош Бейтсон и Гюнтер Эурингер
*Шоколадный мальчик* Джош Бейтсон | Фото: adme.ru
Наверное, самым узнаваемым героем зарубежной рекламы тех времен стал мальчик с шоколадной обертки – лицо бренда «Киндер» Джош Бейтсон. Мальчик прошел кастинг в 10-летнем возрасте. На эту роль претендовали тысячи детей, но удача улыбнулась только ему. Она не покидала его и после этого.
*Шоколадный мальчик* Джош Бейтсон | Фото: peopletalk.ru
Джош Бейтсон в наши дни | Фото: peopletalk.ru
В 2016 г. он окончил университет Лафборо в Англии и стал специалистом в области международных отношений. Однако после этого он выбрал другую профессию и сейчас строит успешную модельную карьеру. Джош Бейтсон много путешествует и участвует в рекламе различных брендов. Кроме того, он стал настоящей звездой социальных сетей – за его жизнью следят сотни тысяч подписчиков.
Джош Бейтсон в наши дни | Фото: crispy.news
Предшественником Джоша Бейтсона и его рекламным «старшим братом» был Гюнтер Эурингер. Он начал сниматься в рекламе «Киндер» еще в 1973 г., а у нас его увидели в 1990-х гг., когда в магазинах только начали появляться зарубежные сладости. Он оставался лицом всемирно известного шоколадного бренда на протяжении многих лет. Сейчас Гюнтеру уже за 50, он живет в Мюнхене с женой и двумя детьми и работает кинооператором.
Гюнтер Эурингер | Фото: wi-fi.ru
О своем прошлом он написал автобиографическую книгу «Шоколадный мальчик», где поделился воспоминаниями о реакции покупателей на его портрет на всех прилавках мира. Эурингер признается: «Большинство людей думает, что я экстремально богат и получаю средства за каждую проданную шоколадку. Это неправда. Я только однажды получил 150 евро за съемку того кадра, который известен теперь во всех странах мира». С тех пор фотографию часто редактировали, меняли длину волос и даже форму ушей мальчика, но дополнительных съемок больше не проводили. Только спустя 30 лет производители решили заменить его лицом другим в рекламе своего бренда.
Гюнтер Эурингер | Фото: molva33.ru
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