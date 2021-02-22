5 фактов о Турции, которые наверняка вызовут ухмылку у наших соотечественников

1. Бездомные животные в Турции - священны

Кто знает, может, пройдет сто лет, и в наших варварских славянских странах к животным тоже будет такое отношение? Хочется верить... / Фото: zen.yandex.ru

2. Щелкнуть по подбородку в Турции означает, что нет денег

3. Есть одно популярное турецкое произведение, которое знает почти каждый восточнославянский житель... не зная об этом

Королек - птичка певчая... / Фото: wikipedia.org

4. В Турции отцы ждут рождения девочки

Ты ж моё счастье! / Фото: adme.ru

5. Не называйте вашу кошку Мусей в Турции!!!

Я не Муся, и это не моя хозяйка! / Фото: mypetslife.ru