Идеальный горячий напиток: 7 советов, которые помогут взбить молоко без машины

Горячий напиток, который сводит с ума.

1. Как взбить молоко без кофемашины?

Добиться идеального результата в приготовлении кофе с молоком можно и без кофемашины. /Фото: hotline.ua

2. Венчик и плита

/Фото: youtube.com Легкое и воздушное молоко для вкусного горячего напитка./Фото: youtube.com

3. Френч-пресс

Густые облачка пены идеально дополнят горячий напиток в холодное время года. /Фото: youtube.com

4. Электрический взбиватель молока

Получится легкая и рыхлая пенка, которая частично смешивается с основным напитком. /Фото: youtube.com

5. Метод в банке

С такой простой пенкой также получается отличный напиток. /Фото: youtube.com

6. Температура молока

Чтобы обеспечить превосходный результат качества кафе, нужно и молоко правильно выбирать. /Фото: images.wallpaperscraft.com

7. Жирность молока

При выборе молока для пенки стоит обратить внимание на его жирность. /Фото: 1zoom.me