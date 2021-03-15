Почему стоит класть теннисные мячи в стиральную машину: 3 причины

Теннисные мячики выполняют три значимые функции в процессе стирки в стиральной машине / Фото: xclean.info

1. Убирают складки и статическое электричество

Мячики для тенниса не дают белью слипаться во время стирки, исключая образование заломов и складок / Фото: weallgetdressed.com

После стирки с мячиками белье можно высушить традиционным способом и не гладить / Фото: shkolagolova.ru

2. Размешивают стиральный порошок

Моющее средство хорошо перемешивается в барабане и не оставляет белых следов и разводов / Фото: irecommend.ru

3. Не дают сбиваться наполнителю

Теннисные мячики не дают одеялам, подушкам и пуховикам сбиваться во время стирки в машинке / Фото: podushka.com.ua

Современные производители предлагают разнообразные варианты аналогов мячиков для тенниса / Фото: domovei.com