15 возможностей обычных предметов, которые упростят выполнение ежедневных действий

1. Идеальный способ очистки апельсина

Очищение апельсина может стать приятным занятием с красивым результатом. | Фото: boredpanda.com.

2. Кодовые цифры на косметических средствах

Эти маленькие коды на обратной стороне косметических средств говорят о сроке годности открытого продукта. | Фото: tastefullyoffensive.com.

3. Кристальная чистота одним нажатием пальца

Остается лишь налить теплой воды, добавить моющего средства и включить двигатель электроприбора. | Фото: doanhnghieptiepthi.vn.

4. Равномерный разогрев еды в микроволновой печи

Вот таким образом можно более эффективно нагреть еду. | Фото: boredpanda.com.

5. Как аккуратно вылить молоко или сок из картонного пакета

Картонную упаковку с жидкостью лучше держать так. | Фото: onashem.mediasole.ru.

6. Как ускорить процесс охлаждения пива или газировки

Маленькая хитрость с мокрым бумажным полотенцем поможет охладить напитки в считанные минуты. | Фото: tastefullyoffensive.com.

7. Как достать лишь одно драже Tic Tac из контейнера

Вот так нужно держать контейнер Tic Tac, чтобы достать лишь одно драже. | Фото: onashem.mediasole.ru.

8. Использование нижнего ящика газовой плиты не по назначению

Этот ящик не для хранения сковородок и кастрюль. | Фото: deshevaya-mebel.ru.

9. Как следить за болтами и деталями при самостоятельной сборке мебели

Как следить за болтами и шурупами при сборке новенькой мебели. | Фото: newsworld.hatenablog.jp.

10. Как защитить дверь вашего автомобиля от царапин в гараже

Поролоновый ограничитель поможет сохранить в целости и сохранности ваш автомобиль. | Фото: tastefullyoffensive.com.

11. Как зафиксировать фольгу в коробке

Найдите по бокам коробки надежные фиксаторы для рулона с фольгой. | Фото: boredpanda.com.

12. Многофункциональная зубная нить

Зубная нить поможет тонко нарезать мягкие сыры. | Фото: boredpanda.com.

Для нарезки теста идеально подойдет зубная нить. | Фото: food-hacks.wonderhowto.com.

13. Нашивки с прорезями на рюкзаках

Нашивка с прорезями на рюкзаке служит креплением для переноски крупногабаритных вещей. | Фото: boredpanda.com.

14. Как избежать спящего режима в нужный момент

С помощью механических часов можно избежать спящего режима на компьютере или ноутбуке. | Фото: sympa-sympa.com.

15. Петли на тележках супермаркетов

Петли на тележках супермаркетов можно использовать с пользой. | Фото: boredpanda.com.