9 вкуснейших бутербродов без хлеба

Чтобы привести себя в форму и разнообразить свою диету, полезно иногда отказываться от хлеба. Однако это не значит, что нужно и вовсе перестать делать сэндвичи, ведь их можно готовить из чего-нибудь полезного, но не менее вкусного!
9 лучших рецептов бутербродов, которые наполнят ваш организм полезными витаминами и микроэлементами.
Лосось на листке салата
Это изумительное блюдо не только насыщает организм необыкновенно полезными омега-3 жирными кислотами, но и надолго избавляет от чувства голода.
Сэндвич из болгарского перца
Роль булочки в этом овощном бутерброде выполняет перец. Если хотите, чтобы получилось не только вкусно, но и сытно, — фантазируйте с разнообразием ингредиентов. Наш вариант — сыр, шпинат и кусочек авокадо.
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Диетическая палеобулочка из сладкого картофеля
Диета палео приобретает все большую популярность. Если совсем коротко изложить ее суть, то употреблять в пищу стоит только те продукты, которыми питались наши предки в период палеолита. Сладкий картофель как раз один из таких.
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Сэндвич из баклажанов на гриле
Для того чтобы по достоинству оценить вкус и аромат этого овощного сэндвича — обжарьте на гриле баклажан с обеих сторон и сделайте начинку из тех ингредиентов, которые вам больше всего нравятся. Например, из помидоров, грибов, кабачков и листьев салата.
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Блинчики из тапиоки
Тапиока — это зернистый крахмалистый продукт, который богат клетчаткой и незаменимыми жирными кислотами, но не содержит глютен. Блинчики из тапиоки — блюдо не совсем привычное, но очень вкусное.
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Лепешки из муки подорожника или других трав
Лепешки из такой «дикой» муки получаются с воздушным пикантным оттенком, нежно-зеленого цвета. Их можно есть как хлеб, подавать к мясу, овощам или рису.
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Бутерброд из огурца
Это не совсем привычное блюдо отлично утоляет не только голод, но и жажду. Разрежьте огурец пополам и удалите сердцевину. Когда такая «подводная лодка» будет готова — смело начиняйте ее любимыми ингредиентами и наслаждайтесь необычайно сочным вкусом!
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Гамбургер из помидоров
Принцип приготовления такой же, как и у сэндвичей. Выберите любую начинку, скрепите зубочисткой или шпажкой половинки помидора и наслаждайтесь ароматным овощным бутербродом.
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Бутерброд из грибов шиитаке
Шиитаке считаются символом молодости и долголетия. А в сочетании с овощами и зеленью — это настоящая витаминная бомба! Благодаря такому бутерброду вы не только укрепите организм, но и станете на шаг ближе к купальнику своей мечты.
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Мы не призываем полностью отказываться от хлеба, однако, если вы периодически будете делать себе такие бутерброды, вы заметите, как улучшается ваше общее самочувствие, а заодно и фигуру приведете в порядок.
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