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17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Всем известно, что не следует водить машину и разговаривать по телефону одновременно; или что, в случае пожара, следует бросать все и в первую очередь спасаться самому. Но жизнь настолько разнообразна, что все время подкидывает нам новые и новые нестандартные ситуации, на которые нужно быстро реагировать.

Вот несколько отличных советов и фактов от пользователей популярного в сети проекта Quora. Внимание: эти знания могут спасти вам жизнь!

1) Наш мозг не в состоянии контролировать ходьбу и использование смартфона, так что вам придется выбирать


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь


Все мы уже имеем привычку делать те или иные действия на ходу. Но, в отличие от, например, жевания жвачки, многие действия никак не могут полноценно сочетаться с ходьбой. Так, использование смартфона на ходу — не такая уж хорошая идея. Мурад Шага утверждает, что для того, чтобы одновременно идти и использовать смартфон, мозг тратит очень много энергии. Такое когнитивное напряжение ведет к, так называемой, слепоте, вызванной недостатком внимания. В результате, вы вполне себе можете заметить саму машину, но не обратите внимания на то, что она со всей скорости мчится на вас.

2) Правильная настройка зеркал заднего вида


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Это действие займет у вас около 5 минут, жизненно важных 5 минут.
Кристен Раш утверждает, что если вы отрегулируете зеркала заднего вида так, чтобы едва видеть края собственного автомобиля, вы значительно сократите слепые зоны, что позволит вам лучше ориентироваться на дороге.

3) Тепло быстрее уходит через жидкость, чем через газ, так что старайтесь не мокнуть почём зря


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Есть прямая зависимость между влажностью и холодом, уверен инженер Ян Лавойе. Если вы не хотите замерзнуть зимой, выбирайте теплую одежду из шерсти, а не из хлопка. Последний впитывает любую влагу и становится отличным проводником для тепла, исходящего от вашего тела. Шерсть же хуже впитывает влагу, а, следовательно, лучше удерживает тепло.

4) Не стоит есть снег, чтобы утолить жажду


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Точнее вы можете это сделать, но только в крайнем случае. Дело в том, что организму требуется очень много энергии для преобразования вещества из одного агрегатного состояния в другое. Таким образом, мы теряем больше, чем получаем. Исключением могут быть, разве что, вторые или третьи сутки без воды.

5) Не торопитесь надувать спасательный жилет, если ваш самолет вынужден совершить экстренную посадку на воду


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Алвин Йип предупреждает, что если вы надуете жилет сразу же, вам будет значительно сложнее протиснуться к аварийному выходу самолета. Еще больше трудностей возникнет, если к тому моменту, когда вы будете пробираться к заветному выходу, самолет уже будет наполнен водой: вы пробовали плавать в спасательном жилете? Очень непродуктивно, не так ли? Все в чем может помочь спасательный жилет — держаться на воде. Так что Алвин рекомендует сначала добраться до выхода и только потом надуть жилет.

6) Если вы потерялись и находитесь на возвышенности — идите вниз. Так вы повысите свои шансы на спасение


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Эрнест Адамс приводит следующие доводы в пользу своего утверждения: поселения обычно располагаются вблизи водных артерий, а реки обычно текут вниз с возвышенности. Таким образом, спускаясь вниз, вы увеличиваете свои шансы встретить другого человека и попросить о помощи. Адамс также приводит в пример историю Джулианы Коепке, выжившей после крушения самолета в 1971 году. Она проплыла на плоту 9 дней пока не нашла укрытие. Спустя несколько часов её нашли.

17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Похожий совет дает и Джон Миксон. Если вы заблудились в горах, найдите забор или ручей — рано или поздно вы выйдете к поселению.

7) Приём Хеймлиха можно осуществить самостоятельно в качестве самопомощи


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Оказывается, нам совсем не нужен другой человек, чтобы помочь извлечь кусок пищи, застрявший в горле. Всем известный прием Хейлимха может быть выполнен в рамках самопомощи. Итак:

Сжимаете сильную руку в кулак и помещаете этот кулак под грудной клеткой над пупком. Вторую руку размещаете поверх кулака, чтобы обеспечить более интенсивные толчки.
Совершайте сильные толчки по направлению “внутрь и вверх” (в результате они придутся на верхнюю часть желудка). Повторяйте это движение несколько раз, пока не выплюнете застрявший объект.

