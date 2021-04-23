Были ли советские подлодки причастны к исчезновению корабля, или Пропавший экипаж «Джойиты»

По миру ходит множество легенд о кораблях-призраках, чьи экипажи бесследно исчезли в морских пучинах. «Летучие голландцы» периодически выносит течением на мели, выбрасывает штормовым ветром на скалы, а иногда они и вовсе сталкиваются с идущими в ночи судами. В 1955-м в Тихом океане обнаружили корабль «Джойита», с борта которого бесследно исчезли команда, пассажиры и даже груз. В случившемся обвиняли советских подводников, японских пиратов и даже наркоторговцев. И хотя официальная версия оказалась прозаичнее, кое-какие детали не кажутся обоснованными и сегодня.
От голливудской яхты до рыболовецкой лодки
Найденные корабли-призраки. /Фото: i.ytimg.com
«Джойиту» построили в 1931-м по инициативе голливудского режиссера Р. Уэста. На тот момент судно соответствовало уровню роскошной яхты с кедровой обшивкой, изысканной тиковой отделкой и инновационным оборудованием. Через несколько лет на яхте при загадочных обстоятельствах погибла любовница Уэста, и он от греха подальше продал судно Милтону Бэкону. В октябре 1941-го, незадолго до боестолкновения на Перл-Харборе, «Джойита» стала военным катером, охранявшим Гавайи.
После Второй мировой корабль приобрела и переоборудовала рыболовецкая компания. В целях безопасности при частых выходах в открытые воды, «Джойиту» полностью облицевали пробкой, что сделало небольшое судно практически непотопляемым. В 1952-м экс-яхта снова сменила владельца, которым стала Катарина Луомала, а фактически – ее любовник капитан Томас Миллера. Бывалый морской волк Миллер не особо преуспел в рыбной ловле и практически обанкротился после экспедиций, застряв без денег на Самоа. «Джойита» настойчиво требовала текущего ремонта и замены вышедших из строя узлов. От предложений о продаже яхты капитан отказывался.
Пропажа и подозрительная находка
Корабль продолжал держаться на плаву спустя 5 недель поисков. /Фото: avatars.mds.yandex.net
На рассвете 3 октября 1955-го «Джойита» отошла из гавани Самоа в направлении Токелау (450 км или 2 дня хода). На борту находились 16 членов экипажа и до десятка пассажиров. Попутно экс-яхта захватила в качестве груза медикаменты, пустые нефтяные бочки, дрова и продукты питания. Поездку инициировал чиновник Роджер Пирлесс, которому необходимо было добраться до места своего нового назначения. В Токелау судно к назначенному времени не прибыло. Поиски корабля оказывались безуспешными. И через 5 недель, когда поисковики уже готовы были сдаться, «Джойита» нашлась.
Корабль отклонился от маршрута на целую тысячу километров, кардинально сменив северное направление на юго-западное. Дрейфующее судно было наполнено водой, но продолжало держаться на плаву благодаря пробковой обшивке. Однако ни людей, ни груза, ни спасательных жилетов на борту не оказалось. Такие обстоятельства сразу же породили разговоры про очередной корабль-призрак.
Заметки расследования
Обнаруженный корабль-призрак возле Кубы. /Фото: discover24.ru
По оставшемуся количеству топлива в баках заключили, что двигатель остановился примерно спустя 40 часов с начала путешествия. За этом промежуток времени «Джойита» должна была находиться в 50 километрах от предполагаемого места прибытия. Тысяча километров по смененному курсу преодолевалась уже с заглушенным мотором на волнах и подводных течениях. Исходя из положения выключателей, «Джойита» утратила «дееспособность» в темное время суток. Было понятно, что кто-то включил бортовую радиостанцию, но подвела неисправная электроника.
Все указывало на то, что люди исчезли с борта практически сразу. Запасы еды в холодильниках и питьевая вода оставались нетронутыми. На судне не удалось обнаружить ни одной записки или послания, что наталкивает на мысль о спешке покинуть борт. Но даже если предположить, что судно по какой-то аварийной причине вышло из строя, действия экипажа корабля вызывают вопросы. Свойства пробковой обшивки «Джойиты» были хорошо известны капитану, потому оставалось только гадать, что могло заставить людей спуститься на воду на плотах.
Версии и выводы
«Хатсон», исчезнувший в США в 1901 году. /Фото: s3.nat-geo.ru
Версией гибели «Джойиты» номер один было мнение моряков с «Тувалу», которые считали, что экс-яхта столкнулась с другим судном. Но детальное изучение корпуса при отсутствующих следах повреждения отмело такие предположения. Тем временем жители Фиджи выдвигали самые неправдоподобные теории. В пропаже людей с корабля обвиняли и советских подводных шпионов, и японских пиратов. Британский таблоид и вовсе допустил, что в трюме перевозились наркотики, которые были похищены вместе со свидетелями. Не снимали со счетов и естественные природные причины, к примеру, огромную волну, смерч или извержение подводного вулкана.
По результатам расследований официальной комиссии была предложена прозаичная, но самая уверенная версия. Вероятная причина инцидента - неисправная охладительная трубка, сквозь которую вода полилась в трюм. Имевшиеся помпы не справлялись с откачкой такого объема воды, провалились и попытки заделать течь. Пробка уверенно держала судно на воде, но люди почему-то покинули его на плотах, после чего погибли. На плотах, которыми оснащалась «Джойита», умещались от силы десять человек. Остальные, скорее всего, вынуждены были плыть в воде, держась за веревки. Течение ожидаемо унесло их от судна, и люди остались посреди океана без пищи, пресной воды и связи с сушей. Скорее всего часть умерли от жажды и голода, других настигли акулы. В ходе поисковой операции к берегу прибились обрывки спасательных жилетов с отверстиями от акульих зубов.
Капитан Миллер знал об одном только исправном двигателе из всех имеющихся, не работающей радиостанции и отсутствующей вместительной шлюпке, но от безденежья рискнул заработать. Непонятно другое: он не мог не понимать, что выжить на плоту шансов многократно меньше, чем оставаться на непотопляемом судне. Были подозрения, что в момент хлынувшей в трюм воды Миллер был серьезно травмирован или вовсе пребывал без сознания. На борту были обнаружены разбросанные медикаменты из аптечки и следы крови. Так что точка в этом вопросе так и не стоит.
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