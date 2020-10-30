Предметы интерьера, которым самое место на свалке, а не в вашей квартире

Идеальный интерьер без сучка, без задоринки бывает только на страницах глянцевых журналов. В суровой реальности жилище быстро обрастает мелочами, которые могут безнадежно испортить даже самое стильное убранство.

Любой дизайнер не раздумывая и без сожаления выбросил бы эти вещи, ведь они сводят на нет все ваши старания по обустройству красивой и уютной квартиры.

Мы внимательно изучили мнения профессионалов и составил подборку предметов, которым давно пора на покой.



1. Коврик для кухонной мойки

2. Хозяйственное ведро в качестве мусорного

3. Пластиковые наборы аксессуаров для ванной комнаты

4. Устаревшая люстра

5. Круглая кровать

6. Шторка для ванной

7. Кухонный уголок

8. Декоративный фальшкамин

9. Массивная кожаная мебель

10. Кувшин с фильтром для воды

11. Громоздкий компьютерный уголок

12. Мягкое или деревянное сиденье для унитаза

13. Ароматические свечи

14. Бюджетные или старые межкомнатные двери

15. Посуда, не предназначенная для кормления питомцев

16. Пластиковый экран под ванну

17. Пластмассовое ситечко для раковины

18. Старое компьютерное кресло

В прошлом мойки из нержавейки пользовались бешеной популярностью. К ним дополнительно докупали пластиковые коврики, которые защищали покрытие от царапин, подавляли шум и берегли посуду от сколов.Сегодня покупатели все чаще выбирают мойки из искусственного или натурального камня, которые меньше подвержены повреждениям и более эстетично смотрятся. Любителям стальных раковин дизайнеры советуют присмотреться к прозрачным коврикам из силикона, которые не так бросаются в глаза, как их устаревшие предшественники.Стоит у всех на виду, выглядит неряшливо и тоскливо. К счастью, современные дизайнерские решения добрались и до этого предмета. Специалисты уверены — зона выбрасывания отходов может быть не только практичной и функциональной, но и красивой.Еще достаточно часто встречаются в квартирах ввиду своей невысокой стоимости и доступности. Увы, но привычная многим пластиковая атрибутика только опрощает и удешевляет интерьер ванной комнаты. Не стоит забывать, что аксессуары играют в интерьере важную роль, поэтому экономить на них точно не стоит.Устаревшие люстры, бра и тусклый свет способны испортить интерьер любой комнаты. Без сожаления откажитесь от моделей, которые были в тренде 10–20 лет назад. Стильные светильники и правильное освещение могут визуально расширить пространство и сделать интерьер уютнее.Кровать круглой формы уместна далеко не в каждой спальне, занимает много пространства и требует специального постельного белья. Пора оставить в прошлом этот далеко не самый практичный предмет мебели.Полиэтиленовые пестрые шторы для ванной все никак не канут в Лету. Дизайнеры негодуют и настоятельно рекомендуют заменить их на защитные конструкции из стекла, которые выглядят стильно и дорого.Эта деталь способна вмиг вернуть вашу кухню в советское прошлое. Выглядит несовременно, громоздко и съедает драгоценное пространство. Специалисты в голос советуют рассмотреть альтернативные варианты обеденной зоны.Фальшивые элементы декора не пользуются популярностью среди дизайнеров, ведь сегодня в тренде натуральность, простота и природные материалы. Без сожаления избавляемся от пережитка прошлого в виде фальшкамина из гипсокартона и подбираем стильную альтернативу. Например, здесь.Возглавляет парад безнадежно устаревших диванов громоздкий кожаный гарнитур. Стоит чудовищно дорого, выглядит чопорно и приносит не самые комфортные ощущения во время сидения. Ко всему прочему, в условиях среднестатистических квартир смотрится нелепо и съедает ценное пространство. Кожаная мебель будет более гармонично смотреться в загородном доме или на даче.Фильтр-кувшин создает на кухне эффект визуального шума, который так не любят все дизайнеры. Можете смело избавляться от этого пережитка прошлого, ведь сегодня существуют более качественные и привлекательные на вид девайсы для очистки воды.В 90-х и 2000-х этот предмет мебели горделиво красовался в углу комнаты практически в каждой квартире. Массивные компьютерные столы с полками для хранения дисков и выдвигающимся отсеком для клавиатуры ушли в прошлое, а им на смену пришла мобильная, легкая и многофункциональная мебель.Такие сиденья не отличаются гигиеничностью, а их дизайн безнадежно устарел. Смело забываем этот «привет из 90-х», как страшный сон.Дешевые ароматические свечи не только издают резкий и приторный запах, но и выделяют в воздух вредные вещества. Лучше чуть переплатить за действительно качественный продукт, зато точно знать, что он не нанесет ущерб вашему здоровью. Отличная альтернатива — ароматический диффузор в виде интерьерных духов для дома.Двери — неотъемлемая часть интерьера, показатель статуса и дохода хозяев жилища. Профессионалы не советуют на них экономить. Ведь бюджетные модели не только проигрывают по качеству, но и делают интерьер дешевым и устаревшим.Ни одна кухня не может носить звание стильной и роскошной, если в углу стоит старое блюдце для хозяйского кота.Экран под ванну выполняет несколько основных функций: скрывает канализационные трубы и позволяет хранить различные хозяйственные мелочи. Сплошной прагматизм и никакой эстетики. Сегодня дизайнеры все чаще отдают предпочтение отдельно стоящим ваннам, которые выглядят эффектно и стильно. Ради такой красоты даже бутылки с бытовой химией можно спрятать в шкаф.Выглядит дешево и может испортить впечатление даже от самой дорогой и модной кухни. Кухонная мойка и без этого предмета изобилует привлекающими внимание мелочами, поэтому не стоит усугублять ситуацию.Со временем любое кресло деформируется, становится неудобным и выглядит, мягко говоря, уныло: ткань изнашивается, кожа трескается, а обивка проседает. Не забывайте своевременно менять то, на чем сидите, ведь уже давно доказано, что удобство работы положительно влияет на ее качество. Не экономьте на своем комфорте, и тогда спина, шея и некоторые другие части тела точно скажут вам «спасибо».А какие вещи из этого списка есть у вас дома? Готовы ли вы с ними расстаться?