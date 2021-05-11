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5 достижений науки и техники, которые изобретены тысячи лет назад, а мы по-прежнему ими пользуемся


5 достижений науки и техники, которые изобретены тысячи лет назад, а мы по-прежнему ими пользуемся

Сегодня человечество пользуется огромным количеством технологий и изобретений. Некоторые появились сравнительно недавно, другие освоены не одно столетие назад. Однако бывает так, что, даже зная про древность какого-либо шедевра науки или техники, мы не до конца осознаем, как давно им владеет человек. Вашему вниманию 5 изобретений, которыми мы пользуемся и сегодня, а они придуманы тысячи лет назад

1. Пластическая хирургия


Пластика была в ходу еще в древней Индии. /Фото: slideplayer.com

Пластика была в ходу еще в древней Индии. /Фото: slideplayer.com

 

В это довольно трудно поверить, однако популярные сегодня пластические операции берут свое начало около двух с половиной тысяч лет назад. Собственно термин - «пластика» в контексте данного типа хирургии походит от греческого слова plastikos, что означает «форма». А первый дошедший до нас задокументированный эпизод пластической операции относится примерно к 600 году до нашей эры, когда индийский хирург Сушрута составил рекомендации о том, как восстановить ампутированный нос. Несмотря на то, что это кажется довольно фантастическим, но операция по ринопластике была популярна еще с таких древних времен, когда единственной анестезией могла стать дурманящая трава.

2. Полуавтоматический арбалет


Древнейшая оружейная технология, которая оставалась неизменной тысячелетиями. /Фото: wp.com

Древнейшая оружейная технология, которая оставалась неизменной тысячелетиями.
/Фото: wp.com

 

У большинства из нас такой вид оружия, как полуавтоматический арбалет, ассоциируется, не ранее, с периодом Средневековья, хоть и позднего. Однако на самом деле их первые прототипы использовались воинами больше двух тысяч лет назад. Было это в Китае, в период существования на его территории государства Чу (с 475 г. до н.э. по 221 г. до н.э.), там был создан многозарядный арбалет с болтовым затвором. Материалом для него послужило тутовое дерево, а стрелял арбалет стрелами без оперения. Несмотря на то, что со временем параллельно и в других странах создавалось и модернизировалось оружие подобного типа, в Китае продолжали оставаться большими поклонниками именно древнего варианта конструкции - настолько, что такие арбалеты активно применялись вплоть до восстания боксеров 19 века.

3. Глубокое нефтяное бурение


Схема китайской буровой установки. /Фото: oyla.xyz

Схема китайской буровой установки. /Фото: oyla.xyz

 

Любой, кто интересовался историей «черного золота», знает, что впервые нефтяную скважину пробурили в Америке в 1859 году в Пенсильвании. Именно поэтому кажется, что и сама технология также относительно нова. Вот только это не так, а первые ее вариации были зарегистрированы в Китае примерно в 327 году нашей эры. Справедливости ради, следует подчеркнуть, что глубина эта сегодня покажется довольно скромной - около 240 метров, но тогда это был прорыв.

При этом в качестве основного материала для бурильной установки выбирался обычные бамбуковые шесты - именно ними собирали ши ю («каменного масла»). Таким же способом добывался и природный газ - об этом писал даже Конфуций. А вот позже китайцы смогли опробовать еще один способ добычи - с помощью ударно-буровой установки, где уже использовалось долото.

4 Микроскоп


Мельчайшие частицы изучали еще 4 тысячи лет назад. /Фото: terraoko.com

Мельчайшие частицы изучали еще 4 тысячи лет назад. /Фото: terraoko.com

 

Дискуссии о том, кого считать изобретателем микроскопа, ведутся до сих пор.
Однако сегодня наиболее древней версией появления данного прибора считаются свидетельства, датируемые примерно 2000 годом до нашей эры - тогда мелкие образцы исследовали при помощью трубки с водой, а регулировка увеличения осуществлялась за счет изменения количества воды в ней. Несмотря на внешнюю несуразность, сохранившиеся источники утверждают, что такой микроскоп был способен увеличить объект в 150 раз.

5. Дамасская сталь


Технология выплавки стали настолько же древняя, насколько и таинственная. /Фото: regionvtormet.ru

Технология выплавки стали настолько же древняя, насколько и таинственная. /Фото: regionvtormet.ru

 

Уникальнейшая технология выплавки стали всегда слыла очень древней, однако последние исследования показали, впервые меч из нее был выкован намного раньше, чем предполагалось до этого. Так, если в Европе о дамасской стали узнали в 11 веке после столкновений с воинами Ближнего Востока, то первые свидетельства ее использования - еще на шесть столетий древнее. При этом секрет ее производства и причины, почему она такая прочная, не могли разгадать едва ли не до начала прошлого века. А сегодня ученые могут точно утверждать, что все дело в углеродных нанотрубках, вот только первым изобретателям стали о них было невдомек.

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5 достижений науки и техники, которые изобретены тысячи лет назад, а мы по-прежнему ими пользуемся

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