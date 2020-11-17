Страны, в которых есть алмазы, нефть и самое бедное в мире население

Под понятием бедная страна подразумевается то, что жить в ней для простого человека неимоверно сложно. Причем причиной тому может служить не только нехватка денег, но и плохая медицина, коррупция, болезни и безработица. Главным критерием, по которому определяется бедность страны, является ВВП на душу населения.
1. Того, $1390
В Того проживает около 7,15 миллионов человек, половина из которых вынуждены существовать за пределами международного понятия бедности. Главный финансовый приток в страну идет благодаря фосфатной и сельскохозяйственной продукции.
2. Гвинея, $ 1321
Хотя в Гвинее и добываются алмазы, золото и другие драгоценные металлы, большая часть 10-миллионного населения вынуждена жить в бедности. Примерно 80 процентов населения занимается сельским хозяйством, а экономика страны построена на экспорте алюминия и боксита.
3. Эритрея, $1197
С момента колонизации Эритреи итальянцами в экономическом состоянии страны ничего не поменялось и 6,5 миллионов человек, проживающих в стране, так и продолжают жить в отвратительных условиях.
4. Мозамбик, $1046
Хотя 75 процентов из 24-миллионного населения страны и занимается сельским хозяйством, около 88 процентов земель все также остаются необработанными.
5. Нигер, $984
В стране проживает 17 миллионов человек, вынужденных проживать в бедности из-за постоянной политической нестабильности.
6. Либерия, $887
В этой стране, расположенной в западной Африке, проживает всего 4 миллиона человек. Существуют они исключительно благодаря иностранным прямым инвестициям и международной помощи.
7. Бурунди, $877
В юго-восточной Африке находится страна Бурунди, население которой составляет около 8,75 миллионов человек. Бедность населения обусловлена гражданскими войнами, коррумпированной судебной системой, отсутствием выхода к морю и отсутствием экономических свобод.
8. Малави. $748
В стране проживает 16,5 миллионов человек, а экономика страны полностью построена на сфере услуг, сельском хозяйстве и международной помощи.
9. Демократическая республика Конго, $655
В Конго проживает 77 миллионов человек и хотя эта страна вполне способна стать одной из самых богатых в мире благодаря большим залежам колтана и алмазов, большая часть жителей находится за чертой бедности.
10. Центральная африканская республика, $604
Практически все 4,7 миллиона жителей страны живут за пределами бедности и это несмотря на то, что экономика страны основана на экспорте алмазов, минералов, нефти и сельском хозяйстве.
c
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии