17 фактов, знание которых может однажды спасти вам жизнь

Всем известно, что не следует водить машину и разговаривать по телефону одновременно; или что, в случае пожара, следует бросать все и в первую очередь спасаться самому. Но жизнь настолько разнообразна, что все время подкидывает нам новые и новые нестандартные ситуации, на которые нужно быстро реагировать.



Вот несколько отличных советов и фактов от пользователей популярного в сети проекта Quora. Внимание: эти знания могут спасти вам жизнь!



1) Наш мозг не в состоянии контролировать ходьбу и использование смартфона, так что вам придется выбирать

2) Правильная настройка зеркал заднего вида

3) Тепло быстрее уходит через жидкость, чем через газ, так что старайтесь не мокнуть почём зря

4) Не стоит есть снег, чтобы утолить жажду

5) Не торопитесь надувать спасательный жилет, если ваш самолет вынужден совершить экстренную посадку на воду

6) Если вы потерялись и находитесь на возвышенности — идите вниз. Так вы повысите свои шансы на спасение

7) Приём Хеймлиха можно осуществить самостоятельно в качестве самопомощи

8) Антигистаминные препараты — обязательный элемент вашей аптечки, особенно, если вы отправляетесь в путешествие

9) Лимит ресурсов тела человека мистическим образом привязан к цифре “три”

10) Если во время приготовления еды у вас вспыхивает масло, выключайте плиту и накрывайте чем-либо емкость с “пожаром”, чтобы перекрыть доступ кислорода

11) Если вы каким-либо образом получили колото-режущую рану, не спешите вытаскивать предмет

12) Большинство авиакатастроф случаются в течение 3 минут после взлета и 8 минут до посадки самолета

13) Большинство смертей во время пожара вызвано дымом, а не огнем

14) Если вам нужна помощь, просите её у конкретного человека

15) Яркий фонарь может быть неплохим оружием

16) Если вы нашли у мужа презерватив, не спешите подозревать его в измене

17) Кто знает, зачем в общественных местах столько запасных входов и напоминаний о них?