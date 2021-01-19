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35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

Считается, что еврейский народ — самый мудрый, так как истоки его познаний идут от самого Бога. О мудрости «детей Моисея» веками складывают легенды — и это совсем неспроста, их проницательности и остроумию действительно стоит поучиться.

У каждого народа — свое видение мира, и лучше всего это проявляется в пословицах и поговорках. А знакомясь с различными культурами, их менталитетом и чувством юмора, мы начинаем лучше понимать и свою.

Публикуем подборку остроумных и мудрых еврейских пословиц и поговорок.

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

35 остроумных еврейских пословиц, которые добавят вам мудрости

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