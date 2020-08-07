Величайший в мире кирпичный виадук

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Этот железнодорожный мост был построен между 1846 и 1851 гг., при его строительстве было использовано более 26 миллионов кирпичей! Смотрим на удивительное сооружение.

Мост Гёльчтальбрюкке был построен в 1846—1851 годах в рамках строительства Саксоно-Баварской железной дороги у города Милау.

При строительстве этой магистрали, которая ведет из Лейпцига через Плауэн и Хоф в Нюрнберг, необходимо было преодолеть одно из самых больших препятствий — долину реки Гёльч. Так как у Саксоно-Баварской железнодорожной компании было не так много средств, то она попыталась 27 января 1845 года с помощью конкурса с призовым фондом в 1000 талеров, объявленного во всех немецких газетах, найти выгодное архитектурное решение для строительства моста.





На конкурс поступило 81 предложение, но никто из соискателей не смог на основе статических подсчетов доказать способность оценить нагрузку запланированного железнодорожного сообщения. Поэтому деньги были разделены между четырьмя лучшими предложениями, из которых ни одно не было реализовано.



Председатель комиссии, профессор Иоганн Андреас Шуберт на основе собственного опыта статических расчетов создал проект возможного решения, использовав в нем отдельные предложения из конкурсных проектов.

Таким образом, этот мост стал первым в мире рассчитанным по статическим данным мостом .

В качестве основного материала строительства архитектором был выбран кирпич, весьма необычный материал для тех времен. В этой местности имелись большие месторождения глины, и таким образом, кирпич был дешевым и удобным для доставки. Только в нескольких, вызывающих наибольшее сомнение местах, Шуберт планировал использовать гранит.

Мост был заложен 31 мая 1846 года. На строительстве ежедневно использовались 50 000 кирпичей необычного размера: 28×14х6.5 см, вдоль линии строительства работали около 20 кирпичных заводиков. Всего на строительстве было занято 1736 рабочих, из них 31 человек погиб во время проведения работ.





После завершения строительства и открытия моста 15 июля 1851 года Гёльчтальбрюкке стал самым высоким железнодорожным мостом в мире, а самым большим кирпичным мостом он остается и в наши дни.







Гёльчтальбрюкке — это одновременно и название головной железнодорожной станции в долине реки Гёльч, протекающей под мостом.



В настоящее время мост является частью так называемой Саксоно-Франконской магистрали, которая в 1997—2000 годах прошла реконструкцию и позволяет поездам преодолевать извилистые участки со скоростью до 160 км/час.





Вдоль моста проходят живописные дороги, с которых открывается впечатляющая панорама моста, достижения инженерно-технической мысли.







Высота моста 78 метров, длина — 574 метра, ширина у основания — 23 метра. Мост четырёхэтажный, имеет 29 пролётов.



Мост известен и окружен легендами также и потому, что за свою 150-летнюю историю с него неоднократно прыгали и заканчивали жизнь самоубийством. После 8 суицидов в течение восьми месяцев 2002 года мост усиленно охраняется отрядом Федеральной полиции.

В 2009 году виадук стал вторым сооружением, внесённым в список исторических памятников инженерно-архитектурного искусства Германии.

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