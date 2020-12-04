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Чеснок размером с кулак, который не берут вредители: как его вырастить


Чеснок размером с кулак, который не берут вредители: как его вырастить


Чеснок является важным продуктом на кухне каждого человека. Готовить без его использования многочисленные блюда просто не представляется возможным. Большинство граждан приобретает полезный овощ в магазине, однако все еще есть и те, кто предпочитает выращивать продукт самостоятельно на собственном дачном участке. А потому многим было бы полезно узнать о том, что нужно сделать такого, чтобы чеснок получился по-настоящему крупным и здоровым.


 
Берем только лучший чеснок. /Фото: youtube.com.

Берем только лучший чеснок. /Фото: youtube.com.

 

Для того, чтобы чеснок вырос большим и здоровым, придется хорошенько потрудиться начиная с осени, сразу после уборки урожая. Подготовка начинается примерно за 1-1.5 месяца до посадки луковиц. Необходимо основательно выровнять грядку и засыпать ее скошенной травой. Где-то в октябре следует выбрать самые хорошие головки чеснока и разделить их на луковицы.
Готовим грядку, засыпаем траву и делаем лунки. /Фото: youtube.com.

Готовим грядку, засыпаем траву и делаем лунки. /Фото: youtube.com.

 

Когда все описанное выше будет сделано, отправляемся на подготовленную грядку и проделываем в ней лунки при помощи деревянного кола и молотка прямо через застеленную ранее траву. Схема посадки луковиц должна соответствовать формуле 15х15 см (расстояние между лунками). Для удобства работы рекомендуется соорудить мерную дощечку со сторонами в 15 см удобной ручкой.
Должно быть 15 сантиметров между луковицами. /Фото: youtube.com.

Должно быть 15 сантиметров между луковицами. /Фото: youtube.com.

 

Когда выйдет срок в месяц, в лунки опускается чеснок, после чего каждая из них засыпается грунтом и мульчируется толстым слоем листьев. В таком виде грядка оставляется на зиму. По весне всходы чеснока должны будут пробиться через листья. Проделанный комплекс мер позволит вырастить чеснок размером с кулак, крепкий и здоровый. Делать с грядкой до сбора урожая больше ничего не нужно. За исключением случаев аномальной жары. Если таковая будет иметь место, то чеснок придется поливать прямо через «шубу».
Оставляем до весны. /Фото: youtube.com.

Оставляем до весны. /Фото: youtube.com.

 

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Чеснок размером с кулак, который не берут вредители: как его вырастить

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Чеснок размером с кулак, который не берут вредители: как его выраститьПодписаться на мой Instagram
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