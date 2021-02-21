Идеальный горячий напиток: 7 советов, которые помогут взбить молоко без машины

Горячий напиток, который сводит с ума.
Вкусный, красивый и изумительно пахнущий кофе можно вполне приготовить и без кофемашины. Домашние способы готовки ничем не хуже автоматических или тех, что используют в кофейнях. Novate.ru предлагает 4 простых способа, которые помогут взбить молоко без кофемашины, и еще несколько полезных лайфхаков, делающих чашечку кофе идеальной.
1. Как взбить молоко без кофемашины?
Добиться идеального результата в приготовлении кофе с молоком можно и без кофемашины. /Фото: hotline.ua
Кофемашина — бесспорно полезный инструмент для создания вкусного напитка. Однако зачастую они стоят очень дорого и за ними сложно ухаживать в домашних условиях, потому что, выпивая даже небольшое количество напитка, приходится часто мыть и чистить устройство. А еще кофемашины занимают достаточно много свободного пространства на столешнице, что особенно плохо для кухонь с ограниченной площадью. К счастью, есть несколько простых способов, которые помогут пить горячий шоколад и кофе с взбитым молоком в домашних условиях и без лишних трат. Для этого можно использовать электрический венчик, френч-пресс, взбивающую палочку или простую банку, найти которую можно в любом доме.
2. Венчик и плита
Легкое и воздушное молоко для вкусного горячего напитка. /Фото: youtube.com
Этот способ поможет сделать идеально вкусную пену для ароматной чашечки кофе. Для начала наливаем молоко в кастрюлю и ставим его на средний огонь. Электрическим венчиком начинаем взбивать, выполняя круговые движения, на протяжении 2-5 минут. Если молока не сильно много, можно наклонить кастрюлю, чтобы молоко было удобнее взбивать. Снимаем емкость с огня, когда молоко станет теплым и воздушным. С помощью электрического венчика и медленного подогрева молока получаются очень легкие и воздушные облачка пены.
3. Френч-пресс
Густые облачка пены идеально дополнят горячий напиток в холодное время года. /Фото: youtube.com
Сначала наливаем во френч-пресс холодное молоко, чтобы его было меньше половины. Используя поршень отжима, делаем поступательные движения вверх и вниз, пока молоко не станет густым и пенистым. После этого полученную пену можно подогреть в микроволновой печи на протяжении 30 секунд. Если за это время молоко не подогреется, его следует включать еще на 10 секунд, раз за разом, пока температура не станет подходящей. Альтернативный подогрев выполняется посредством водяной бани. Применение френч-пресса обеспечивает насыщенные, бархатистые, кремовые слои пенки, более плотные, чем при использовании других методов.
4. Электрический взбиватель молока
Получится легкая и рыхлая пенка, которая частично смешивается с основным напитком. /Фото: youtube.com
Электрический взбиватель молока — компактное и недорогое приспособление, которое пригодится на любой кухне. Работает оно от батареек, поэтому отличается удобством и мобильностью. С его помощью можно получить легкую, воздушную пену с меньшей плотностью и насыщенностью, чем обеспечивают другие методы. Для этого нужно налить молоко в подходящую емкость и делать круговые движения взбивателем, погружая его насадку не более, чем на половину. Спустя минуту, взбиватель нужно погрузить ниже, и с этого момента не допускать того, чтобы наконечник появлялся над молоком. Взбивать таким образом необходимо 3 минуты. После этого подогреваем молоко в микроволновой печи полминуты, при необходимости добавляем еще по 10 секунд, пока оно не станет теплым.
5. Метод в банке
С такой простой пенкой также получается отличный напиток. /Фото: youtube.com
Сделать себе пенку на кофе можно и без использования специального инвентаря. Для этого достаточно взять простую стеклянную банку. В нее наливаем холодное молоко, которое заполняет только треть. Далее плотно закрываем банку крышкой и встряхиваем ее на протяжении 30 секунд, этого обычно достаточно, чтобы образовалась жидкая и ровная, но все же приятная пенка. После этого ее следует подогреть в микроволновой печи.
6. Температура молока
Чтобы обеспечить превосходный результат качества кафе, нужно и молоко правильно выбирать. /Фото: images.wallpaperscraft.com
Чтобы получить идеальный горячий напиток, важно не только использовать правильные приспособления, но и продукты. Например, от температуры молока тоже очень многое зависит. Холодное молоко взбивается лучше, чем теплое. Это связано с тем, что белки молока более стабильны в холодном состоянии, что позволяет воздуху легче задерживаться в пузырьках.
Интересная информация: Считается, что родина кофейного дерева находится в Эфиопии. Мировую известность популярному сейчас напитку обеспечили в Йемене, где научились выращивать кофейные деревья. В XV веке зерна начали продавать в страны Среднего и Ближнего востока. И только спустя 200 лет Йемен был полноправным владельцем кофейного рынка, а затем продукт появился в Азии и других странах.
7. Жирность молока
При выборе молока для пенки стоит обратить внимание на его жирность. /Фото: 1zoom.me
Жирность молока также влияет на качество пены. Молоко с высоким содержанием жира создает более насыщенную пену с большей плотностью, а молоко с более низким содержанием жира обеспечивает более воздушную пену в большем количестве. Выбор молока полностью зависит от индивидуальных предпочтений.
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