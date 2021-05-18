В Китае клонировали котёнка: положит ли малыш Чеснок начало прибыльному бизнесу

Копия и оригинал похожи только внешне

Очаровательный малыш был клонирован всего месяц назад. /Фото: кадр из телерепортажа.

Копия (справа) похожа на оригинал (слева) только внешне. /Фото:globaltimes.cn

Котёнок Чеснок чувствует себя хорошо. /Фото: кадр из телерепортажа

Клонирование как бизнес

Первая в Китае клонированная полицейская собака Куньсун родилась в декабре прошлого года. /Фото:news.cn

Или как способ сохранения исчезающих видов…

Чеснок положит начало индустрии по воспроизводству умерших питомцев в Китае? /Фото:globaltimes.cn

Гигантскую панду клонировать пока не удалось. /Фото:hetimes.co.uk