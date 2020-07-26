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Как кошки участвовали в войне

Все знают о собаках на войне, но и без кошек дело не обошлось. Впервые кошки участвовали в военных действиях две с половиной тысячи лет назад, во время войны персов с древними египтянами. В Древнем Египте кошка считалась священным животным, и если египтянин убивал кошку, пусть даже при вынужденных обстоятельствах, его приговаривали к смерти. Вот персы и решили использовать кошек в качестве щитов или лат. Во время атак на врага воины царя Камбиза всего-навсего несли кошек на руках, и египтяне ничего не могли поделать, поскольку боялись случайно поранить или убить священное животное. Персы легко продвигались вперед, и египтяне не могли помешать им. Несмотря на военные неудачи Древнего Египта, египтяне остались непоколебимы в поклонении кошкам.

А почти через 100 лет Геродот рассказывал, что во время пожара никто не занимался тушением огня, все были заняты спасением кошек. Люди выстраивались цепочкой, чтобы помешать охваченной паникой кошке прыгнуть в огонь. Понятно, почему персы взяли ее себе в союзники на время войны с Египтом.

Известно, что во время Первой мировой войны кошек держали в окопах для того, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой их брали на борт подводных лодок как живых детекторов качества воздуха.



Как кошки участвовали в войне


Как кошки участвовали в войне

Британские войска, 1914-1918 гг.

Как кошки участвовали в войне

Декабрь 1954 года, Wittlich, Германия.

Как кошки участвовали в войне

16 августа 1954 года, Французский Индокитай, Ханой.

Как кошки участвовали в войне

Май 1954 года, Тулон, Франция.

Как кошки участвовали в войне

Август 1961 года, Бизерта.

Как кошки участвовали в войне

Кот в лыжной школе военных. Март 1945 года, Пиренеи, Бареж.

Как кошки участвовали в войне

Январь 1956 года, Индокитай.

Как кошки участвовали в войне

Январь 1956 года, Индокитай.

Как кошки участвовали в войне

Июль 1918 года, Пикардия, Франция.

Как кошки участвовали в войне

Декабрь 1916 года, Domjevin.

Как кошки участвовали в войне

Август 1916 года, Вогезы, Франция.

Как кошки участвовали в войне

Рождество 1916 года, 49-й пехотный полк, форт Douaumont, в компании кота.

Как кошки участвовали в войне

Февраль 1916 года, Санкт-Томас-ан-Аргон, Марна.

Как кошки участвовали в войне

Декабрь 1917 года, Пикардия.

Как кошки участвовали в войне

Ноябрь 1916 года.

Как кошки участвовали в войне

Июль 1914 года, Beaurieux, Франция.

Как кошки участвовали в войне

Витебск (Беларусь), эвакуация жителей, зима 1943-1944 гг.

Как кошки участвовали в войне

1943 год, Югославия.

Как кошки участвовали в войне

Ноябрь 2001 года, Косово, Србица.

Как кошки участвовали в войне

1956 год, Кипр.

Как кошки участвовали в войне

Траулер в море с матросом с кошкой на руках, 1939 года.

Как кошки участвовали в войне

На борту «Неукротимого». Экипаж с черной кошкой и котятами. Май 1940 года, Алжир.

Как кошки участвовали в войне

На борту шлюпа «Командор Domine». Сентябрь 1941 года, Англия.

Как кошки участвовали в войне

Молодой кот скрывается в «рейнджерсах». Август 1943 года, Крит.

Как кошки участвовали в войне

Во время битвы на Курской дуге, экипаж отдела «Великая Германия». Июль-август 1943 года, СССР.

Как кошки участвовали в войне

Сентябрь 1981 года, Savoy Bourg-Saint-Maurice.

Как кошки участвовали в войне

Декабрь 1983 года, Ливан, Бейрут.

Как кошки участвовали в войне

Февраль 1991, Ирак, Al Salman.

Как кошки участвовали в войне

Талисманы на учебном корабле «Теодор Тиссье». Июль 1940 года. Великобритания, Портсмут.

Как кошки участвовали в войне

Июнь 2003 года, Демократическая Республика Конго.

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