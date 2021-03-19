8 браков по любви и ни одного счастливого: Скандальная икона гламура и легенда Голливуда Лана Тёрнер

Он – дочь шахтёра и легенда старого Голливуда, непревзойдённая и блистательная. Лана Тёрнер снималась в кино на протяжении почти полувека. В 1940-е-1950-е она была одной из самых известных красавиц, её до сих пор часто называют иконой поп-культуры гламура и экранной легендой Голливуда. Впрочем, славу актрисе принесли не только яркие роли, но и весьма насыщенная личная жизнь. Каждый раз она выходила замуж по любви и очередной её брак всегда оказывался скандальнее предыдущего.
Счастливый случай
Лана Тёрнер в детстве. / Фото: www.tolknews.ru
Малышка Джулия появилась на свет в семье простого шахтёра Джона Тёрнера и его 17-летней супруги Милдред. Семью никак нельзя было назвать счастливой, так как у главы её имелись проблемы не только с алкоголем, но и с законом.
Когда Джулии было семь, отец её погиб, а мама не смогла обеспечивать себя и дочь, отдав Джулию в приёмную семью. Там девочке пришлось познакомиться со всеми прелестями жизни с чужими людьми: физические наказания за любые провинности здесь были нормой наряду с психологическим унижением.
Лана Тёрнер в юности. / Фото: www.kino-teatr.ru
К счастью, Милдред всё же забрала Джулию и вскоре вместе с ней перебралась в Лос-Анджелес. 15-летняя Тёрнер была невероятно красива, и случайное уличное знакомство с журналистом The Hollywood Reporter Уильямом Р. Уилкерсоном привело её к контракту с Warner Bros. Дальше жизнь девушки стремительно изменилась: она начала активно сниматься в кино и стала Ланой Тёрнер.
Непостоянство в любви
Лана Тёрнер. / Фото: www.kino-teatr.ru
Внешне Лана Тёрнер походила на невинного подростка, но вместе с тем она моментально могла превратиться в «ненасытную тигрицу», как сказал кто-то из её коллег. Она была настолько привлекательна, что редкий мужчина мог устоять перед её чарами.
Юная актриса начала со страстью новичка познавать все прелести светской жизни. В 17 лет она стала блондинкой и получила неофициальное звание королевы ночных клубов Голливуда. Она меняла ухажеров, как перчатки, но первого мужчину выбирала тщательно и остановилась на кандидатуре Грега Боцера, звёздного адвоката.
Лана Тёрнер. / Фото: www.wallofcelebrities.com
Позже актриса вспоминала о том, как таяла в объятиях возлюбленного и даже получила из рук Боцера кольцо с бриллиантом. Но мечты Ланы Тёрнер о счастье разрушила Джоан Кроуфорд, заявившая о том, что Грег принадлежит только ей, и он на самом деле просто не знает, как избавиться от юной Ланы. Девушка не сразу поверила сопернице, но очень скоро убедилась в правдивости её слов.
Арти Шоу. / Фото: www.fastly.net
Но долго горевать в одиночестве она не стала и вскоре после разрыва с адвокатом познакомилась с Арти Шоу, «королём свинга» и своим коллегой по фильму «Танцующая студентка». Он и стал в результате её первым мужем. Но ни о какой семейной идиллии речь не шла. Арти был настоящим домашним диктатором, он запрещал супруге пользоваться косметикой, не позволял матери Ланы входить в их дом, запросто мог в присутствии гостей швырнуть на пол тарелку с обедом и заставить жену тут же всё убрать. Спустя четыре месяца Лана Тёрнер позвонила Грегу Боцеру, который забрал её из дома Арти. Последствием этого брака стал аборт, сделанный актрисой тайно на Гавайях, куда отправила её кинокомпания.
