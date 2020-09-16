С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...
  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...
  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...

7 секретов повседневных вещей, которые не помешало бы узнать еще вчера

7 секретов повседневных вещей, которые не помешало бы узнать еще вчера

Многие мелкие особенности привычных вещей имеют свою особенную функцию. Зная их назначение, можно не только значительно облегчить себе жизнь, но в некоторых случаях даже избежать чего-то опасного. 

Предлагаем посмотреть подборку наиболее распространенных вещей, о которых мы имеем ошибочное представление, и взять на заметку их скрытые возможности.

7 секретов повседневных вещей, которые не помешало бы узнать еще вчера

1. Застежки рюкзаков

Полезное дополнение многих современных рюкзаков. /Фото: trollno.com

Полезное дополнение многих современных рюкзаков. 

Этот секрет особенно будет полезен тем, у кого есть дети и людям, которые часто ходят в походы. На многих современных рюкзаках спрятан свисток, которые многие люди никогда не замечают. Находится свисток на передней застежке, которая дополнительно фиксирует рюкзак на груди, делая его более устойчивым. Такой звонок может быть чрезвычайно полезным в экстренных ситуациях. С его помощью можно подать знак о том, что вы потерялись или вам нужна помощь, если вы находитесь в лесу, либо же свистком может воспользоваться ребенок, если рядом какая-то опасность и привлечь к себе внимание.

2. Подголовник автомобиля

Подголовник на сидении отвечает скорее за безопасность, чем за удобство. /Фото: ae01.alicdn.com

Подголовник на сидении отвечает скорее за безопасность, чем за удобство. 

Многие считают, что подголовники на передних сидениях автомобиля играют исключительно роль комфортного дополнения.

На самом деле они предусмотрены для повышения уровня безопасности вождения. Если подголовники установлены правильно, то они существенно снижают риск перелома шеи при автомобильной аварии. Шейные позвонки довольно хрупкие, а с поддержкой подголовника они становятся более устойчивыми. При аварии голову сильно отбрасывает назад, но правильная конструкция сидения смягчает удар. Еще одна не менее важная функция подголовника — способность разбить окно в экстренных ситуациях, например, когда машина попадает в воду, а открыть дверь не представляется возможным. Для этого его нужно просто достать из сидения и воспользоваться металлической частью.

3. Черный треугольник над иллюминатором самолета

Загадочные черные треугольники над иллюминатором расположены там не зря. /Фото: elcomercio.pe

Загадочные черные треугольники над иллюминатором расположены там не зря. 

В некоторых местах салона самолета над окном есть загадочные наклейки с черным треугольником. Это место обозначено не зря, именно отсюда крылья самолета видны лучше всего. Сделаны эти наклейки не для того, чтобы пассажирам было удобнее выбирать лучшие места, а для того, чтобы бортпроводники следили за положением закрылков во время полета. Делать это необходимо в том случае, если датчики у пилотов вышли из строя.

4. Круглые наклейки на фруктах

Наклейки на фруктах играют значительную информационную роль. /Фото: g4.dcdn.lt

Наклейки на фруктах играют значительную информационную роль. 

Несмотря на то, что обычно наклейки на фруктах имеют очень маленький размер, на них содержится большое количество информации. На них располагается штрих-код для сканирования и код PLU, который помогает идентифицировать категорию продукта и его стоимость. Помимо этих данных, код PLU дает представление о том, как продукт выращивался. С его помощью можно узнать были ли признаки генной модификации, органический ли способ роста был выдержан. Наличие на коде PLU всего четырех цифр говорит о том, что продукт выращивался привычным способом с применением пестицидов. Код с пятью цифрами, в начале которого стоит восьмерка, означает, что продукт был генномодифицирован. Генная модификация — это лабораторное выведение новых видов растений, которые в природе не существуют именно в таком виде. Органическая продукция без генной модификации помечается также пятизначным кодом, однако в его начале стоит девятка.

5. Щетки на эскалаторе

На эскалаторе сбоку есть особые щетки, которые многие не замечают. /Фото: pbs.twimg.com

На эскалаторе сбоку есть особые щетки, которые многие не замечают. 

Сбоку от ступеней эскалатора располагаются небольшие щеточки. Их назначение для многих неизвестно. Некоторые думают, что они созданы для того, чтобы вовремя поездки на движущейся ленте заодно почистить свою обувь. Однако на самом деле их истинное назначение в том, чтобы дать человеку почувствовать, что он находится у края ступеней. Конструкция эскалатора предусматривает наличие щели между ступенями и боковой частью с перилами. Если бы она оставалась незакрытой, то в нее бы с легкостью могли быть затянуты длинные полы одежды или шнурки, тем самым создавая опасную для здоровья людей ситуацию. Щетки делают поездки на эскалаторе более безопасными и повышают внимательность людей.

6. Пена для ванны

Пена для ванны обладает не только эстетической функцией. /Фото:assets.wemystic.com

Пена для ванны обладает не только эстетической функцией. 

