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Как выглядит космос на самом деле

В интернете полно красочных фотографий космоса — на снимках наша галактика выглядит ошеломляюще яркой и светлой, будто подсвеченная специально несколькими невероятно огромными прожекторами. Но если вы хоть немного скептик, то вряд ли готовы поверить этим красочным картинкам.

Гораздо правдоподобнее выглядят снимки, собранные известным популяризатором науки, Майклом Бенсоном. Для своей выставки, Otherworlds: Visions of Our Solar System, Бенсон запросил фотографии из NASA — космические аппараты не очень-то склонны приукрашать действительность фильтрами и прочими хитростями профессионального фотографа. Смотрите же, как на самом деле выглядит наш космос.

Как выглядит космос на самом деле

Гребни ледяных гор и разломы коры ледяной же оболочки Европы, одной из многих лун Юпитера. Galileo, 29 марта 1998 года.

Как выглядит космос на самом деле

Величественная тень колец Сатурна падает на саму планету и оба ее спутника. Мимас и Тетис. Мимас — маленькая черная точка у левой вертикальной тени, Тетис расположен правее. Cassini, 16 июля 2005 года.

Как выглядит космос на самом деле

Марс. Снимок принадлежит все той же Розетте — фотография была сделана на пути аппарата к комете Чурюмова-Герасименко.

Как выглядит космос на самом деле

Комета Чюрюмова-Герасименко, снятая космическим зондом Розетта 7 июля 2015 года.

Как выглядит космос на самом деле

А это наша Земля. Карибское море будто бы подсвечено огромным прожектором — этот феномен появляется, когда лучи солнца рефлексируют от поверхности воды.



Как выглядит космос на самом деле

Фотография Сатурна, сделанная путем наложения 36 снимков друг на друга — использовались красные, зеленые и голубые фильтры. Cassini, октябрь 2005 года.

Как выглядит космос на самом деле

Северная сторона Сатурна, частично скрытая за планетными кольцами. Cassini, 20 января 2007 года.

Как выглядит космос на самом деле

Энцеладус, шестой по величине спутник Сатурна. Cassini, 25 января 2009 года.

Как выглядит космос на самом деле

Спутник Мимас, укрытый тенью Сатурна. У этой планеты еще много лун. Cassini, 18 января 2005 года.

Как выглядит космос на самом деле

Юпитер и Ганимед, самый большой спутник в нашей Солнечной системе. Cassini, 10 января 2001 года.

Как выглядит космос на самом деле

Величественный Плутон. Снимок сделан с аппарата New Horizons в июле 2015 года.

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