8) Антигистаминные препараты — обязательный элемент вашей аптечки, особенно, если вы отправляетесь в путешествие


Антигистаминные препараты пригодятся даже тем, кто не страдает аллергией. С аллергиками все понятно — для них это — препарат номер 1. Что же касается людей, которые слышали об аллергии только по телевизору и от знакомых, то им также нужно иметь это лекарство в аптечке. Ведь мы можем просто не знать, что у нас есть аллергия на то или иное вещество. Путешествия вообще примечательны различными новыми продуктами и растениями, а потому, лучше перестраховаться, ведь очень сильная аллергическая реакция может повлечь летальный исход.

9) Лимит ресурсов тела человека мистическим образом привязан к цифре “три”


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

В среднем человек может прожить без воздуха 3 минуты, 3 часа без укрытия в экстремальных погодных условиях, три дня без воды, и три недели без еды.

10) Если во время приготовления еды у вас вспыхивает масло, выключайте плиту и накрывайте чем-либо емкость с “пожаром”, чтобы перекрыть доступ кислорода


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Не вздумайте тушить его водой. Вода моментально испарится и даст огню дополнительную порцию кислорода, после чего пламя еще сильнее разойдется.

11) Если вы каким-либо образом получили колото-режущую рану, не спешите вытаскивать предмет


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Если полученное ранение тяжелое и глубокое, Томас Меи советует не вытаскивать предмет, которым это ранение было нанесено. Если вы вытащите его, вы станете терять больше крови. Лучше завязать рану чем-нибудь, пока вам не будет оказана медицинская помощь

12) Большинство авиакатастроф случаются в течение 3 минут после взлета и 8 минут до посадки самолета


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Санкет Ша обращает внимание людей на то, что 80% авиакатастроф происходят именно в это время. А значит, вместо того, чтобы начать смотреть сериал сразу же, как только вы сели в кресло, лучше быть начеку именно в эти роковые минуты. Ведь ваша быстрая реакция может спасти вам жизнь.

13) Большинство смертей во время пожара вызвано дымом, а не огнем


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

По статистике, абсолютное большинство смертей в результате пожаров происходят не из-за самого огня, а из-за дыма: люди просто задыхаются, не успев добежать до выхода. Так что, если вы окажитесь посреди пожара, постарайтесь не паниковать и не хватать ртом воздух что есть сил. Напротив, прижмите ко рту и носу ткань (лучше влажную) — это создаст какой-никакой воздушный фильтр — и быстрым шагом направляйтесь к пожарному выходу.

14) Если вам нужна помощь, просите её у конкретного человека


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Если вы подверглись опасности в общественном месте или вам стало плохо на улице, помощь следует просить у конкретно выбранного человека. Ведь если вы будете обращаться ко всем сразу сработает так называемый “эффект свидетеля”: каждый подумает, что поможет кто-то другой. Если же вы обращаетесь за помощью к конкретному человеку, он с гораздо большей вероятностью откликнется на вашу просьбу.

15) Яркий фонарь может быть неплохим оружием


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Особенно в темное время суток. Если на вас нападают, а у вас под рукой оказался только фонарь — ослепите соперника (на время, разумеется). Посветите фонарем в глаза вашему обидчику. Это на время его ослепит и позволит вам выиграть время, чтобы убежать

16) Если вы нашли у мужа презерватив, не спешите подозревать его в измене


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Презерватив — удивительно полезная в хозяйстве (да и в жизни) вещь. Если вы, например, хотите защитить от воды какие-либо мелкие предметы и технику — просто засуньте эти предметы в презерватив. Он очень эластичный, так что это будет не так уж трудно сделать. В то же время, если вы заблудились где-то за городом, вы можете использовать презерватив как флягу (очень вместительную флягу). Это позволит вам не оставаться около водоема, а более эффективно заниматься поиском обратной дороги или контактов с людьми.

17) Кто знает, зачем в общественных местах столько запасных входов и напоминаний о них?


17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Все дело в интересном психологическом явлении, которое особенно ярко проявляется в местах большого скопления народа. Так, часто, услышав о некой чрезвычайной ситуации, люди не спешат эвакуироваться, так как это выходит за рамки их “нормального” восприятия действительности.

Множество запасных выходов и напоминаний о них позволяет человеку лучше осознавать, что опасная ситуация возможна. А значит, человек с большей готовностью отреагирует на предупреждение.

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