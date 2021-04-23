Были ли советские подлодки причастны к исчезновению корабля, или Пропавший экипаж «Джойиты»

Фетисов негативно отозвался о замене гимна России на ОИ музыкой Чайковского

Я уже говорил, что гимн заменить нельзя ничем. Поэтому в чем здесь хорошая новость, что нам разрешили композицию Чайковского на ОИ? Гимн ...