Лана Тёрнер и Стив Крейн. / Фото: www.alchetron.com
Позже она крутила романы со многими известными личностями, но замуж вышла за Стива Крейна, актёра и ресторатора. В брак с ним Лана Тёрнер вступала дважды, так как в первый раз были не закончены формальности, связанные с разводом Крейна. Первый брак Стивена и Ланы был аннулирован, но они чуть позже решили довести начатое дело до конца и всё же стали мужем и женой. В семье родилась дочь Шерил, а её родители развелись, когда малышке исполнился год. Впрочем, их жизнь никогда не была безоблачной. Супруги много раз расставались, Стивен несколько раз пытался свести счёты с жизнью, Лана позволяла себе романы с другими мужчинами и флирт на его глазах.
Разочарование
Лана Тёрнер. / Фото: www.cmgww.com
После череды бурных романов Лана Тёрнер вышла замуж за миллионера Генри Топпинга, с которым прожила целых четыре года. Ради Ланы Топпинг развёлся со своей женой актрисой Арлин Джадж и устроил пышную свадьбу в Гринвиче. Из-за этого праздника жизни Тёрнер едва не лишилась контракта с MGM, так как опоздала на съёмки на несколько дней. Но Лана к тому времени уже не была наивной девочкой-подростком и в ответ на угрозы компании приостановить контракт, мягко напомнила о том, какие сборы приносят фильмы с её участием.
Лана Тёрнер. / Фото: www.kino-teatr.ru
В этом браке Лана Тёрнер могла бы стать мамой во второй раз, но роды были преждевременными, а новорождённый мальчик не подавал признаков жизни. Но не это стало причиной развода, а бегство супруга с очаровательной девушкой-тренером по катанию на коньках. Актриса очень тяжело переживала развод и даже пыталась свести счёты с жизнью, вскрыв себе вены. К счастью, рядом вовремя оказался агент актрисы, спасший её.
Лана Тёрнер и Лекс Баркер. / Фото: www.pinimg.com
Довольно болезненный разрыв с супругом не умерил пыл голливудской красотки. Она с неиссякаемой страстью заводила новые романы, правда, заявляла о том, что никогда больше не выйдет замуж. Впрочем, это ничуть не мешало Лане Тёрнер наслаждаться мужским вниманием. В постели дивы побывали многие знаменитости, а последний официальный брак её с Лексом Баркером закончился грандиозным скандалом.
Лана Тёрнер выставила супруга из дома и пригрозила всеми карами, если он посмеет когда-нибудь приблизиться к ней. Дело в том, что Лекс Баркер попытался соблазнить 13-летнюю дочь актрисы Шерил, чего Лана терпеть не собиралась. При всех своих недостатках Лана, натерпевшаяся в детстве, была хорошей матерью.
Убийственная страсть
Лана Тёрнер и Джонни Стомпанато. / Фото: www.tatler.ru
Самый же громкий скандал в жизни Ланы Тёрнер был связан с именем её очередного возлюбленного – Джонни Стомпанато. Он был личным телохранителем известного гангстера Микки Коэна и при этом отличался вспыльчивостью, граничащей с безумством. Особенно, если у него появлялся повод для ревности. Джонни Стомпанато пытался контролировать Лану на съёмочной площадке и даже угрожал пистолетом Шону Коннери, решив, будто тот имеет виды на Лану.
Лана Тёрнер с дочерью. / Фото: www.pinimg.com
Патологическая ревность не раз становилась причиной для громких ссор Джонни и Ланы, а одна из них завершилась трагедией. Неизвестно, из-за чего разгорелась ссора 4 апреля 1958 года, но Джонни собирался расправиться с Ланой и её дочерью. Шерил позже дала показания, согласно которым она прибежала из другой комнаты, услышав очень страшные крики. Пытаясь защитить маму, Шерила схватила нож и нанесла смертельный удар Стомпанато. Впоследствии суд оправдал девочку-подростка.
Лана Тёрнер. / Фото: www.redbubble.net
Лана Тёрнер мечтала остаться в истории леди, принесшей шик в Голливуд. Она любила ночные клубы, музыку и мужчин. В последние годы актриса боролась с онкологическим заболеванием горла, но лечение результатов не принесло. Она скончалась в Лос-Анджелесе в июне 1995 года, а прах великой актрисы был развеян по острову Оаху (Гавайи).
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