Как кошки участвовали в войне

Все знают о собаках на войне, но и без кошек дело не обошлось. Впервые кошки участвовали в военных действиях две с половиной тысячи лет назад, во время войны персов с древними египтянами. В Древнем Египте кошка считалась священным животным, и если египтянин убивал кошку, пусть даже при вынужденных обстоятельствах, его приговаривали к смерти. Вот персы и решили использовать кошек в качестве щитов или лат. Во время атак на врага воины царя Камбиза всего-навсего несли кошек на руках, и египтяне ничего не могли поделать, поскольку боялись случайно поранить или убить священное животное. Персы легко продвигались вперед, и египтяне не могли помешать им. Несмотря на военные неудачи Древнего Египта, египтяне остались непоколебимы в поклонении кошкам.



А почти через 100 лет Геродот рассказывал, что во время пожара никто не занимался тушением огня, все были заняты спасением кошек. Люди выстраивались цепочкой, чтобы помешать охваченной паникой кошке прыгнуть в огонь. Понятно, почему персы взяли ее себе в союзники на время войны с Египтом.



Известно, что во время Первой мировой войны кошек держали в окопах для того, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой их брали на борт подводных лодок как живых детекторов качества воздуха.

Британские войска , 1914-1918 гг.Декабрь 1954 года, Wittlich, Германия.16 августа 1954 года, Французский Индокитай , Ханой.Май 1954 года, Тулон, Франция Август 1961 года, Бизерта.Кот в лыжной школе военных. Март 1945 года, Пиренеи, Бареж.Январь 1956 года, Индокитай.Январь 1956 года, Индокитай Июль 1918 года, Пикардия, Франция. Декабрь 1916 года, Domjevin.Август 1916 года, Вогезы, Франция.Рождество 1916 года, 49-й пехотный полк , форт Douaumont, в компании кота.Февраль 1916 года, Санкт-Томас-ан-Аргон, Марна.Декабрь 1917 года, Пикардия.Ноябрь 1916 года.Июль 1914 года, Beaurieux, Франция.Витебск (Беларусь), эвакуация жителей, зима 1943-1944 гг.1943 год, Югославия.Ноябрь 2001 года, Косово, Србица.1956 год, Кипр. Траулер в море с матросом с кошкой на руках, 1939 года.На борту «Неукротимого» . Экипаж с черной кошкой и котятами. Май 1940 года, Алжир.На борту шлюпа « Командор Domine». Сентябрь 1941 года, Англия.Молодой кот скрывается в «рейнджерсах». Август 1943 года, Крит.Во время битвы на Курской дуге, экипаж отдела «Великая Германия». Июль-август 1943 года , СССР.Сентябрь 1981 года, Savoy Bourg-Saint-Maurice.Декабрь 1983 года, Ливан, Бейрут.Февраль 1991, Ирак, Al Salman.Талисманы на учебном корабле «Теодор Тиссье». Июль 1940 года. Великобритания, Портсмут.Июнь 2003 года , Демократическая Республика Конго.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)