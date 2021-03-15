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Почему стоит класть теннисные мячи в стиральную машину: 3 причины


Почему стоит класть теннисные мячи в стиральную машину: 3 причины


Чтобы улучшить качество стирки, многие используют различные хитрости. Среди них и применение теннисных мячиков в количестве трех штук. На первый взгляд от них нет никакой пользы, но на самом деле эти мячики выполняют три значимые функции.

Теннисные мячики выполняют три значимые функции в процессе стирки в стиральной машине / Фото: xclean.info

Теннисные мячики выполняют три значимые функции в процессе стирки в стиральной машине / Фото: xclean.info

 

1. Убирают складки и статическое электричество


Мячики для тенниса не дают белью слипаться во время стирки, исключая образование заломов и складок / Фото: weallgetdressed.com

Мячики для тенниса не дают белью слипаться во время стирки, исключая образование заломов и складок / Фото: weallgetdressed.com

 

Благодаря шарикам этот эффект нейтрализуется во время сушки изделий. А так как они регулярно при стирке как бы «перемешивают» вещи, то последние не слипаются, что исключает появление на них всем хорошо знакомых складок. Большинство изделий после такой стирки можно и не гладить. После того, как одежда высохнет традиционным способом, ее просто можно снимать и надевать.
После стирки с мячиками белье можно высушить традиционным способом и не гладить / Фото: shkolagolova.ru

После стирки с мячиками белье можно высушить традиционным способом и не гладить / Фото: shkolagolova.ru

 

2. Размешивают стиральный порошок


Моющее средство хорошо перемешивается в барабане и не оставляет белых следов и разводов / Фото: irecommend.ru

Моющее средство хорошо перемешивается в барабане и не оставляет белых следов и разводов / Фото: irecommend.ru

 

Не только вещи в процессе стирки «перемешиваются» в барабане мячиками, но и стиральный порошок тоже.
Таким образом, исключается образование на изделиях разводов и пятен белого цвета.

3. Не дают сбиваться наполнителю


Теннисные мячики не дают одеялам, подушкам и пуховикам сбиваться во время стирки в машинке / Фото: podushka.com.ua

Теннисные мячики не дают одеялам, подушкам и пуховикам сбиваться во время стирки в машинке / Фото: podushka.com.ua

 

В стиральных машинах стирают не только обычную одежду, постельные принадлежности, белье, но и более крупные изделия типа одеял, пуховиков. Наполнитель во время стирки скатывается, образуются комки. Изделие становится непригодным к дальнейшему использованию. Если же стирать с теннисными мячиками, наполнитель останется в изначальном состоянии.
Современные производители предлагают разнообразные варианты аналогов мячиков для тенниса / Фото: domovei.com

Современные производители предлагают разнообразные варианты аналогов мячиков для тенниса / Фото: domovei.com

 

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Почему стоит класть теннисные мячи в стиральную машину: 3 причины

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Почему стоит класть теннисные мячи в стиральную машину: 3 причиныПодписаться на мой Instagram
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