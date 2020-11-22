Кто, когда и зачем приучил русских армейцев к ношению портянок

Еще не так давно в исторической перспективе в отечественной армии достаточно широко использовалась старая-добрая портянка. Кусок ткани, наматываемый на ногу, многим современным людям покажется чем-то абсолютно неудобным и не практичным. Однако в действительности это совсем не так. Впрочем, сегодня речь пойдет не о достоинствах или недостатках портянок, а о том, откуда она вообще появилась в русской армии.
Петровская армия обувалась по большей части в башками с чулками и штеблетами. /Фото: russlovo.today
Что может быть проще и одновременно лучше, чем портянка? Долгое время этот прекрасный в своей незатейливости предмет гардероба заменял служилым (и не только) людям носки. Портянку человечество знало с древнейших времен. Носили ее не только в России. Использовалась она на протяжении буквально нескольких столетий. Отказываться от таких обмоток повсеместно в армии стали только в XX веке. Например, в ГДР от портянки отказались только в 1968 году, в Финляндии в 1990 году, в Украине ее использовали до 2004, а в России до 2010 года.
Штиблет - это суконный или кожаный гетр, одевающий на обувь или под нее. /Фото: sebastopol.co.ua.
На Руси портянку называли словом «порть». Им же обозначался и любой другой кусок ткани. Сразу стоит отметить, что носили портянки люди воинского сословия на Руси на протяжении многих столетий. Никакого устава на этот счет не существовало. Даже после появления регулярной рекрутинговой армии Петра I портянка никем не вводилась, так как ее ношение подразумевалось как нечто само собой разумеющееся. Примерно тогда же на ряду с портянкой в армии использовался чулок, который массово применялся в пехоте вместе с ботинком.
Переход к сапогу и портянке начали при Екатерине II не без помощи князя Потемкина. /Фото: google.com.
Официально «введена» в Русскую армию портянка была только при Екатерине II, усилиями быть может самого толкового и предприимчивого фаворита императрицы – князя Григория Александровича Потемкина, который, проанализировав опыт Русской-турецкой войны 1768-1774 года, пришел к окончательному выводу о том, что нужно всецело переводить армию с использования чулок (помимо кавалерии) на старую-добрую портянку. Свои мысли по поводу многочисленных достоинств носка из народа для пехоты князь изложил императрице в «Записке об одежде и вооружении войска» от 1782 года.
Впрочем, полностью перевести армию на сапоги у Потемкина все равно не получилось. /Фото: ya.ru.
Решение о введении портянки было напрямую связано с решением о введении в пехоту сапог с высоким берцем. Все потому, что большая часть линейных подразделений, созданных Петром I снаряжались на европейский манер и носили на ногах башмаки без берца. Нога при этом закрывалась штиблетами. Подобное сочетание было не слишком удобным и практичным для русского климата. А потому Григорий Александрович пытался добиться окончательно перехода на сапоги и портянки. Впрочем, по экономическим причинам столь масштабное мероприятие не удалось реализовать до конца и полностью.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии