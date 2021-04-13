15 возможностей обычных предметов, которые упростят выполнение ежедневных действий

Ежедневно мы не задумываясь используем десятки предметов, и действия эти доведены до автоматизма. А ведь функционал некоторых предметов гораздо шире, чем мы привыкли думать. В этом материале собрано 15 функций бытовых предметов, которые упростят выполнение привычных действий.
1. Идеальный способ очистки апельсина
Очищение апельсина может стать приятным занятием с красивым результатом. | Фото: boredpanda.com.
Все любят кушать апельсин, но как подумаешь, что его придется чистить, то охота отведать сочный кисло-сладкий цитрус у большинства отпадает. А зря! Если срезать верх и низ ягоды (да-да, ягоды!), а затем сделать разрез на боку апельсина, он развернется в красивую и аппетитную линию оранжевых долек. Так же можно очистить и мандарин.
2. Кодовые цифры на косметических средствах
Эти маленькие коды на обратной стороне косметических средств говорят о сроке годности открытого продукта. | Фото: tastefullyoffensive.com.
Покупая крем для лица, рук или тела мы в лучшем случае читаем его состав и срок годности. Хотя стоит повнимательней посмотреть на обратную сторону коробочки с косметическими средствами, как можно заметить загадочные цифры: 6M, 12 или 24M. Эти коды означают срок службы продукта после открытия. Производитель позаботился о том, чтобы мы не пользовались кремом, который потерял полезные свойства и может вызвать негативный эффект.
3. Кристальная чистота одним нажатием пальца
Остается лишь налить теплой воды, добавить моющего средства и включить двигатель электроприбора. | Фото: doanhnghieptiepthi.vn.
Блендер – идеальный помощник на любой кухне. Но вот очистка ножей, находящихся глубоко в узкой чаще - испытание для хозяек. Но не все так грустно, когда знаешь одну хитрость. Стоит лишь налить в чашу теплой воды, капнуть немного моющего средства и нажать на кнопку «старт». Несколько секунд - и емкость будет чистой, остается лишь ее хорошенько сполоснуть и высушить.
4. Равномерный разогрев еды в микроволновой печи
Вот таким образом можно более эффективно нагреть еду. | Фото: boredpanda.com.
При разогреве пищи в микроволновой печи оставьте по центру тарелки пустое место. Такое расположение еды обеспечит равномерный нагрев.
5. Как аккуратно вылить молоко или сок из картонного пакета
Картонную упаковку с жидкостью лучше держать так. | Фото: onashem.mediasole.ru.
Наливая в чашку сок, молоко, сливки или еще что-нибудь вкусненькое попробуйте сделать эксперимент. Открыв упаковку, возьмите ее так, чтобы отверстие было вверху, а не внизу, и начинайте выливать содержимое в стакан. Авторы Novate.ru обещают, что эта хитрость избавит ваш стол от брызг, ведь при опустошении картонного пакета именно таким образом воздух вытесняет жидкость более плавно.
6. Как ускорить процесс охлаждения пива или газировки
Маленькая хитрость с мокрым бумажным полотенцем поможет охладить напитки в считанные минуты. | Фото: tastefullyoffensive.com.
Если вы относитесь к тем людям, которые всегда забывают вовремя охлаждать напитки и вытаскивать их из морозильной камеры, то этот способ упростит жизнь и сбережет агрегат. Чтобы буквально через 10-15 минут наслаждаться прохладительными напитками, обверните бутылку бумажным полотенцем, намочите его и поставьте в морозилку.
Важно: Будьте готовы к тому, что если бутылка стеклянная, то через пару часов ее может попросту разорвать в морозильной камере. Так что не стоит забывать подобную тару при низких температурах.
7. Как достать лишь одно драже Tic Tac из контейнера
Вот так нужно держать контейнер Tic Tac, чтобы достать лишь одно драже. | Фото: onashem.mediasole.ru.
Разработчики упаковок и контейнеров предусматривают дозированную подачу продукта, но не многие из нас знают, как это сделать. Например, чтобы достать только одно драже Tic Tac, нужно перевернуть коробочку на бок, и тогда внутри крышки, в специальном отсеке, окажется единственная освежающая конфетка.
8. Использование нижнего ящика газовой плиты не по назначению
Этот ящик не для хранения сковородок и кастрюль. | Фото: deshevaya-mebel.ru.
Выдвижной ящик в полноразмерной газовой плите большинство хозяек используют для хранения кастрюль, сковородок или различных мелочей, которые нужны не очень часто. Хотя разработчики этой чудо-техники придумали ее совсем не для этого. Оказывается, ящик создан для того, чтобы в нем держать готовые горячие блюда, в нем они дольше остаются теплыми без риска подгореть или подсохнуть. Такое себе подобие русской печи в современной квартире.
9. Как следить за болтами и деталями при самостоятельной сборке мебели
Как следить за болтами и шурупами при сборке новенькой мебели. | Фото: newsworld.hatenablog.jp.
Большая часть мебели «собери сам» доставляется счастливому владельцу в упаковке, в которой зачастую бывает пластина-другая из пенопласта. Именно он станет идеальным органайзером, в который без проблем можно воткнуть все болты, шурупы и мелкие детали, чтобы не растерять в процессе сборки.
10. Как защитить дверь вашего автомобиля от царапин в гараже
Поролоновый ограничитель поможет сохранить в целости и сохранности ваш автомобиль. | Фото: tastefullyoffensive.com.
Если вы владелец узкого гаража и каждый раз при въезде/выезде рискуете поцарапать дверь своего любимого автомобиля, то стоит закрепить поролон в самых опасных местах.
11. Как зафиксировать фольгу в коробке
Найдите по бокам коробки надежные фиксаторы для рулона с фольгой. | Фото: boredpanda.com.
Все знают, как сложно удержать рулон фольги в упаковке. Но это от того, что мы никогда не читаем информацию от производителя, а он предусмотрел очень полезную функцию держателя с помощью самой коробки. Оказывается, если присмотреться к упаковке, то можно найти надпись и прорезные «ушки» на ее боках. Остается лишь с усилием нажать на них, и они будут удерживать рулон на месте.
12. Многофункциональная зубная нить
Зубная нить поможет тонко нарезать мягкие сыры. | Фото: boredpanda.com.
Для нарезки теста идеально подойдет зубная нить. | Фото: food-hacks.wonderhowto.com.
Как известно, зубная нить очень крепкая, поэтому ее часто используют не по предназначению. Любители печь и готовить кулинарные изыски частенько применяют ее для нарезки мягких сыров, рулетов, кексов и различных тортов.
13. Нашивки с прорезями на рюкзаках
Нашивка с прорезями на рюкзаке служит креплением для переноски крупногабаритных вещей. | Фото: boredpanda.com.
На туристических рюкзаках можно наблюдать довольно симпатичные нашивки из плотной ткани, на которых имеются две прорези. Те, кто часто отправляется в походы, точно понимает для чего они нужны, ну а простым обывателям пора узнать, что эта заплатка служит креплением для переноски крупных предметов.
14. Как избежать спящего режима в нужный момент
С помощью механических часов можно избежать спящего режима на компьютере или ноутбуке. | Фото: sympa-sympa.com.
Если вам нужно отойти от компьютера, но нельзя допустить, чтобы он уходил в спящий режим, следует поместить лазерную мышь на механические часы. Устройство будет считывать тиканье секундной стрелки и сможет поддерживать ваш компьютер в активном режиме.
15. Петли на тележках супермаркетов
Петли на тележках супермаркетов можно использовать с пользой. | Фото: boredpanda.com.
Мало кто из нас вообще замечал, что на тележках в супермаркетах вообще есть петли. Оказывается, их предусмотрели для расположения хрупкого товара и тех покупок, которые лучше держать в вертикальном положении. Также они пригодятся в тех случаях, когда идет закупка большого количества продуктов.
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