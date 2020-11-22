Кто, когда и зачем приучил русских армейцев к ношению портянок

Петровская армия обувалась по большей части в башками с чулками и штеблетами. /Фото: russlovo.today

Штиблет - это суконный или кожаный гетр, одевающий на обувь или под нее. /Фото: sebastopol.co.ua.

Переход к сапогу и портянке начали при Екатерине II не без помощи князя Потемкина. /Фото: google.com.

Впрочем, полностью перевести армию на сапоги у Потемкина все равно не получилось. /Фото: ya.ru.