Многие используют пену для того, чтобы просто повысить эстетичность гигиенической процедуры. Пена приятна на ощупь и хорошо пахнет. Однако она создана не только для этого. Такое полезное косметическое средство также помогает лучше очистить кожу благодаря своей пористой структуре. Но основное ее назначение совсем не в этом, а в том, чтобы максимально долго сохранить температуру воды. Пена покрывает всю верхнюю часть воды, тем самым создавая импровизированный изоляционный слой, который не дает теплу испаряться вверх.

7. Поля тетрадей

Всем известный внешний вид тетрадей на самом деле имеет иное назначение. /Фото: avalon.fabiosacdn.com

Всем известный внешний вид тетрадей на самом деле имеет иное назначение. 

Все с детства знают, что на полях нельзя писать. Однако после школы многие нарушали правило и пробовали делать на полях важные заметки или просто полностью их исписывать. Многие думают, что они были придуманы для того, чтобы сделать письмо более аккуратным и красивым. Но это не так. Несколько десятилетий назад угрозу информации обеспечивали грызуны, которые обгрызали края бумаги. Чтобы избежать потери важных данных, было придумано использовать поля.

Интересная информация: Первые тетради пришли на смену скрученным папирусам. На сложенном листе папируса можно было написать большее количество информации, и получалась существенная экономия, поэтому такой способ записи быстро вытеснил свитковый.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
Редкие фото императорского поезда, в котором жил и путешествовал Николай II
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Редкие фото императорского поезда, в котором жил и путешествовал Николай II

Иллюзорный мир: тайные приемы рекламной фотосъемки
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Иллюзорный мир: тайные приемы рекламной фотосъемки

Умер старейший в мире актер Норман Ллойд
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Умер старейший в мире актер Норман Ллойд

Мэрия требует 1,5 миллиона рублей с новосибирцев за бесплатное подземное овощехранилище
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой личный блог

Мэрия требует 1,5 миллиона рублей с новосибирцев за бесплатное подземное овощехранилище

Очарован Алтаем. Как карельский путешественник в алтайских горах идею для бизнеса искал
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Очарован Алтаем. Как карельский путешественник в алтайских горах идею для бизнеса искал

«Надо меньше обращать внимания»: Соловьев рассказал о слезах Бузовой на «Ледниковом периоде»
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Надо меньше обращать внимания»: Соловьев рассказал о слезах Бузовой на «Ледниковом периоде»

Российские нефтяники могут начать наращивать запасы авиакеросина
Материал, выбранный редакторами МиртесенОсновные события дня

Российские нефтяники могут начать наращивать запасы авиакеросина

Analysis: China and Russia want to vaccinate the developing world before the West. It's brought them closer than ever
Материал, выбранный редакторами МиртесенНазвание сайта

Analysis: China and Russia want to vaccinate the developing world before the West. It's brought them closer than ever

Путешественникам рассказали, как бороться с болью в теле в длинных поездках на авто
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Путешественникам рассказали, как бороться с болью в теле в длинных поездках на авто

Поздравить с Днем Победы просто Зефир в тематических чехлах для вас и ваших близких.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Поздравить с Днем Победы просто Зефир в тематических чехлах для вас и ваших близких.

Российские авиакомпании могут начать начислять бонусы за прививку от COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Российские авиакомпании могут начать начислять бонусы за прививку от COVID-19

Военные Сирии при поддержке ВКС РФ ликвидировали более 330 боевиков с 23 апреля
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Военные Сирии при поддержке ВКС РФ ликвидировали более 330 боевиков с 23 апреля

Армяне возобновили раскопки в древнем некрополе
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Армяне возобновили раскопки в древнем некрополе

Раскрыта схема работы псевдо-клиник, торгующих справками на оружие
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Раскрыта схема работы псевдо-клиник, торгующих справками на оружие

Израильская армия продолжила ракетные удары по сектору Газа
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Израильская армия продолжила ракетные удары по сектору Газа

Подозреваемого в масштабном пожаре задержали на востоке Казахстана
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Подозреваемого в масштабном пожаре задержали на востоке Казахстана

Пьяный дальнобойщик из Барнаула снёс будку на железнодорожном переезде в Екатеринбурге
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Пьяный дальнобойщик из Барнаула снёс будку на железнодорожном переезде в Екатеринбурге

The Voice Recap: The Top 9 Revealed — Did Your Favorite(s) Make the Cut?
Материал, выбранный редакторами МиртесенFace Tube is a fun name,

The Voice Recap: The Top 9 Revealed — Did Your Favorite(s) Make the Cut?

Если бы возраст актёров соответствовал возрасту их киногероев
Материал, выбранный редакторами МиртесенХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

Если бы возраст актёров соответствовал возрасту их киногероев

Массовая усталость: половина россиян призналась в переработках
Материал, выбранный редакторами Миртесенonline-buhuchet

Массовая усталость: половина россиян призналась в переработках

Эксперт по королевскому этикету раскрыла секрет Кейт Миддлтон
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Эксперт по королевскому этикету раскрыла секрет Кейт Миддлтон

Ураза-байрам 2021: когда отмечают, традиции, совершают ли жертвоприношение
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Ураза-байрам 2021: когда отмечают, традиции, совершают ли жертвоприношение

Центральная часть Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора Газа
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика как она есть

Центральная часть Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора Газа

2

Картина дня

наверх