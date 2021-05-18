В Китае клонировали котёнка: положит ли малыш Чеснок начало прибыльному бизнесу

Клонированный котенок с забавным именем Чеснок появился на свет в стенах пекинской лаборатории Sinogene Biotechnology Company. Он стал первой клонированной в Китае кошкой. Малыш родился 21 июля, но об этом факте ученые биотехнологической пекинской компании поведали миру только на днях. Успешное клонирование позволило восточным исследователям открыто заявить о намерении поставить этот процесс на коммерческие рельсы.
Копия и оригинал похожи только внешне
Эксперимент по воссозданию живых копий умерших кошек и котов компания начала в августе 2018 года. Котенок Чеснок – первая удача сотрудников Sinogene Biotechnology Company. Он родился через 66 дней после того, как эмбрион был передан суррогатной матери.
Очаровательный малыш был клонирован всего месяц назад. /Фото: кадр из телерепортажа.
– Мой предыдущий кот умер от заболевания мочевыводящих путей. Я решил клонировать его, потому что он был таким особенным, таким незабываемым… – рассказал журналистам издания Global Times владелец Чеснока Хуан Юй.
Кот-копия и кот-оригинал (судя по его фото) внешне кажутся идентичными, но, как пояснил главный ученый пекинской компании и научный сотрудник Китайской академии наук Лай Лянсюэ, они абсолютно разные по характеру.
Копия (справа) похожа на оригинал (слева) только внешне. /Фото:globaltimes.cn
Чтобы заставить клонированное животное иметь те же воспоминания, какими обладал оригинал, компания рассматривает возможность использования искусственного интеллекта или технологии человеко-машинного интерфейса для их хранения или даже передачи воспоминаний клонированным животным – такое громкое заявление сделал на пресс-конференции генеральный менеджер Sinogene.
Котёнок Чеснок чувствует себя хорошо. /Фото: кадр из телерепортажа
– Для успешного клонирования кошки или собаки требуется, чтобы эмбрион культивировался из клетки животного прежде, чем быть имплантированным в матку суррогатной матери, – объяснил Лай. – Весь процесс от извлечения клеток до рождения занимает не менее двух месяцев.
Клонирование как бизнес
Очень скоро владельцы кошек, опустошенные смертью своих любимых питомцев, смогут утешиться реальной возможностью их клонировать. Представители компании заявили, что планируют поставить этот процесс на поток и предлагать гражданам услуги по клонированию их ненаглядных котов. Компания даже озвучила ориентировочную цену на такое клонирование – четверть миллиона юаней (это примерно 35 400 долларов) за одно воссозданное животное.
Заместитель гендиректора пекинской компании Чжао Цзяньпин уверяет, что несколько владельцев кошек уже забронировали в Sinogene эту услугу, и непрозрачно намекнул, что будущий рынок может быть огромным. Кстати, по словам, Лай Лянсюэ, продолжительность жизни у клонированной кошки – такая же, как и у любой другой.
Компания также предлагает всем желающим услуги по клонированию собак, и это обойдется потенциальным клиентам еще дороже – в 380 тысяч юаней.
Первая в Китае клонированная полицейская собака Куньсун родилась в декабре прошлого года. /Фото:news.cn
На сегодняшний день в Китае насчитывается более 73 миллионов владельцев домашних животных, так что вероятность найти среди них желающих воспользоваться предложением пекинской компании достаточно велика.
Или как способ сохранения исчезающих видов…
А между тем пекинская компания в своих научных изысканиях преследует не только коммерческие цели. Наряду с клонированием котов она всерьез обдумывает применение своей технологии клонирования в отношении исчезающих животных.
Такой процесс потребует проведения дополнительных экспериментов по межвидовому клонированию, но ни один ученый до сих пор не клонировал межвидовое животное из-за технологических барьеров.
Чеснок положит начало индустрии по воспроизводству умерших питомцев в Китае? /Фото:globaltimes.cn
Хотя технология клонирования является лучом надежды для некоторых владельцев домашних животных, в научном сообществе эта тема остается спорной. Одни её противники утверждают, что такой процесс нарушает права животных. Другие опасаются, что однажды технология клонирования будет применима к людям, что может вызвать этические проблемы. Третьи предостерегают от возможных ошибок, последствия которых могут быть непредсказуемы.
Профессор института зоологии Китайской академии наук Чэнь Даюань, отмечает, что его команда пыталась ввести клетку тела панды в безъядерную яйцеклетку, взятую у кошки, поскольку оба детеныша имеют одинаковый размер, а период беременности этих животных также идентичен (от двух до трех месяцев). Однако, как признался Чэнь, хотя Китай и создал ранний эмбрион панды на межвидовом клонировании в 1999 году, получить воссозданную панду через межвидовый клон пока не удалось.
Гигантскую панду клонировать пока не удалось. /Фото:hetimes.co.uk
– Из-за ограниченного числа исчезающих видов – таких, например, как гигантские панды, ученые не могут проводить эксперименты по их клонированию напрямую, без подобранной им замены, – объяснил, в свою очередь, Лай.
Текст: Анна Белова
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