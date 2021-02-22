5 фактов о Турции, которые наверняка вызовут ухмылку у наших соотечественников

Когда мы представляем себе Турцию, то чаще всего думаем о солнечных пляжах и восточном менталитете. Но такие ассоциации мало что дают в плане понимания того, чем Турция на самом деле славится и чем может быть особенной в наших глазах. Материал собрал 5 самых разных фактов о Турции и ее жителях.
1. Бездомные животные в Турции - священны
Забота о животных заложена в традициях страны. Известна турецкая пословица: «без кошки нет дома, без собаки - двора». Также существует легенда, что один из турецких пророков, собираясь на вечернюю молитву, отрезал полу своего халата, чтобы не потревожить кошку, дремавшую на его халате. От своих родителей дети перенимают бережное и ответственное отношение к животным. Конечно же, такое отношение жителей страны поддерживается на государственном уровне. В Турции действует программа «ОСВВ» - отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на место обитания. В то время, как в Беларуси и России, для сравнения, действует схема, которую давайте по аналогии назовем «ОУ» - отлов и убиение.
Кто знает, может, пройдет сто лет, и в наших варварских славянских странах к животным тоже будет такое отношение? Хочется верить... / Фото: zen.yandex.ru
Для бездомных животных в Турции жители городов делают кормушки, постельки, за ними постоянно присматривают. И по возможности забирают домой. Количество бездомных кошек и собак в Турции уменьшается с каждым годом. Им свободен вход в любой магазин или ресторан. Жители квартирных домов берут себе бездомное животное, чтобы помыть и покормить, на любое время. если иностранный турист обидит домашнее животное, полиция наложит штраф, а местный житель сгоряча может легко за это набить морду, а правоохранительные органы сделают вид, что ничего не случилось.
2. Щелкнуть по подбородку в Турции означает, что нет денег
Жест, в славянских странах обозначающий выпившего человека или предложение выпить (пощелкивание пальцем по шее), у турков означает «денег нет». Поэтому если вам кто-то показал этот жест, то не спешите одеваться нарядно для ресторана. Напротив, вам, скорее, намекают, что клиент гол как сокол и если вы не заплатите за что бы то ни было, то вечер и закончился.
3. Есть одно популярное турецкое произведение, которое знает почти каждый восточнославянский житель... не зная об этом
Королек - птичка певчая... / Фото: wikipedia.org
Если произвести опрос на улице среди жителей Украины, Беларуси и России и спросить, какой турецкий роман они знают, то с большой вероятностью большинство ответят, что никакой. Но это не будет являться правдой! Те, кому 30 и чуть больше, наверняка бежали в детстве домой, чтобы посмотреть очередную серию сериала «Королёк - птичка певчая», который является экранизацией одноименного турецкого романа. Это поколение с замиранием сердца следило за событиями сериала. Действие телефильма разворачивается в Турции в период Первой мировой войны и распада Османской империи. Главная героиня сериала - Фериде, которую в детстве за её живость и любовь к шалостям прозвали корольком, после смерти родителей она учится во французском пансионе, а каникулы проводит в доме своей тёти. История разворачивается по законам сказки о Золушке, где простая девушка найдет свое счастье и любовь.
4. В Турции отцы ждут рождения девочки
Ты ж моё счастье! / Фото: adme.ru
Дочек турецкие отцы семейств ждут и любят гораздо больше. Как только в семье появляется девочка, супруга отходит на второй план, потому что всё внимание переключается на дочку. Турецкие девочки - папины принцессы, которых балуют и исполняют все их желания. Девочки, вырастая в такой атмосфере любви, знают себе цену и никогда не позволят обижать себя ни молодому человеку, ни мужу: за ней стоит семья во главе с папой и братьями, за нее есть кому заступиться.
5. Не называйте вашу кошку Мусей в Турции!!!
Я не Муся, и это не моя хозяйка! / Фото: mypetslife.ru
Одна блогер, которая ранее жила в России, а затем переехала в Турцию, отправилась к ветеринару, чтобы справиться о здоровье кошки. По ее словам, ветеринар буквально целовал кошку в макушку и хвалил её за всё, что только можно, но как только он справился о том, как называть кошку в ветеринарном паспорте и услышал, что кошку зовут Муся, помрачнел и спросил, почему так произошло. Представьте недоумение бедной хозяйки кошки! А все вот как объяснилось. Дело в том, что турки не очень понимают разницу между звучанием А и Я. Для них это - один звук (как и для англичан и многих других наций). В Турции Муса - один из величайших пророков в Исламе, соответствует библейскому Моисею. Он очень почитается мусульманами, его имя часто упоминается в Коране. То есть это равноценно тому, как если бы россиянин пришел в ветеринарную клинику с котом и попросил записать в кошачьем паспорте имя Иисус Христос.
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