Страны, в которых есть алмазы, нефть и самое бедное в мире население

Под понятием бедная страна подразумевается то, что жить в ней для простого человека неимоверно сложно. Причем причиной тому может служить не только нехватка денег, но и плохая медицина, коррупция, болезни и безработица. Главным критерием, по которому определяется бедность страны, является ВВП на душу населения.











1. Того, $1390

В Того проживает около 7,15 миллионов человек, половина из которых вынуждены существовать за пределами международного понятия бедности. Главный финансовый приток в страну идет благодаря фосфатной и сельскохозяйственной продукции.







2. Гвинея, $ 1321

Хотя в Гвинее и добываются алмазы, золото и другие драгоценные металлы, большая часть 10-миллионного населения вынуждена жить в бедности. Примерно 80 процентов населения занимается сельским хозяйством, а экономика страны построена на экспорте алюминия и боксита.





3. Эритрея, $1197

С момента колонизации Эритреи итальянцами в экономическом состоянии страны ничего не поменялось и 6,5 миллионов человек, проживающих в стране, так и продолжают жить в отвратительных условиях.





4. Мозамбик, $1046

Хотя 75 процентов из 24-миллионного населения страны и занимается сельским хозяйством, около 88 процентов земель все также остаются необработанными.

Основу экспорта составляют алюминий, креветки, кешью, хлопок, сахар и цитрусовые.5. Нигер, $984В стране проживает 17 миллионов человек, вынужденных проживать в бедности из-за постоянной политической нестабильности.6. Либерия, $887В этой стране, расположенной в западной Африке, проживает всего 4 миллиона человек. Существуют они исключительно благодаря иностранным прямым инвестициям и международной помощи.7. Бурунди, $877В юго-восточной Африке находится страна Бурунди, население которой составляет около 8,75 миллионов человек. Бедность населения обусловлена гражданскими войнами, коррумпированной судебной системой, отсутствием выхода к морю и отсутствием экономических свобод.8. Малави. $748В стране проживает 16,5 миллионов человек, а экономика страны полностью построена на сфере услуг, сельском хозяйстве и международной помощи.9. Демократическая республика Конго, $655В Конго проживает 77 миллионов человек и хотя эта страна вполне способна стать одной из самых богатых в мире благодаря большим залежам колтана и алмазов , большая часть жителей находится за чертой бедности.10. Центральная африканская республика, $604Практически все 4,7 миллиона жителей страны живут за пределами бедности и это несмотря на то, что экономика страны основана на экспорте алмазов, минералов, нефти и сельском хозяйстве.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)